Тайные базы под носом у США: тихая кампания Пекина на американских землях

Китайская компартия готовит страну к войне с США, отмечает обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Роб Пирс. О том, как покупка земель и технологии "спящих систем" могут превратиться в новое оружие Пекинa, он рассказал в материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Коммунистическая партия Китая (КПК) готовится к конфликту с Соединенными Штатами и извлекает уроки из текущих войн, которые меняют представления о том, как могут разворачиваться будущие сражения. Один из критически важных выводов, который вытекает из современных конфликтов, заключается в том, что ресурсы, размещенные за линией фронта еще в мирное время, могут быть активированы с разрушительным эффектом во время войны.

Операция Израиля "Восходящий лев" нанесла сокрушительный удар по иранской военной инфраструктуре и ликвидировала высокопоставленных военных руководителей не только благодаря передовым платформам, вооружениям и разведданным, но и при помощи дешевых беспилотных систем, запущенных с территории самого Ирана.

Нет сомнений, что Китай изучает эти операции, понимая, что возможность действовать с территории США через разведку, саботаж или заранее размещенные системы может стать решающим фактором в будущей войне. Эти примеры должны стать тревожным сигналом для американских политиков: приобретение КПК земельных участков в США, включая территории рядом с военными объектами, — это не просто экономическая проблема, а стратегическая угроза.

Глобальные амбиции Китая

КПК реализует долгосрочную стратегию "национального возрождения" и стремится вытеснить США с позиции ведущей мировой державы. Экономически Китай пытается втянуть весь мир в свои цепочки поставок и гонится за лидерством в критически важных технологиях — искусственном интеллекте и квантовых вычислениях. Политически он стремится подорвать авторитет США, ослабить американские альянсы и изменить мировые нормы в пользу автократий. В военной сфере Китай строит армию мирового уровня, способную бросить вызов превосходству США сначала в Индо-Тихоокеанском регионе, а затем и глобально. Эти шаги уже меняют баланс сил и опираются на последовательное и агрессивное мировоззрение, которое китайские лидеры регулярно и открыто озвучивают.

Как я отметил на недавних слушаниях в Сенате штата Висконсин, особая опасность заключается в том, что угроза Китая больше не ограничивается зарубежным соперничеством. КПК реализует ключевые элементы своей стратегии прямо в Америке. Ее кампания включает кражу интеллектуальной собственности (что называют крупнейшим в истории перемещением богатства), проникновение в исследовательские институты, внедрение вредоносного ПО в цепочки поставок, критически важные для нашей экономики и продовольственной безопасности, а также покупку сельхозугодий и недвижимости рядом с военными объектами.

Захват земель в США

В последние годы структуры, связанные с Китаем, приобрели сотни тысяч акров американских сельхозугодий, зачастую через сеть подставных компаний, созданных для обхода контроля. Символично, что двое китайцев, связанных с Мичиганским университетом, недавно были обвинены в попытке провезти в США возбудитель сельскохозяйственной болезни. В то же время аспиранта из Ухани задержали в аэропорту Детройта при попытке провезти биоматериалы, связанные с исследованиями нематод.

В совокупности эти инциденты показывают тревожную картину: структуры, связанные с КПК, используют академические и коммерческие каналы для проникновения в США и потенциального подрыва продовольственной безопасности изнутри. Помимо прямой угрозы национальной безопасности, последствия для экономики также пугают. Сельхозземля — это стратегический ресурс, и если позволить геополитическому противнику контролировать его, это угрожает как отдельным штатам, так и долгосрочной продовольственной безопасности Америки.

Опасения есть и в военной сфере. В 2022 году китайская компания купила 300 акров земли всего в 12 милях от авиабазы Гранд-Форкс в Северной Дакоте. Один офицер ВВС США предупредил, что этот проект представляет собой "дорогостоящий риск для нацбезопасности", и в итоге местные власти его заблокировали.

Аналогично в Техасе бывший китайский военный приобрел 140 тысяч акров рядом с авиабазой Лафлин — эта сделка вызвала вмешательство местного законодательного собрания из-за опасений шпионажа. Подобные случаи нельзя считать единичными. Это часть целенаправленной стратегии КПК по созданию опорных точек внутри США и использованию нашей открытой системы в собственных интересах.

Сохранение безопасности и процветания Америки требует стратегии, соразмерной масштабу угрозы, и признания того факта, что в Китае не существует по-настоящему частных компаний. По законам КНР все бизнесы и граждане обязаны поддерживать цели национальной безопасности государства, включая шпионаж или кражу данных за рубежом, если их к этому призовут. Это значит, что любая китайская компания, работающая в США, может быть превращена в инструмент Пекина. Наша политика должна учитывать эту реальность.

Ответные меры

К счастью, президент Трамп недавно представил "Национальный план защиты ферм", который направлен на защиту сельхозугодий и суверенитета США от посягательств КПК. Однако, хотя ключевые элементы стратегии противодействия Китаю должны реализовываться на федеральном уровне, национальный ответ не обязательно ограничивается только федеральным. Многие штаты уже предприняли шаги, принимая законы против иностранного вмешательства, но нужно сделать больше.

Китай, несомненно, внимательно изучает опыт Украины и Израиля по действиям за линией фронта. Было бы наивно думать, что нас по-прежнему защищают океаны. Если дать возможность, Китай использует каждую лазейку, чтобы подготовить себе выгодные позиции для будущего конфликта с США.