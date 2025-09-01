Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки

В последнее время с "морского фронта" специальной военной операции приходит всё больше отрадных новостей. Причём они касаются не только ведения боевых действий, но и состояния и перспектив развития российского военно-морского флота.

Перечислю главные, на мой взгляд, новости в порядке их значимости:

завершение модернизации тяжёлого атомного крейсера "Адмирал Нахимов",

вступление в строй трёх надводных кораблей (ПК "Виктор Великий", МРК "Ставрополь" и "Тайфун"),

спуск на воду большого десантного корабля "Иван Андреев",

потопление нашим брандером в устье Дуная украинского разведывательного корабля "Симферополь".

Без комментариев не обойтись. Итак, по порядку...

"Адмирал Нахимов"

Успешное окончание ремонта и модернизации (на самом деле, это фактическая перестройка) крупнейшего в мире боевого неавианесущего корабля, каким является "Адмирал Нахимов" (полное водоизмещение около 28 тысяч тонн), свидетельствует о том, что наше военное судостроение, вопреки пренебрежительным мнениям внешних и внутренних недоброжелателей, преодолело кризис и вполне способно выполнять самые сложные в технологическом плане работы. Крейсер, построенный в 1988 году, находился на модернизации целое десятилетие (с 2014 года), однако это только пошло ему на пользу, поскольку при его перестройке удалось учесть опыт СВО. И хотя "Адмирал Нахимов" ещё будет проходить испытания, которые, вероятно, займут не меньше года, сам факт его чудесного возрождения демонстрирует самые передовые достижения отечественных военных разработчиков. Этот могучий корабль, обладающий неограниченной дальностью плавания, является наиболее вооружённым кораблём среди всех своих одноклассников, поскольку имеет на борту 176 вертикальных пусковых установок для ракет различного назначения. Один залп его "Ониксов" и "Цирконов" способен уничтожить целую эскадру противника.

В связи с модернизацией "Адмирала Нахимова" возникла оживлённая дискуссия о дальнейшей судьбе кораблей советских проектов, в подавляющем большинстве построенных до 1991 года и несущих службу более 35 лет. К сведению читателей: в настоящее время в составе российского ВМФ из таких надводных боевых единиц "основных классов" числятся

1 авианесущий крейсер,

2 тяжёлых атомных крейсера,

2 ракетных крейсера,

9 больших противолодочных кораблей,

4 эсминца,

4 сторожевика,

23 малых противолодочных корабля

и полтора десятка больших десантных кораблей.

Это весьма внушительная армада, однако, к сожалению, уже выслужившая свой срок и состоящая из морально и физически устаревших кораблей.

Возникает вопрос: что с ними делать? Не утилизировать же целый флот, равный по численности британскому! Существует два пути решения проблемы.

Первый — это постепенное выведение из состава флота устаревших кораблей с заменой их новейшими боевыми единицами. Второй — обширная модернизация с последующей переквалификацией.

Показательна судьба БПК "Адмирал Чабаненко", который модернизируется с 2014 года и должен вернуться в строй в новом качестве — как ракетный фрегат. При этом следует заметить, что обширная модернизация старых кораблей требует огромных материальных средств и далеко не всегда экономически оправдана. Вот почему принято верное, на мой взгляд, решение о списании или утилизации единственного авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", модернизация которого в нынешних условиях представляется нереальной из-за её фантастической стоимости.

Также не ясно, как сложится дальнейшая служба систершипа "Адмирала Нахимова" атомного крейсера "Пётр Великий", масштабная перестройка которого равна стоимости пяти новых фрегатов. Вероятно, эсминцы, БПК, СКР и МПК должны продержаться в составе флота ещё лет пять-десять. А для этого необходимо просто поддерживать на определённом уровне их боеспособность: вовремя ремонтировать, заменять отдельные системы вооружения, электронику и т. д. В дальнейшем эти заслуженные ветераны будут сданы на слом или станут музейными и учебными кораблями.

Кстати, к огромному сожалению, у нас не сохранилось ни одного крупного надводного мемориального корабля времён Великой Отечественной войны. А ведь как интересно было бы подняться на борт линкора "Севастополь", крейсера "Красный Крым", эсминца "Сообразительный"!

