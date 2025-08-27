Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Франция поднимает над Африкой старых бойцов Mirage 2000: что скрывает новая стратегия Парижа

Франция усилила свое военное присутствие в Восточной Африке, перебросив в Джибути ударные истребители Mirage 2000D RMV, что вызвало волну обсуждений. О возможных причинах и последствиях такого шага пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), перевод которого публикует Pravda.Ru.

Французский истребитель Mirage 2000
Фото: flickr.com by Тим Фелс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Французский истребитель Mirage 2000

Военно-воздушные силы Франции перебросили истребители-бомбардировщики Mirage 2000D RMV на авиабазу в Джибути, что вызвало значительные спекуляции относительно возможных причин такого наращивания ударного воздушного потенциала страны в Восточной Африке. Mirage 2000D RMV является модификацией двухместного истребителя Mirage 2000 с модернизированной авионикой, разработанной специально для выполнения задач по нанесению ударов и огневой поддержке, и несет оборонительное вооружение в виде инфракрасных ракет класса "воздух-воздух" MICA. Их переброска происходит в тот момент, когда вооруженное восстание в соседнем Судане, по сообщениям, поддерживаемое Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами, потерпело ряд последовательных поражений: силы быстрого реагирования отступили в западные районы страны и получают снабжение через границу с бывшей французской колонией Чадом.

Mirage 2000 считается фактически устаревшим для современных воздушных боев и значительно уступает в возможностях ведения боя в воздухе модернизированным истребителям МиГ-29 ВВС Судана. Однако ухудшение состояния суданского парка истребителей, которое произошло после свержения правительства страны в результате поддержанного Западом переворота в апреле 2019 года, ставит под сомнение их реальные боевые возможности. МиГ-29 широко применялись вооруженными силами Судана против Сил быстрого реагирования и других вооруженных групп, спонсируемых Объединенными Арабскими Эмиратами и различными европейскими государствами, однако они еще не были проверены в воздушных боях.

Суданские МиГ-29 оснащены ракетами "воздух-воздух" средней дальности Р-77 с активным радиолокационным наведением, что позволяет им поражать Mirage 2000 на больших дистанциях в случае их вмешательства в конфликт. Тем не менее остаются серьезные вопросы относительно того, насколько обширное радиолокационное покрытие сохраняют ВВС Судана над обширной территорией страны, а также смогут ли относительно малодальностьные МиГ быть своевременно развернуты для перехвата возможных атак, запускаемых через восточные границы страны.

Не исключено, что переброска французских истребителей преследует цель усилить давление на правительство в Хартуме, которое сталкивается с серьезным дипломатическим и экономическим давлением со стороны стран Западного мира с требованием провести ряд политических изменений.

