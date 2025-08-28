Ким Чен Ын едет в Китай, на кону — новый мировой военный альянс

4:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Ким Чен Ын встретится в Китае с Путиным и Си Цзиньпином. Намечается формирование трёхстороннего военного союза, способного изменить геополитический расклад сил.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ким Чен Ын

Впервые в Пекине состоится историческая встреча

Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил своё участие в праздновании 80-й годовщины окончания Мировой антифашисткой войны и войны против японских захватчиков в Пекине.

Примечательно, что это будет первая совместная встреча лидеров России, Китая и КНДР. Президент РФ Владимир Путин будет в Китае 4 дня, начиная с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, и заканчивая парадом 3 сентября.

Председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин во время празднования в Мокве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заявил, что Китай будет вместе с Россией противостоять "гегемонистским преследованиям" со стороны Запада. Тогда же Россия и Китай официально призвали к снятию санкций против КНДР и усилиям по дипломатическому урегулированию северокорейской ядерной проблемы. На Совбезе ООН Москва и Пекин уже не поддерживают вопрос о денуклеаризации КНДР. Россия, развивая сотрудничество, открыто сводит на нет санкции ООН против Пхеньяна, а Китай это делал и раньше, особо не афишируя.

КНДР имеет с Россией и Китаем двухсторонние военные договора

Возможно, вскоре Западу придётся иметь дело с трёхсторонним военным союзом на фоне обостряющейся геополитической обстановки. Россия и Китай уже имеют двухсторонние военные договора с КНДР. Договор о военном союзе между Москвой и Пхеньяном, подписанный в июне 2024 года, обязывает оказывать друг другу военную помощь в случае нападения, и он уже проверен в бою. Северокорейские спецназовцы участвовали в Курской операции против ВСУ вместе со своим вооружением. В боях они получили опыт ведения современной войны, что можно рассматривать в качестве потенциальной помощи Китаю в нейтрализации индо-тихоокеанской стратегии США.

Дело в том, что КНДР и Китай также имеют договор от 1961 года, который обязывает их оказывать друг другу военную помощь в случае нападения.

США и Южная Корея не готовы к новым вызовам

В Северо-Восточной Азии трёхсторонний союз между Россией, Китаем и КНДР уже считается сложившимся. Особенно беспокоится Южная Корея, где считают, что "в случае кризиса на Корейском полуострове Китай и Россия могут немедленно развернуть войска", помогая соседу. При этом подчёркивается, что "Альянс безопасности Республики Корея и США" не готов к возможности военного партнерства России, КНР и КНДР даже в ходе совместных полевых и штабных учений.

Военная готовность Сеула и Вашингтона была сосредоточена на потенциальном применении КНДР тактического ядерного оружия, но теперь возникла угроза участия в боевых действиях на Корейском полуострове российских подразделений или размещении российского тактического ядерного оружия или ракет для поддержки КНДР.

Новый военный союз остановит экспансию НАТО

Безусловно, складывающаяся ситуация выгодна Пхеньяну, но и Москве тоже — так как это козырь для переговоров с США по взаимному снятию угроз. Что касается Китая, то было уже сказано о потенциальной помощи корейцев.

Будет ли заключён сначала двухсторонний договор Китая с РФ о взаимной помощи при нападении, а потом трёхсторонний, покажет время. Особенно это станет актуально в случае принятия решения Китаем о начале воссоединения с Тайванем. Но уже сейчас российские и китайские ВС проводят морские учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море, совместные патрулирования дальними бомбардировщиками, а также недавно — подводными лодками.

В случае формирования трёхстороннего военного союза (с присоединением стран глобального Юга) со взаимными обязательствами защиты по типу 5 статьи НАТО мир станет гораздо устойчивее, ограничив экспансионизм США и их союзников.