Вступление в строй новых кораблей

На смену крупным кораблям советской постройки должны прийти 12 фрегатов проекта 22300 (это универсальные боевые единицы полным водоизмещением 5400 тонн), а также 18 корветов проектов 20380 и 20385 (водоизмещение 2500 тонн). В настоящее время 3 фрегата и 10 корветов уже вступили в строй. Неприятной особенностью нашего флота всегда являлось большое количество типов кораблей, хотя очевидно, что рациональнее строить корабли большими сериями, постоянно совершенствуя исходный проект. Именно таким путём идёт нынешнее российское военное судостроение.

Скорее всего, за фрегатами типа "Адмирал Горшков" и корветами типа "Стерегущий" последуют их улучшенные образцы. В отличие от ярых адептов строительства "кораблей океанской зоны", то есть эсминцев и крейсеров, я считаю, что эти два класса кораблей вообще следует упразднить, ограничившись, по примеру французов, фрегатами 1-го и 2-го классов.

Не может не вызывать чувства "глубокого удовлетворения" известие о недавнем вступлении в строй сразу трёх надводных боевых кораблей: патрульного корабля "Виктор Великий" и малых ракетных кораблей "Ставрополь" (проект 21631 "Буян-М") и "Тайфун" (проект 22800 "Каракурт"). Они должны пополнить Черноморский флот и Каспийскую флотилию.

"Виктор Великий" завершает серию небольших фрегатов, заслужившую из-за своего слабого вооружения очень неоднозначную оценку специалистов и моряков (один из таких кораблей, как известно, был потоплен украинским безэкипажным катером).

В то же время новые проекты малых ракетных кораблей, пришедших на смену ракетным катерам, следует признать вполне удачными. Теперь в нашем флоте около 20 новых МРК, и ещё десять находятся в постройке. Два таких корабля были повреждены в ходе боевых действий на Чёрном море. Правда возникает закономерный вопрос: зачем строить практически одинаковые корабли двух разных проектов (водоизмещение "буянов" 950 тонн, "каракуртов" — 870 тонн при идентичном вооружении)? В то же время обращает на себя внимание и тот факт, что в нашем флоте нет ни одного нового специализированного корабля противолодочной обороны. Известно, что существует проект такой боевой единицы, разработанный как раз на базе МРК. Так не пора ли в срочном порядке начать постройку небольших корветов ПЛО? Тем более, что они станут лишь модификацией уже хорошо освоенного проекта.

"Иван Андреев"

Спуск на воду большого десантного корабля "Иван Андреев" вызывает противоречивые чувства. Разумеется, нашему флоту нужны новые десантные корабли, поскольку в строю их насчитывается всего два (проект 11711). Собственно, "Иван Андреев" отличается от своего предшественника "Ивана Грена" лишь увеличенными размерами (8 тысяч тонн вместо 6 тысяч) и слегка усиленным вооружением. Однако трудно представить боевое применение таких крупных кораблей, имеющих скорость всего 18 узлов и зенитные комплексы только ближней зоны поражения, в условиях современной войны, когда они легко могут быть потоплены ракетами берегового базирования. Появились даже сведения, что якобы планируется построить 10 подобных БДК.

Кстати, в Керчи ведётся постройка двух огромных универсальных десантных кораблей водоизмещением 40 тысяч тонн "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" (проект 23900), способных перевозить 75 единиц бронетехники, 1000 десантников и имеющих на борту 16 вертолётов и 4 десантных катера.

Может быть, вместо тихоходных гигантов следует развернуть массовое строительство модернизированных "Дюгоней"? Эти десантные катера водоизмещением 280 тонн транспортируют 3 танка или 5 бронетранспортёров и развивают скорость 42 узла. Их недостаток — опять же очень слабое вооружение (2 крупнокалиберных пулемёта). Очевидно, что за счёт некоторого увеличения размеров и численности экипажа (сейчас всего 6 человек) вполне возможно вооружить "Дюгони" зенитными ракетным комплексами и скорострельными пушками. Сейчас в строю совсем немного таких перспективных и технологически несложных боевых единиц. Здесь уместно вспомнить, что в годы Второй мировой войны немцы исключительно успешно применяли так называемые быстроходные десантные баржи — многоцелевые корабли, по размерам и грузоподъёмности примерно равные "Дюгоням". Но вооружены они были значительно более солидно: 1 88-мм, 1 37-мм и до 6 20-мм пушек.

