Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

DF-26D показали в Пекине: ракета, которая держит на прицеле весь Тихий океан

4:45
Силовые структуры » Военные новости

Китай показал новый вариант баллистической ракеты DF-26, способной поражать авиабазы и корабли США на расстоянии более 5000 км, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). О том, какие угрозы несет DF-26D для американских вооруженных сил в Тихом океане, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Китайский самолет Y-20
Фото: commons.wikimedia by 中華民國國防部 is licensed under Government Website Open Information Announcement
Китайский самолет Y-20

Народно-освободительная армия Китая представила новую версию оперативно-стратегического баллистического ракетного комплекса DF-26. Пусковые установки были замечены в Пекине во время репетиций предстоящего военного парада, намеченного на 3 сентября. Ожидается, что на параде будет представлено множество новых образцов вооружений, и он станет символом 80-летия поражения колониального проекта Японской империи на китайской территории.

Правительство Японии объявило, что будет активно убеждать страны по всему миру не направлять представителей для участия в этом мероприятии. Введение в строй новой версии DF-26 имеет потенциал вызвать серьезные осложнения для вооруженных сил США в Тихом океане, поскольку система способна поражать все основные американские базы в регионе к западу от Гавайев, а также наносить удары по кораблям ВМС США на дальности более 5000 километров.

Хотя многие недавно представленные образцы вооружений ожидались, разработка нового варианта DF-26D не была широко предсказуема и стала крайне нежелательной новостью для США и шире — для всего Западного блока. Исходная версия DF-26 поступила на вооружение Ракетных войск НОАК в 2016 году и вызвала серьезные опасения в западном мире из-за способности держать под прицелом цели на очень больших дальностях с высокой точностью.

Ракета получила прозвище "убийца Гуама" благодаря своей дальности и вероятному основному назначению — поражению авиабазы Андерсен и военно-морской базы Гуам. Исследования показывали, что эти объекты окажутся неспособными функционировать даже после ограниченных баллистических ударов с применением обычных боевых частей. Поскольку вооруженные силы США планируют крупные инвестиции в строительство новых систем ПРО на Гуаме, ожидается, что DF-26D превзойдет исходную версию ракеты по возможностям преодоления противоракетной обороны.

Новые возможности DF-26D остаются во многом неизвестными. Одной из вероятных характеристик может стать оснащение большим количеством боевых блоков, включая гиперзвуковые планирующие боевые блоки, что позволит эффективнее обходить вражеские системы ПВО.

Хотя Пентагон сталкивается с серьезными трудностями в финансировании планов по развертыванию новых систем ПРО на Гуаме, американские авианосные ударные группы также хорошо защищены противоракетами SM-3 и SM-6. Однако применение более быстрых и маневренных боевых блоков, а также установка большего их количества на одну ракету может существенно повысить эффективность китайских ударов по ним.

Развитие DF-26 сопровождается созданием целого ряда других средств, способных поражать вражеские корабли и базы в глубине Тихого океана и за его пределами. К ним относятся как наземные, так и авиационные варианты крылатой ракеты DF-100 с расчетной дальностью 3000–4000 километров и высокой скоростью полета в 4–5 Махов, а также ряд авиационных крылатых и баллистических ракет, размещенных на бомбардировщиках H-6.

Примечательно, что Китай далеко не единственная страна, которая разрабатывает все более грозные средства для ударов вглубь Тихого океана: Северная Корея в марте 2024 года представила ракету средней дальности "Хвасон-16Б", ставшую первой в мире известной ракетой этого класса с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Россия в ноябре 2024 года представила и испытала в боевых условиях ракету средней дальности "Орешник", также оснащенную гиперзвуковыми боеголовками, хотя пока неизвестно, будут ли такие системы развернуты в Тихоокеанском регионе для нанесения ударов по силам Западного блока. 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы китай military watch magazine северная корея
Новости Все >
25 км золотого песка и бирюзовой воды: где скрыт самый длинный и уединённый пляж Греции
Каменная матрёшка раскрыла секреты майя: внутри Кукулькана нашли ещё одну пирамиду
Окинавская прогулка оказалась тайным ключом к долголетию жителей голубой зоны
Скандал с телеведущим Дибровым: Полина уверяет, что муж знал об её изменах
Этот августовский ритуал делает томаты вдвое крупнее: не упустите момент
Когда завтрак важнее тренировки: какие хлопья дают энергию и спасают от лишних перекусов
Магниты сокращают срок службы холодильника? Маленький сувенир вызывает споры производителей
Секрет крепового трикотажа: ткань, которая не стареет вместе с тобой
Строить дома в России станет дешевле: власти нашли способ отдать землю тем, кто готов действовать
Вашингтон давит, Киев упирается: как Украина реагирует на требования США
Сейчас читают
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными
Еда и рецепты
Кабачок в фарше делает котлеты сочными и нежными Аудио 
Вомбаты формируют кубические фекалии для меток территории, говорят ученые
Домашние животные
Вомбаты формируют кубические фекалии для меток территории, говорят ученые Аудио 
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Авто
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Когда завтрак важнее тренировки: какие хлопья дают энергию и спасают от лишних перекусов
Магниты сокращают срок службы холодильника? Маленький сувенир вызывает споры производителей
Секрет крепового трикотажа: ткань, которая не стареет вместе с тобой
Строить дома в России станет дешевле: власти нашли способ отдать землю тем, кто готов действовать
Вашингтон давит, Киев упирается: как Украина реагирует на требования США
Сто гостей и стиль старого Голливуда: гостья свадьбы Муцениеце раскрыла секреты роскошного торжества
Три поколения BMW 3 Series: популярные, но проблемные версии, от которых стоит держаться подальше
Откройте для себя лайфхак с яйцами: трюк с водой спасёт ваши блюда
Кардиолог назвала серьезную ошибку при приеме обезболивающих: остерегайтесь комбинированных препаратов
Домашние питомцы и наше здоровье: как питомцы помогают нам бороться со стрессом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.