Тайная игра глубин: охота за подлодкой России обернулась кошмаром для НАТО

Американский авианосец USS Gerald Ford оказался в центре тревоги из-за возможного появления российской подлодки, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о том, как НАТО подняло на перехват десятки самолетов P-8.

Фото: Вадим Савицкий Многоцелевая атомная подводная лодка России

Военно-воздушные силы США, Королевские ВВС Великобритании и Королевские ВВС Норвегии 27 августа подняли в воздух несколько противолодочных самолетов P-8 в высоких широтах в ответ на появление российской подлодки, которая могла представлять потенциальную угрозу для авианосца ВМС США USS Gerald Ford в регионе.

Норвежские P-8, действовавшие с авиабазы Эвенес, к следующему дню выполнили три вылета, тогда как британские P-8 с базы Лоссимут в Шотландии совершили восемь миссий. Количество вылетов, произведенных американскими P-8, осталось неизвестным. Западные источники охарактеризовали это как "необычно крупный и продолжительный всплеск активности". Класс российской подлодки, предположительно действовавшей в этом районе, пока не подтвержден, однако уровень беспокойства указывает на то, что это мог быть один из новых атомных кораблей класса "Ясень", которые считаются одними из самых тихих в мире.

USS Gerald Ford является самым мощным классом авианосцев, эксплуатируемых на Западе, и был развернут в Европе в условиях высокой напряженности с Россией на фоне продолжающихся боевых действий в Украине. Ряд членов НАТО, включая США, Великобританию, Францию и Польшу, направили крупные контингенты сухопутных войск и контрактников для поддержки украинских вооруженных сил, которые понесли потери в ходе боев с российскими войсками.

Нарастающие успехи российских сил на фронте еще больше обострили напряженность. В рамках западного вмешательства в конфликт самолеты P-8 регулярно применялись в Черноморском регионе для наблюдения за российскими силами как один из множества активов НАТО, обеспечивающих ценные данные разведки для поддержки украинской армии. P-8 является основным инструментом НАТО для наблюдения и противодействия подводным угрозам в Атлантике и Арктике. Он оснащен современными радарами и гидроакустическими буями для обнаружения и отслеживания современных подлодок. Кроме того, самолет несет легкое вооружение в виде торпед Mark 54, что позволяет ему атаковать обнаруженные цели.

Угроза для сил НАТО со стороны российского подводного флота значительно возросла как за счет увеличения числа новейших кораблей класса "Ясень", так и благодаря поступлению на вооружение в растущих количествах новой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".

Первое пусковое испытание "Циркона" с корабля класса "Ясень" состоялось в октябре 2021 года. Дальность ракеты в 1000 километров и скорость до Маха 9 делают ее крайне трудной для перехвата. Президент России Владимир Путин 24 июля подтвердил, что отдал распоряжение о расширении серийного производства усовершенствованных подлодок класса "Ясень-М", подчеркнув их важность как основы многоцелевых сил ВМФ России. Трудности с обнаружением подлодок класса "Ясень" и дальность действия "Циркона" вместе, как ожидается, окажут серьезное давление на парк самолетов P-8 у стран НАТО.