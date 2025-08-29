Россия продолжает демонстрировать, что она не является "бензоколонкой с ядерным оружием", пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брендон Вайхерт. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, он анализирует возможности российских крылатых ракет "Калибр" и Х-35.
Россия продолжает показывать миру, что она не просто "бензоколонка с ядерным оружием", как некогда язвительно описал ее покойный сенатор США Джон Маккейн. С начала конфликта на Украине Москва усилила свою самодостаточность, продавая гигантские объемы энергоресурсов Индии и Китаю, обходя санкции, введенные США и их союзниками, а также разогнав свой оборонно-промышленный комплекс до таких масштабов, что за три месяца производит то, на что у всего НАТО уходит целый год.
На фоне значительных успехов российских войск на Украине, у Киева практически не остается шансов реализовать свои стратегические цели — вернуть контроль над восточными регионами или над Крымом. Параллельно Россия укрепляет влияние в Центральной Азии, конкурируя там с Западом, и не забывает о Дальнем Востоке: недавно в Японском море прошли масштабные учения с испытанием крылатых ракет "Калибр" и Х-35.
"Калибр" — корабельная версия семейства "Калибр", предназначенная прежде всего для дальних ударов по наземным целям. В отличие от нее Х-35 — это компактная противокорабельная ракета для тактических атак. Оба комплекса демонстрируют ставку Москвы на асимметричную войну, позволяя наносить удары с морских платформ по целям на суше и на море.
Разработка семейства "Калибр" началась в постсоветский период в ОКБ "Новатор". На вооружение ракета поступила в 1994 году. "Калибр" — это версия для запуска с кораблей, известная в России под индексом 3М14Т, а на экспорт поставляемая как Калибр-НК. Она получила модульную конструкцию и может нести как обычные, так и ядерные боеголовки массой до 500 кг.
Дальность полета в российских модификациях составляет от 1500 до 2500 км. Силовая установка — твердотопливный ускоритель и маршевый турбореактивный двигатель. Полет проходит на дозвуковой скорости, но противокорабельные версии способны разгоняться до М=3 на конечном участке. Система наведения включает инерциальный блок с интеграцией ГЛОНАСС, а маловысотный профиль полета позволяет избегать обнаружения радарами.
Ракеты запускаются из вертикальных пусковых установок кораблей проектов "Адмирал Горшков", "Буян-М" и "Гепард". Контейнерный вариант Калибр-НК маскируется под грузовой контейнер, что позволяет размещать оружие на грузовиках или гражданских судах. В боевой обстановке "Калибр" был впервые применен в Сирии: в 2015 году корабли Каспийской флотилии выпустили 26 ракет по объектам ИГИЛ на дальности более 1400 км. В ходе конфликта на Украине в 2022 году эти ракеты били по командным пунктам и инфраструктуре, в том числе в Одессе и Виннице, продемонстрировав точность и разрушительную силу.
Работы над Х-35 начались еще в 1970-х в КБ "Звезда-Стрела". Серийное производство стартовало в 1983 году, а первой страной, получившей экспортный вариант Х-35Э, стала Индия (1996 год). В ВМФ России ракета была принята на вооружение в 2003 году, став дешевой заменой устаревшей П-15 "Термит". В 2010 году цена одного изделия составляла около 500 тысяч долларов.
Авиационный вариант ракеты весит 520 кг, корабельный и вертолетный — 610 кг. Боеголовка — осколочно-фугасная, массой 145 кг. Двигатель — турбовентилятор Р95ТП-300, обеспечивающий скорость около М=0,8. Базовая дальность — до 130 км, модернизированный вариант Х-35У (с 2015 года) достигает 300 км. Наведение комбинированное: инерциальное плюс активная радиолокационная ГСН (в обновленной версии — дальностью до 50 км). Профиль полета — сверхмаловысотный, 4–15 метров над морем.
Семейство включает корабельные и авиационные ракеты Х-35, модернизированные Х-35У, а также береговые комплексы "Бал-Э" (SSC-6 Sennight), способные выпускать залпом до 32 ракет. Носителями являются самолеты (Су-35, Су-57), вертолеты (Ка-52), корабли и береговые батареи. В 2004 году комплекс "Бал" прошел успешные испытания, а с 2008 года находится на вооружении.
В ходе конфликта на Украине ракеты Х-35 применялись в прибрежных районах, где часть из них была перехвачена украинской стороной, что подтвердило их активное использование в роли противокорабельного оружия.
Несмотря на различие в характеристиках, обе ракеты усиливают потенциал ВМФ России. "Калибр" обеспечивает стратегическую дальность и точные удары по наземным объектам, а Х-35 дает тактическую гибкость в ближнем морском бою. В совокупности они формируют эшелонированную систему ударных возможностей — от глобальных до локальных задач.
Эти два комплекса стали символом технологического прорыва России в области высокоточного оружия. Они доказали свою эффективность в Сирии и на Украине и продолжают оставаться важным инструментом военной стратегии Москвы. Если Россия действительно делает ставку на усиление Тихоокеанского флота, то именно эти системы будут играть там ключевую роль.
