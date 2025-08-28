Тени под водой: зачем Москва и Пекин впервые совместно вывели подлодки

ВМС Китая и России впервые провели совместный подводный патруль в Тихом океане, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О значении этой операции и перспективах дальнейшего сближения Москвы и Пекина авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by StefanTsingtauer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Атомная подводная лодка Китая

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая и ВМФ России впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане на фоне все более тесного оборонного сотрудничества двух соседей. Это произошло после первой в истории отправки китайских подводных лодок в Россию для совместных учений в конце июля.

Тихоокеанский флот ВМФ России сообщил об операции: "Совместное патрулирование было начато в начале августа после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" в Японском море. Дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота и подводная лодка ВМС НОАК приступили к патрулированию по утвержденному маршруту в Японском и Восточно-Китайском морях".

Российская субмарина, относящаяся к классу "Кило", по сообщениям, прошла более 2000 морских миль за время похода.

Китай уже не раз направлял военные корабли для совместных операций с ВМФ России, в том числе в Восточной Европе и Восточном Средиземноморье. Следующим шагом после совместных ближних патрулей с использованием дизель-электрических подводных лодок может стать развертывание гораздо более крупных атомных подводных лодок для дальних патрулей или операций в Тихом океане.

Совместные операции китайских и российских авиационных подразделений также значительно активизировались в последние годы: страны провели несколько совместных патрулей бомбардировщиков с конца 2010-х годов. Шаг вперед был сделан в июне 2024 года, когда китайские бомбардировщики H-6 вышли за пределы Тихого океана для операций у побережья Аляски. Для этого им пришлось совершить посадку и дозаправку на территории России, после чего они вместе с российскими Ту-95МС пролетели на беспрецедентно близком расстоянии от континентальной части США.

Китай также значительно увеличил участие в учениях с Белоруссией, союзником Москвы в Европе. В июле 2024 года китайские сухопутные войска были переброшены в страну для учений "Орлиный штурм-2024", проходивших у белорусско-польской границы. Эти маневры способствовали повышению совместимости вооруженных сил и позволили России и Белоруссии укрепить оборону на фоне растущего давления со стороны членов НАТО.