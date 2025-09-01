Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В США оценили последствия уничтожения установки ВСУ Нептун российским Искандером-М

Уничтожение украинской пусковой установки "Нептун" ракетным комплексом "Искандер-М" подтверждено Минобороны России, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы высказались о приоритетах Москвы в ударах по ракетным системам и оборонным заводам Украины.

Neptune cruise missile 01
Фото: commons.wikimedia.org by Адміністрація Президента України., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Neptune cruise missile 01

Кадры, опубликованные Министерством обороны России, подтвердили успешное применение баллистического ракетного комплекса "Искандер-М" для уничтожения одной из немногочисленных украинских пусковых установок крылатых ракет "Нептун". Это стало продолжением устойчивой тенденции применения "Искандера-М" для нейтрализации систем высокой ценности на вооружении Украины, включая несколько зенитных ракетных комплексов большой дальности MIM-104 Patriot. Украинская пусковая установка находилась в Запорожском регионе.

Хотя система "Нептун" ограничена дозвуковой скоростью и сравнительно небольшой дальностью действия в 300 километров, украинские правительственные источники недавно заявили о разработке новой модификации с дальностью поражения до 1000 километров, что позволило бы наносить удары по менее защищенным целям в глубине российских территорий. Также, по сообщениям, были предприняты усилия по значительному наращиванию производства, поскольку число доступных пусковых установок оставалось низким.

Вооруженные силы России, по-видимому, сделали приоритетом поражение не только украинских ракетных систем, но и оборонно-промышленных объектов, участвующих в их создании. Так, удары по четырем таким объектам в середине августа стали серьезным ударом по украинской программе баллистических ракет "Сапсан". Ущерб, нанесенный военно-промышленному комплексу Украины в результате атаки, был колоссальным", Киев планировал использовать ракеты "Сапсан" большой дальности для ударов вглубь российской территории.

Оборонный сектор Украины получил значительное финансирование и поддержку со стороны западных стран. Наряду с производством дронов, которые использовались для ударов по целям на расстоянии тысяч километров внутри России, именно производство крылатых ракет было специально выделено для финансовой поддержки. В середине августа украинский оборонный сектор представил крылатую ракету "Фламинго", которая, по сообщениям, обладает дальностью более 3000 километров, что позволяет поражать цели по всей европейской части России и в Сибири.

Удары как по пусковым установкам крылатых ракет, так и по крупным оборонным предприятиям, по-видимому, останутся ключевым приоритетом для Вооруженных сил России в целях защиты внутренней территории страны от атак.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу military watch magazine
