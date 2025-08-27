Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области

4:11
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ признали продвижение ВС РФ в Днепропетровской области после скандала в соцсетях. Западные СМИ отмечают усиление переговорных позиций России.

Схема возможного отвода ВСУ по Стамбулу-3
Фото: Яндекс-карты by Pravda.Ru
Схема возможного отвода ВСУ по Стамбулу-3

ВСУ признали заход ВС РФ в Днепропетровскую область после скандала

Западные СМИ цитируют заявление "представителя ВСУ в регионе" Виктора Трегубова.

"Да, они вошли. Боевые действия продолжаются".

Признание случилось после скандала в соцсетях. Украинский ОSINT ресурс DeepState признал потерю Запорожского и Новогеоргинвки, но Генштаб ВСУ дважды это опровергнул. Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала представителей Генштаба "лжецами", а Telegram-канал 46 бригады ВСУ даже провёл опрос — кому вы верите Генштабу или DeepState. Второй ресурс выиграл с результатом 88% против 12%, доверяющих Генштабу.

"Реальная демонстрация отрыва от людей и состояния дел на земле привела к тем цифрам, которые мы видим", — прокомментировали авторы канала.

Они отметили, что не знают "психически здоровых людей, которые пересылают друг другу сводки или карты Генштаба, а скрины и репосты DeepState — повсюду".

Сегодня DeepState ещё более осмелел и закрасил красным территории области до сёл Терновое и Вороное, а так же почти убрал присутствие ВСУ в Малиевке. По российским оперативным сведениям, сейчас бои разворачиваются в поселке Камышеваха, и продолжается зачистка Вороного, а это уже глубина в 10 км от границы.

Россия имеет новый козырь на переговорах с США

Отрицать очевидное Генштабу ВСУ был резон в условиях когда на Западе решается вопрос о гарантиях безопасности Украине. Какие могут быть гарантии, если ВС РФ не останавливается ни перед Запорожской областью, ни перед ключевой Днепропетровской, то есть резервов у россиян достаточно, чтобы наступать широким фронтом, в отличии от украинской армии.

"Российские войска закрепились в ещё одном регионе Украины", — пишет "Нью-Йорк Таймс". Издание считает, что это "незначительное, но символическое достижение, дающее Кремлю еще один козырь в переговорах".

На самом деле — значительное, так как показывает способность Москвы навязывать Киеву новые направления, усложняя логистику и планирование. Это, действительно, усиливает позиции Москвы в переговорах, поскольку демонстрирует контроль над динамикой боевых действий. Каждое продвижение, каждый локальный успех ВС РФ начинают работать как аргументы, которые обсуждаются и влияют на принятие решений у спонсоров Киева.

Как пройдёт новая линия отвода ВСУ по требованию России

Зеленский и глобалисты упустили момент, когда можно было решить вопрос о мире ценой отхода из ДНР и ЛНР и, по корейскому варианту — размежевания по остальной ЛБС. Запорожские и Днепропетровские степи — это не городская застройка Донбасса, там двигаться намного легче.

Украинский военный блогер Богдан Мирошников уверен, что Москва теперь будет требовать земли южнее и восточнее линии Сумы-Харьков-Изюм-Павлоград-Запорожье-река Днепр-Посад-Покровское (см. схему), что под Николаевым. По его мнению, это самоубийство для Украины. Самоубийство уже давно в карме Украины после того, как кто-то крикнул — "москаляку на гиляку".

Вчера ВКС РФ наносили удары по Никополю и окрестностям, по базам ВСУ в селе Вишневое в Днепропетровской области. OSINT Telegram-канал "Сливочный каприз" опубликовал данные, что площадь зоны безопасности в Днепропетровской области, находящейся под контролем сил РФ, составляет 38,4 км². Примерно столько занимает Петрозаводск, столица Карелии.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы днепропетровская область
