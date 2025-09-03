Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Су-34 против всех: в США заявили, что этот истребитель заменил три поколения авиации

7:24
Силовые структуры » Военные новости

Су-34 стал самым массовым боевым самолетом России после распада СССР, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, почему именно этот самолет занял ключевое место в ВКС РФ, авторы рассказывают в новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Дозаправка в воздухе Су-34 47-го смешанного авиационного полка во время лётно-тактических учений в Бутурлиновке
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дозаправка в воздухе Су-34 47-го смешанного авиационного полка во время лётно-тактических учений в Бутурлиновке

Истребитель Су-34 был закуплен Вооруженными силами России в больших количествах, чем любой другой тактический боевой самолет со времени распада Советского Союза. Первые машины поступили на вооружение в 2014 году, всего через несколько месяцев после ввода в строй истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-35. Если Су-35 стал кульминацией более чем тридцатилетних усилий по глубокой модернизации лучшего советского истребителя Су-27, значительно увеличив его возможности в той же роли, то Су-34 представлял собой производное от Су-27, разработанное прежде всего для ведения боя "воздух-земля", а не "воздух-воздух".

После распада СССР российские Вооруженные силы вывели из эксплуатации большую часть ударных самолетов, включая все МиГ-27 и Су-17, которые долгое время составляли основу парка, а также существенно сократили количество тяжелых двухдвигательных Су-24М и сняли с вооружения более старые базовые варианты Су-24. Су-34 был задуман как замена всем этим классам и должен был стать единственным в России специализированным ударным самолетом.

Помимо роли ударного самолета и прямого наследника Су-24М, Су-34 также был предназначен заменить основной российский самолет непосредственной поддержки войск Су-25, аналог американского A-10, а потенциально и куда более крупный бомбардировщик Ту-22М3. При этом он сохранял серьезные вторичные возможности ведения воздушного боя, унаследованные от Су-27, и по многим параметрам значительно превосходил исходный советский истребитель, несмотря на то, что его конструкция изначально не приоритетизировала характеристики, необходимые для боя "воздух-воздух". Таким образом, Су-34 стал, пожалуй, самым важным классом боевого самолета, созданным Россией после распада СССР, соперничая по значимости лишь с единственным пятым поколением — Су-57. Однако если в строю ВКС РФ насчитывается менее четырех десятков Су-57, то производство Су-34 с начала 2022 года более чем удвоилось, обеспечив поставки порядка 30 машин в год, а общее количество достигло более 200 самолетов.

Су-34 примерно на 50% тяжелее исходного Су-27, который уже был крупнейшим истребителем в составе ВКС России и любых ВВС НАТО. Увеличенные размеры в сочетании с более экономичными двигателями АЛ-31ФМ2 и широким применением композитных материалов для повышения эффективности конструкции обеспечили самолету значительно больший радиус действия, который в настоящее время оценивается как самый дальний среди всех классов истребителей в мире. Высокая грузоподъемность позволяет не только нести большое количество бомб и ракет, но и применять особо тяжелые боеприпасы, включая баллистические ракеты Х-47М2 и планирующие авиабомбы ФАБ-3000, которые прошли боевые испытания на украинском театре. Хотя изначально предполагалось, что основным вооружением станут ракеты Х-65Се и Х-СД с дальностью до 600 километров, необходимость наносить массированные удары при низкой стоимости привела к активному применению различных планирующих бомб, которые показали разрушительную эффективность. Их точное наведение позволяет Су-34 оказывать непосредственную поддержку сухопутным частям на передовой.

В мае 2020 года Министерство обороны России разместило первый заказ на новую модификацию Су-34М, которая, по словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, обладает вдвое большей боевой мощностью по сравнению с исходной версией. Новая модификация стала не только более совершенным ударным самолетом, но и получила усиленные возможности ведения воздушного боя, улучшенные средства ситуационной осведомленности и разведки. Это стало возможным благодаря внедрению интерфейса для работы с тремя типами подвесных контейнеров: УКР-РТ для радиоэлектронной разведки, УКР-ОЕ с оптико-электронной системой и УКР-РЛ с радиолокационной станцией синтезированной апертуры. В июле 2025 года стало известно, что три варианта универсальной системы разведки "Сыч" позволили Су-34 выполнять гораздо более широкий спектр задач, собирая разведданные в реальном времени при сохранении ударного потенциала. Учитывая, что в 2014 году в строю находилось более 130 разведывательных Су-24МР, ожидается, что новые контейнеры позволят Су-34 эффективно заменить их, а возможно — и целый ряд других самолетов-разведчиков в составе ВКС России.

Су-34 закупается значительно большими партиями, чем любой другой тактический истребитель со времени распада СССР. Рост производства связан не только с восполнением боевых потерь, но и с ускоренным расширением парка боевой авиации в условиях роста напряженности с НАТО. Ожидается, что Су-34 будет производиться дольше других самолетов четвертого поколения — вплоть до конца 2030-х годов, параллельно с выпуском нового Су-57, с которым он, вероятно, будет разделять все больше общих технологий. В прошлом обсуждалась возможность оснащения Су-34 двигателем нового поколения АЛ-51Ф, разработанным для Су-57М1, что позволило бы еще больше увеличить разрыв в дальности и боевой нагрузке между Су-34 и другими истребителями, снизить затраты на обслуживание и повысить мощность бортовых систем.

Россия остается единственной страной в мире, продолжающей производить специализированные ударные самолеты, в то время как другие делают ставку на более универсальные машины. На этом фоне Су-34 выделяется своими приоритетами в конструкции. Его возможности и масштабы производства делают его одним из главных претендентов наряду с МиГ-31 на звание наиболее незаменимого боевого самолета в составе ВКС России, значительно обогнав по значимости Су-27, Су-30 и Су-35.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы су-57 нато military watch magazine