Потопление "Симферополя"

Своего рода сенсацией стало потопление в устье Дуная нашим катером-брандером украинского разведывательного корабля "Симферополь". Однако ничего удивительного в этом нет: наши моряки получили на вооружение самые современные безэкипажные катера и продемонстрировали способность искусно планировать и проводить довольно сложные специальные операции.

У меня нет сомнения в том, что БЭКи могут быть применены также для разрушения мостов, переправ и портовой инфраструктуры. Правда всемогущество этого вида штурмовых средств не следует преувеличивать: при надлежащей организации противокатерной обороны БЭКи свою эффективность в значительной степени утрачивают. Возможно, на смену надводным брандерам придут подводные, однако по своей стоимости и сложности производства они в десятки раз превосходят обыкновенные безэкипажные катера, поэтому вряд ли Украина сейчас обладает таким оружием. А вот российский флот, учитывая обширный опыт СВО, просто обязан пополниться карликовыми субмаринами.

Кстати, о нашем подводном флоте. По официальным данным, сейчас в строю российского ВМФ

14 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами,

13 атомных субмарин с крылатыми ракетами,

26 атомных и 26 дизельных подлодок различного назначения.

При этом 7 ПЛАРБ и 5 ПЛАРК относятся к новейшим проектам ("Борей", "Борей А", "Ясень" и "Ясень М"), ещё 3 и 5 единиц, соответственно, находятся в постройке. С абсолютной уверенностью и гордостью "за державу" можно сказать, что в атомном подводном судостроении мы впереди планеты всей.

У нас есть несомненные достижения и в строительстве дизельных субмарин. Я имею в виду лодки проекта 677Э "Лада". Это сравнительно небольшие (подводное водоизмещение 2650 тонн) и не уступающие по вооружению "Палтусам" субмарины. Опыт боевых действий наглядно показал, что главным оружием подводных лодок теперь являются не торпеды и мины, а ракеты. Это следует учесть при разработке новых проектов дизельных лодок, стремясь уменьшить их размеры с целью использования на закрытых театрах, в том числе в Каспийском море, где обстановка в связи с недружественной политикой Азербайджана складывается для нас не столь благоприятно, как прежде.

Общие выводы

В завершение следует отметить следующее. Главной слабостью нашего флота, предопределённой географическим фактором, следует считать его разделение на 4 флота (2 океанских, 2 морских) и Каспийскую флотилию (Днепровскую флотилию пока можно не учитывать, поскольку в её составе нет кораблей основных классов). В условиях большой войны перевод кораблей с одного театра на другой будет крайне затруднительным, пожалуй, даже невозможным. Поэтому каждый наш флот должен быть полностью укомплектован в соответствии со стоящими перед ним задачами. Иногда приходится читать суждения о том, что ВМС России существенно уступают своим потенциальным противникам и абсолютно не способны конкурировать с US-нейви.

Однако всё познаётся в сравнении. В составе нашего флота более 300 боевых единиц, флот бывшей владычицы морей Британии насчитывает чуть больше 60 единиц, флот Франции — около 70 единиц. Не имеет никакого смысла чрезмерно увеличивать численный состав флота, таким экстенсивным путём идут китайцы, но они не имеют реального военного опыта, и поэтому неизвестно, на что способны как морские бойцы.

Нужно чётко определить оптимальный состав флота и поддерживать его численность на необходимом уровне. Представляется, что наши политические и военно-морские руководители следуют верным путём: пополнение флота в основном идёт по плану, корабли и подводные лодки строятся большими сериями по усовершенствованным проектам, отечественные технологии динамично развиваются. Кроме того, растёт боевое мастерство наших военных моряков, основанное на полученном в ходе СВО разнообразном боевом опыте, плата за который не представляется чрезмерной (из новых боевых кораблей получили повреждения подводная лодка и два МРК).

Таким образом, имеются все основания в будущее смотреть с оптимизмом. У меня есть полная уверенность в том, что в 2030 году российский флот, за счёт оптимизации состава, будет на порядок более современным и сильным, чем сейчас.

Уточнения

