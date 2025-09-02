Летающий радар МиГ-31 и ядерный гигант: как Россия строит щит над Севером

Возвращение в строй тяжелого атомного крейсера "Адмирал Нахимов" открывает новую страницу в защите Арктики. О перспективах его взаимодействия с МиГ-31 рассказывают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM), перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ракета "Кинжал"

После подтверждения в последнюю неделю июля, что первый модернизированный крейсер проекта "Киров" "Адмирал Нахимов" был спущен на воду, а затем — что корабль начал ходовые испытания в Белом море, все чаще поднимается вопрос о том, как самое крупное и самое вооруженное военное судно в мире может быть использовано для защиты российской Арктики. Давно ожидалось, что крейсер сыграет особую роль в составе Северного флота ВМФ.

Россия сталкивается с серьезными вызовами в Арктике как из-за огромной территории, которую сложно защитить, так и из-за стремительного наращивания сил стран западного блока в регионе. Защита воздушного пространства Арктики особенно затруднительна: хотя в регионе и были развернуты зенитные комплексы большой дальности С-400 и С-500, их низкая мобильность означает, что если не разместить их в колоссальном количестве, то они смогут прикрыть лишь малую часть территории.

"Адмирал Нахимов" располагает самым большим арсеналом зенитных управляемых ракет большой дальности среди всех военных кораблей в мире: 96 из 176 универсальных пусковых установок предназначены для морского варианта С-400. Это эквивалентно трем полноценным наземным дивизионам С-400. При этом корабль обладает высокой мобильностью благодаря использованию двух ядерных реакторов, что позволяет быстро перебрасывать этот арсенал ПВО по значительной части Арктики. С-400 имеет дальность поражения до 400 км при применении ракеты 40Н6 и развивает скорость перехвата более М=14, что дает возможность поражать гиперзвуковые цели, летящие быстрее М=8, а также сверхоперативно реагировать на новые угрозы.

Несмотря на передовые возможности ПВО, "Адмирал Нахимов" сталкивается с серьезными ограничениями в защите арктического воздушного пространства. Даже с учетом его дальности поражения и высокой крейсерской скорости корабль может прикрыть лишь малую часть региона. Другие российские военные корабли не имеют столь мощных зенитных комплексов, поэтому судно фактически останется без поддержки со стороны флота в задачах ПВО. Недостаток передовых сенсоров также может ограничить способность С-400 поражать низколетящие цели за горизонтом. Возможным решением этих проблем может стать интеграция возможностей крейсера с тяжелыми перехватчиками МиГ-31БМ, которые являются основным средством защиты Арктики и создавались именно для этой задачи еще в 1970-е годы.

МиГ-31 был разработан для работы в районах с ограниченным радиолокационным и противовоздушным прикрытием. Он имеет рекордную дальность полета, наибольшую в мире крейсерскую скорость — почти М=2,3, а также крупнейшую в мире бортовую РЛС Н007 "Заслон", которая более чем втрое превосходит размеры крупнейших радаров западных истребителей. МиГ-31БМ поступил на вооружение с 2009 года как глубоко модернизированная версия советского самолета: с новой РЛС, авионикой, улучшенным планером и интеграцией новой ракеты Р-37М, ставшей основным вооружением. Высокая эффективность самолета по дальнему воздушному бою подтвердилась в ходе украинского конфликта, где он показал значительно большую результативность, чем другие российские истребители, такие как Су-35. Причинами стали более мощные сенсоры, большая ракетная нагрузка и возможность пуска с гораздо больших высот и скоростей.

Поднятые в воздух сенсоры МиГ-31 способны передавать критически важные данные для "Адмирала Нахимова", позволяя использовать его С-400 для поражения низколетящих целей за горизонтом. Аналогичным образом российские авиационные комплексы радиообнаружения и наведения (ДРЛОиУ) обеспечивали работу наземных комплексов С-400 на Украине, позволяя поражать цели на малых высотах на дистанциях до 400 км. Перехватчики таким образом могли бы компенсировать ключевой недостаток С-400 без поддержки.

Однако сам МиГ-31 несет лишь четыре ракеты Р-37М, что считалось проблемой. Планировавшийся в 1990-е годы МиГ-31М должен был нести шесть таких ракет, но программа была закрыта в 1994 году. Крейсер "Адмирал Нахимов" с его 96 ЗУР большой дальности может компенсировать этот изъян: несколько корабельных ракет могут наводиться по данным МиГ-31, позволяя избежать возвращения перехватчиков на базу после расходования своих Р-37М.

Хотя МиГ-31БМ и дальше останется основой российской воздушной обороны в Арктике, ввод в строй "Адмирала Нахимова" способен дать неоценимую поддержку в условиях, когда будущее российской авиации в регионе выглядит все более неопределенным.