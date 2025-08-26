DF-26D показали в Пекине: ракета, которая держит на прицеле весь Тихий океан

Китай показал новый вариант баллистической ракеты DF-26, способной поражать авиабазы и корабли США на расстоянии более 5000 км, пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). О том, какие угрозы несет DF-26D для американских вооруженных сил в Тихом океане, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Народно-освободительная армия Китая представила новую версию оперативно-стратегического баллистического ракетного комплекса DF-26. Пусковые установки были замечены в Пекине во время репетиций предстоящего военного парада, намеченного на 3 сентября. Ожидается, что на параде будет представлено множество новых образцов вооружений, и он станет символом 80-летия поражения колониального проекта Японской империи на китайской территории.

Правительство Японии объявило, что будет активно убеждать страны по всему миру не направлять представителей для участия в этом мероприятии. Введение в строй новой версии DF-26 имеет потенциал вызвать серьезные осложнения для вооруженных сил США в Тихом океане, поскольку система способна поражать все основные американские базы в регионе к западу от Гавайев, а также наносить удары по кораблям ВМС США на дальности более 5000 километров.

Хотя многие недавно представленные образцы вооружений ожидались, разработка нового варианта DF-26D не была широко предсказуема и стала крайне нежелательной новостью для США и шире — для всего Западного блока. Исходная версия DF-26 поступила на вооружение Ракетных войск НОАК в 2016 году и вызвала серьезные опасения в западном мире из-за способности держать под прицелом цели на очень больших дальностях с высокой точностью.

Ракета получила прозвище "убийца Гуама" благодаря своей дальности и вероятному основному назначению — поражению авиабазы Андерсен и военно-морской базы Гуам. Исследования показывали, что эти объекты окажутся неспособными функционировать даже после ограниченных баллистических ударов с применением обычных боевых частей. Поскольку вооруженные силы США планируют крупные инвестиции в строительство новых систем ПРО на Гуаме, ожидается, что DF-26D превзойдет исходную версию ракеты по возможностям преодоления противоракетной обороны.

Новые возможности DF-26D остаются во многом неизвестными. Одной из вероятных характеристик может стать оснащение большим количеством боевых блоков, включая гиперзвуковые планирующие боевые блоки, что позволит эффективнее обходить вражеские системы ПВО.

Хотя Пентагон сталкивается с серьезными трудностями в финансировании планов по развертыванию новых систем ПРО на Гуаме, американские авианосные ударные группы также хорошо защищены противоракетами SM-3 и SM-6. Однако применение более быстрых и маневренных боевых блоков, а также установка большего их количества на одну ракету может существенно повысить эффективность китайских ударов по ним.

Развитие DF-26 сопровождается созданием целого ряда других средств, способных поражать вражеские корабли и базы в глубине Тихого океана и за его пределами. К ним относятся как наземные, так и авиационные варианты крылатой ракеты DF-100 с расчетной дальностью 3000–4000 километров и высокой скоростью полета в 4–5 Махов, а также ряд авиационных крылатых и баллистических ракет, размещенных на бомбардировщиках H-6.

Примечательно, что Китай далеко не единственная страна, которая разрабатывает все более грозные средства для ударов вглубь Тихого океана: Северная Корея в марте 2024 года представила ракету средней дальности "Хвасон-16Б", ставшую первой в мире известной ракетой этого класса с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Россия в ноябре 2024 года представила и испытала в боевых условиях ракету средней дальности "Орешник", также оснащенную гиперзвуковыми боеголовками, хотя пока неизвестно, будут ли такие системы развернуты в Тихоокеанском регионе для нанесения ударов по силам Западного блока.