Погоня в небе: Су-35 рассекретил американский Poseidon с новым глазом-шпионом

Редкий радар AN/APS-154 на американском P-8A Poseidon рассекретился во время перехвата российским Су-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О тайном сенсоре, его возможностях и роли в разведке против России авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Су-35

Кадры, на которых истребитель Су-35 ВКС России был направлен на перехват американского патрульного самолета ВМС США P-8A Poseidon над Черным морем, подтвердили, что американские самолеты оснащены редким и строго засекреченным радаром AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor, новым подвесным модулем, разработанным компанией Raytheon. Радарный контейнер был замечен под фюзеляжем P-8, закрепленным с помощью системы Special Mission Pod Deployment Mechanism (SMPDM), которая используется для его опускания вниз от корпуса самолета с целью расширения угла обзора.

Активная РЛС с фазированной антенной решеткой была создана специально для работы в прибрежных районах и обеспечивает как индикацию движущихся целей, так и синтезированное изображение поверхности. По сообщениям, она позволяет P-8 отслеживать движущиеся цели как на море, так и на суше, формируя качественные изображения ночью и при неблагоприятных погодных условиях. Ключевой особенностью системы является возможность одновременного сканирования как суши, так и водных пространств, что позволяет проводить прибрежную разведку при параллельном отслеживании подводных лодок и надводных кораблей.

В настоящее время на вооружении ВМС США находится около 125 самолетов P-8, что делает этот флот крупнейшим в мире в сфере морской разведки. Эти самолеты поддерживают активное присутствие в Черном море в рамках наращивания операций НАТО в регионе.

Российские Су-35 неоднократно привлекались к перехватам западных самолетов как над Черным морем, так и над Восточной Европой в целом, а ранее и над Сирией. В мае Су-35 участвовал в инциденте с польским истребителем, а также с эстонскими военными кораблями после того, как был направлен для защиты танкера "Ягуар" в Балтийском море.