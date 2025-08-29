Россия отомстила не только Украине. Российский БЭК ударом по кораблю-разведчику изменил правила игры

Бухаресте обеспокоились потоплением корабля радиоэлектронной разведки ВМС Украины "Симферополь". Румыния давно вступила в войну с РФ, так что последствия назревали.

Фото: commons.wikimedia.org by Міністерство Оборони України, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Корабль-разведчик ВМС Украины "Симферополь"

Удар морским дроном по "Симферополю" изменил правила игры

Разведывательный корабль "Симферополь", как сообщило Минобороны РФ, был потоплен (см.видео) в устье Дуная ударом безэкипажного катера (БЭК) в ночь на 28 августа. Выбранное место засады находилось в сотнях километров от контролируемой Россией территории в западной части Черного моря — там, где Украина заявляет об "изгнании" Черноморского флота (ЧФ) РФ. Стоит также отметить, что БЭК зашёл на 25 километров в Килийский рукав Дуная, чего противник не ожидал. Объективный контроль обеспечивал БПЛА "Орион".

Корабль был оснащён натовскими комплексами слежения с радиусом действия 450 километров, осуществляя комплекс задач по разведке, координации логистики и ретрансляции информации для командования ВСУ.

Это первый успешный случай использования российского БЭКа, когда казалось, что ВС РФ безнадёжно отстали от совместного британско-украинского проекта, который реализовал многократные успешные удары морскими дронами по кораблям ЧФ РФ, Крымскому мосту и другим объектам. Однако отныне всё военное судоходство в западной части Чёрного моря, включая поставки оружия Украине — под угрозой.

Румыния не должна удивляться

Румыны бьют тревогу, так как инцидент произошел на Дунае, в "двух шагах" от территориальных вод Румынии. Генерал в отставке Мирча Мындреску в интервью Antena 3 CNN не исключил, что российские морские дроны могли "спрятаться" в территориальных водах Румынии на реке. Что же, не всё же украинским F-16 прятаться на аэродромах Румынии — если вступили в войну, ждите последствий.

"Украинцы будут вынуждены ввести защитные меры на Килийском и Бастровском рукавах. Это означает резкое ограничение движения по Килийскому рукаву", — написал в соцсети профессор факультета политологии Бухарестского университета Раду Карп.

Он же обратил внимание на то, что "Орион", который вёл съемку с воздуха, "мог действовать только в воздушном пространстве Румынии". Профессор призвал страны НАТО провести консультации по этому вопросу. Российские военные эксперты предполагают, что применённый БЭК — это российская разработка проекта "Визир". Он может нести на себе 600 килограмм взрывчатки на расстояние 500 километров. Сделан из композитных материалов, соответственно, обнаружить такой дрон практически невозможно. Так что доказательную базу румынам ещё надо собрать.

Месть — это блюдо, которое надо есть холодным

Два года назад затопление БЭКом флагмана ЧФ России "Москва" вызвало всеобщие насмешки над Россией на Украине и торжество на Западе. Сегодняшняя успешная атака стала не только местью, но и демонстрацией умения держать удар и мощи российской системной работы, включая военную науку.