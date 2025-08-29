Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В небе над Венесуэлой зреет шторм: США снова играют с огнем

5:40
Силовые структуры » Военные новости

США направили флот у берегов Венесуэлы, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, способны ли истребители Су-30МК2 и ПВО Венесуэлы остановить возможную агрессию, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Истребитель Су-30СМ
Фото: https://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License
Истребитель Су-30СМ

Военно-морские силы США развернули флотилию боевых кораблей для операций у побережья Венесуэлы в условиях высокой напряженности между Вашингтоном и Каракасом, когда США, по всей видимости, готовятся возобновить усилия по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По меньшей мере три эсминца класса "Арли Берк" и одна атомная подводная лодка вошли в состав группировки, к которой также присоединились 4 тысячи морских пехотинцев.

Подход американского флота привлек все больше внимания к возможностям вооруженных сил Венесуэлы, которые остаются одними из крупнейших и лучше всего оснащенных в Латинской Америке благодаря масштабным закупкам вооружений при президенте Уго Чавесе в 2000-х годах. Венесуэльское воздушное пространство считается наиболее защищенным на континенте: страна располагает не только ЗРК С-300ВМ дальнего радиуса действия и рядом других систем меньшей дальности, но и самым дальнобойным истребителем в обеих Америках — Су-30МК2. Именно эти самолеты представляют собой главное препятствие для возможных попыток нарушить венесуэльское небо.

Су-30МК2 был создан в 2000-х годах специально под требования военно-морских сил Китая, а затем экспортировался во Вьетнам, Индонезию, Уганду и Венесуэлу. Истребитель стал глубокой модификацией самого мощного советского самолета завоевания превосходства в воздухе Су-27, получив более современную авионику и существенные доработки под китайские запросы, включая многоцелевые функции и возможности работы в ударных миссиях. Уже Су-27 имел значительно больший радиус действия, чем любой самолет западных ВВС, а Су-30 сделал этот показатель еще выше.

При этом он выпускался в двухместной конфигурации, где второй член экипажа выступал офицером управления вооружением. Венесуэльские Су-30 вооружены целым спектром современных крылатых ракет: Х-59М для ударов по наземным целям, Х-31А для борьбы с кораблями и Х-31П для подавления ПВО, а также ракетами класса "воздух-воздух" Р-77 и Р-27. Эти возможности позволяли самолетам в прошлом активно противостоять американской авиации в регионе.

Когда Венесуэла получила Су-30МК2, они не имели аналогов в обеих Америках за пределами США. Однако сегодня самолеты уже не считаются передовыми из-за отсутствия модернизаций на фоне стремительного мирового прогресса. Су-30МК2 и его близкий аналог Су-30М2 стали последними в России, оснащенными радарами с механическим сканированием, до того как в 2009 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод перешел на выпуск более совершенного Су-35С с радиолокационной станцией с электронной фазированной решеткой.

Хотя большинство западных самолетов и почти все истребители обеих Америк (кроме США и Бразилии) до сих пор используют радары с механическим сканированием, венесуэльские машины все же уступают новейшим американским F-35, F-18 Block 3 и модернизированным F-15 по уровню ситуационной осведомленности и средствам радиоэлектронной борьбы. Несмотря на это, радар Су-30МК2 остается одним из самых мощных механически сканируемых в мире: его антенна почти в три раза больше, чем у AN/APG-81 на F-35, и почти в четыре раза больше, чем у различных модификаций F-16.

Сегодня Су-30МК2 значительно уступает новейшим версиям Су-30, которые Россия поставляет, например, Алжиру и Белоруссии. Последняя версия — Су-30СМ2 — получила современные двигатели АЛ-41Ф-1С с управляемым вектором тяги, большей топливной эффективностью, меньшими затратами на обслуживание и значительно большей мощностью. Авиационная электроника венесуэльских самолетов, некогда считавшаяся передовой, за два десятилетия серьезно устарела. Хотя Су-30МК2, вероятно, остается самым мощным истребителем в Латинской Америке, их небольшое количество и отсутствие полноценной поддержки со стороны мощной системы ПВО или крупного арсенала береговых комплексов ограничивают их возможности в противостоянии флоту США.

Администрация Чавеса планировала продолжать крупные закупки вооружений и превратить Венесуэлу в региональную военную сверхдержаву, в том числе сделав страну первым заказчиком Су-35С. Однако его преждевременная смерть в 2012 году и отсутствие значимых закупок при преемнике резко снизили возможности Венесуэлы бросить вызов воздушному превосходству американских авианосных группировок в регионе.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы сша ввс сша пентагон венесуэла military watch magazine николас мадуро
