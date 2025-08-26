Оружие, о котором в США предпочли бы не слышать: Китай готовит Западу сюрприз к 3 сентября

Китай показал публике таинственный комплекс HQ-29, способный поражать спутники и баллистические ракеты, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). В новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, издание сравнило китайскую систему с российским С-500 и американским THAAD.

Китайская Народно-освободительная армия представила давно ожидаемую систему ПВО нового поколения большой дальности HQ-29, пусковые установки которой были замечены в Пекине во время репетиций предстоящего военного парада, запланированного на 3 сентября.

Каждая шестиколесная самоходная пусковая установка несет по два крупных контейнера с ракетами, хотя другие машины комплекса с радиолокационными станциями и командными пунктами пока не были замечены. Китайские СМИ описали HQ-29 как "двуствольного охотника за спутниками", отметив, что его роль аналогична российскому С-500, хотя, по всей видимости, система в большей степени ориентирована на противоспутниковую, чем на противоракетную оборону.

HQ-29 добавляет новый уровень в систему противовоздушной обороны большой дальности Китая. Непосредственно ниже него находится комплекс HQ-19, представленный в 2024 году и предназначенный для защиты от атак ракет средней и промежуточной дальности, использующий технологию кинетического перехвата во многом схожую с американской системой THAAD.

Ещё ниже расположен наиболее широко используемый комплекс большой дальности HQ-9, во многом аналогичный российскому С-400 и американскому MIM-104 Patriot, обеспечивающий защиту от баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности, а также от всех типов пилотируемой авиации.

Помимо этих трёх дальнобойных комплексов, системы более низкого уровня, такие как среднедальность HQ-16 и малой дальности FK-3000, формируют дополнительные эшелоны китайской системы ПВО, которая широко считается самой мощной в мире.

HQ-29 не имеет аналогов в западных странах, и Китай стал лишь второй державой после России, которая ввела в строй подобную систему, следом за развертыванием комплекса С-500 в 2021 году.