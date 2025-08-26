Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ

Украинские военные отмечают, что в ВС РФ по многим вопросам тактического ведения войны наладили системный подход. Как известно, система всегда бьёт класс.

Андрей Белоусов
Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by Пресс-служба Правительства РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Андрей Белоусов

Два новых тактических приёма ВС РФ обеспечили удар по центру тяжести ВСУ

Авторы украинского Telegram-канала Mannerheims son характеризуют наступление ВС РФ как действие отлаженной системы. Для её организации российская военная наука сначала определила "центр тяжести" обороны ВСУ — это система расчетов БПЛА, которая "наносит 90% поражений" на российских позициях.

В соответствии с этим были отработаны два тактических приёма — это уничтожение групп операторов БПЛА ВСУ, которые располагаются на удалении три-четыре километра от линии фронта, и "борьба за малое небо".

На практике, согласно авторам, после разведки и обнаружения групп операторов ВСУ "две-три единицы" бронетехники российских подразделений через "дыры в ЛБС" десантируют пехоту, после этого уходят на исходную позицию. Десантирование повторяют, пока на глубине до пяти километров обороны ВСУ не будет сосредоточено до 20-30 военнослужащих, которые начинают охотиться за операторами украинских БПЛА.

Этим они "полностью нарушают боевой порядок" ВСУ, лишая его не только системы наблюдения, но и ударной силы, а также наводя панику, что "закономерно приводит к потере позиций в течение пары суток". Паблик указывает, что обычно участок движения в ширину составляет не более десяти километров, российские десантники избегают "повторов и очевидных маршрутов движения", применяют дымовые завесы:

"Но самое главное, почему это работает, — массовость, манёвр, темп и инициатива".

Одни из последних примеров работы такой системы — это наступление к северу от Красноармейска и разгром ВСУ вокруг Северска, где рушится один из самых стабильных участков фронта по трём направлениям с востока и севера:

  1. на Северск,
  2. Лиман
  3. и Шандриголово.

Рубикон обеспечил охоту на операторов дронов ВСУ

Украинские военные отмечают системную работу в борьбе "за малое небо" подразделения "Рубикон" — "элитных беспилотных войск" ВС РФ. Рубиконовцы не ограничиваются применением FPV-дронов — у них создана целая система работы с "воздухом", которая масштабируется по всей линии фронта, пишет в соцсети военнослужащий ВСУ Александр Карпюк (Серж Марко).

Первый бастион "Рубикона", по его словам, — это системы РЛС "Енот-СД, "Волна", "Репейник" и др., которые интегрированы с радиоэлектронной разведкой и РЭБ и выключают украинские БПЛА уже на подходе к ЛБС (не долетают до двух-трёх эшелонов), а то и поражаются на старте. Именно это, по его словам, обеспечило целенаправленную охоту за украинскими операторами, описанную выше.

"Россия выстроила вертикаль контроля и анализа, где данные радиоперехвата и РЭБ увязываются с ударами дронов, а эффективность работы оценивается системно", — пишет в соцсети волонтёр Мария Берлинская.

Она прогнозирует, что "уже к осени мы увидим как минимум пять-шесть тысяч" рубиконовцев на фронте, вооружённых новыми типами беспилотников:

  • FPV с тепловизорами,
  • Х-образные барражирующие боеприпасы,
  • "крылья" в режиме радиомолчания на маяках,
  • оптическая навигация.

Система всегда бьёт класс

"Это система. А у нас на большинстве участков до сих пор махновщина", — резюмирует Берлинская. Mannerheims son отмечает, что в ВСУ заботятся не о подобной системе, а о том, как представить хороший доклад начальству.

Российские обозреватели отмечают, что повторить ВСУ этот подход не смогут, так как им надо для начала разрушить свои схемы по инициативе "снизу".

Сторонником системного подхода в развитии и совершенствовании армии является министр обороны Андрей Белоусов. Он назвал одним из условий достижения успеха в СВО "применение новых тактических приёмов ведения боевых действий, в том числе с использованием беспилотных систем и роботизированных комплексов".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы всу бпла северск андрей белоусов
