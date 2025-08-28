Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Тени под водой: зачем Москва и Пекин впервые совместно вывели подлодки

Силовые структуры » Военные новости

ВМС Китая и России впервые провели совместный подводный патруль в Тихом океане, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О значении этой операции и перспективах дальнейшего сближения Москвы и Пекина авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Атомная подводная лодка Китая
Фото: commons.wikimedia.org by StefanTsingtauer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Атомная подводная лодка Китая

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая и ВМФ России впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане на фоне все более тесного оборонного сотрудничества двух соседей. Это произошло после первой в истории отправки китайских подводных лодок в Россию для совместных учений в конце июля.

Тихоокеанский флот ВМФ России сообщил об операции: "Совместное патрулирование было начато в начале августа после завершения российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2025" в Японском море. Дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота и подводная лодка ВМС НОАК приступили к патрулированию по утвержденному маршруту в Японском и Восточно-Китайском морях".

Российская субмарина, относящаяся к классу "Кило", по сообщениям, прошла более 2000 морских миль за время похода.

Китай уже не раз направлял военные корабли для совместных операций с ВМФ России, в том числе в Восточной Европе и Восточном Средиземноморье. Следующим шагом после совместных ближних патрулей с использованием дизель-электрических подводных лодок может стать развертывание гораздо более крупных атомных подводных лодок для дальних патрулей или операций в Тихом океане.

Совместные операции китайских и российских авиационных подразделений также значительно активизировались в последние годы: страны провели несколько совместных патрулей бомбардировщиков с конца 2010-х годов. Шаг вперед был сделан в июне 2024 года, когда китайские бомбардировщики H-6 вышли за пределы Тихого океана для операций у побережья Аляски. Для этого им пришлось совершить посадку и дозаправку на территории России, после чего они вместе с российскими Ту-95МС пролетели на беспрецедентно близком расстоянии от континентальной части США.

Китай также значительно увеличил участие в учениях с Белоруссией, союзником Москвы в Европе. В июле 2024 года китайские сухопутные войска были переброшены в страну для учений "Орлиный штурм-2024", проходивших у белорусско-польской границы. Эти маневры способствовали повышению совместимости вооруженных сил и позволили России и Белоруссии укрепить оборону на фоне растущего давления со стороны членов НАТО.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы кнр китай military watch magazine военные учения
Новости Все >
Эргин Атаман: Если НБА хочет завоевать титул чемпиона мира, нужно победить чемпиона Евролиги
Кубок лиги: Гримсби из 4-го дивизиона обыграл Манчестер Юнайтед после 26 пенальти
В недрах Юпитера нашли совсем не то, о чем все думают
Новый герой Брайтона: как Стефанос Цимас за 90 минут покорил сердца фанатов
Дизайнер Лебедев раскрыл свой секрет: как он живёт без одного важного органа
Клин клином: китайцы придумали, как вылечить игроманию
Новый экономический ландшафт? Чего ждёт Моди от встречи с Путиным и Си Цзиньпином на саммите ШОС
Чёрная метка от пушистого друга: кошки безошибочно выбирают, кому осталось недолго
Место, о котором забывают 9 из 10 владельцев квартир, способно вместить половину вещей
Жизнь россиянина в коме висела на волоске из-за страховки в Турции: один документ изменил всё
Сейчас читают
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Садоводство, цветоводство
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Военные новости
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
Ким Чен Ын едет в Китай, на кону — новый мировой военный альянс
Капсула времени принцессы Дианы: вот что скрывалось в послании из 90-х годов
Чистый мёд может исчезнуть с полок магазинов совсем скоро
Сутулость ворует годы: одно движение возвращает спине силу
Найден простой способ взбодриться без кофе: эти продукты точно найдутся у вас в холодильнике
Башкирия попрощается с иностранными вывесками: регион встал на защиту всего русского
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Новая схема мошенничества по телефону: как не лишиться всего из-за одного звонка?
Клещ превращает ужин в яд: редкая аллергия на мясо вышла из тени
Словакия вздохнула с облегчением: нефть по Дружбе снова идёт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.