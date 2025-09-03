Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Три новых дракона Китая: ядерный сюрприз для Запада

4:25
Силовые структуры » Военные новости

Китай продемонстрировал три новых класса межконтинентальных баллистических ракет, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как Пекин усиливает свой ядерный арсенал и что это значит для США и России, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Истребители J-20A ВВС Китая
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Истребители J-20A ВВС Китая

На военном параде, посвященном 80-й годовщине поражения Японской империи, Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая представили три новых класса межконтинентальных баллистических ракет, которые, судя по всему, значительно укрепят возможности страны по ядерному сдерживанию в отношении противников на Западе. Отсутствие у Китая глобальной сети военных баз для проекции силы против своих соперников сделало развертывание дальнобойных средств, включая межконтинентальные ракеты, особенно важным для его способности сдерживать атаки и, если потребуется, отвечать на удары со стороны государств, находящихся на огромных расстояниях. Две из трех новых ракет являются модификациями уже существующих классов — DF-5C и DF-31BJ. DF-5 остается единственным шахтным ракетным комплексом страны и самой тяжелой ракетой в ее арсенале, способной нести бо́льшую полезную нагрузку, включая большее количество боевых блоков. DF-31 — это мобильная на колесном шасси ракета, которая поступила на вооружение в середине 2000-х и в настоящее время составляет основу мобильных ядерных сил Китая.

На предыдущем параде НОАК в октябре 2019 года была показана первая замена DF-31 — DF-41. Последний парад ознаменовался демонстрацией еще одного нового класса мобильных межконтинентальных баллистических ракет — DF-61, что поднимает вопрос о том, могла ли она заменить DF-41 в производстве. О возможностях трех новых ракет известно мало, однако весьма вероятно, что DF-31BJ и DF-61 обладают более быстрым временем подготовки и запуска по сравнению с предшественниками. Также можно предположить, что все три класса получили выгоду от масштабных усилий по разработке новых поколений гиперзвуковых планирующих блоков.

Ранее единственной страной, подтвердившей интеграцию гиперзвуковых планирующих блоков в свои межконтинентальные ракеты, была Россия, хотя пока лишь в ограниченных количествах. Такие боевые блоки позволяют наносить удары на скоростях свыше 27 Махов, с неожиданных направлений и на гораздо большие расстояния, что создает крайне серьезные проблемы для вражеской противовоздушной обороны.

Демонстрируя возможности Китая в области межконтинентальных ракет, в середине 2021 года был проведен знаковый тест, в ходе которого НОАК запустила межконтинентальный гиперзвуковой планирующий аппарат, который облетел вокруг света — событие, не имевшее аналогов в истории.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Хайтон в ноябре того же года заявил об этом испытании: "Они запустили дальнобойную ракету. Она облетела вокруг света, сбросила гиперзвуковой планирующий аппарат, который вернулся в Китай и поразил цель в Китае".

Он подчеркнул, что аппарат показал возможность наносить точные удары по целям в любой точке мира, что вызывает серьезную тревогу для интересов США.

Вероятно, что по меньшей мере часть новых межконтинентальных баллистических ракет Китая оснащена подобными планирующими блоками. По мере быстрого наращивания ядерного арсенала, ожидается, что производство межконтинентальных баллистических ракет в стране продолжит опережать совокупные объемы всех остальных стран мира, что позволит Китаю сокращать разрыв между своим арсеналом и арсеналами США и России. Разработка новых ракет позволяет НОАК компенсировать меньший размер своего арсенала МБР растущим преимуществом в уровне технологической сложности.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы military watch magazine гиперзвуковое оружие
Новости Все >
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение
Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу
Сначала королева, потом — Примадонна: как Киркоров оценил будущее Чеботиной в шоу-бизнесе
В Европе новый культ: овощ из семейства мальвы оказался мощнее аптечной полки
Мир, дружба, жвачка? Чем закончилась попытка крокодила подкрасться к стаду бегемотов
Британская сеть ресторанов внедряет картофель в мундире: вот что нужно знать о новом хите
Пассажиры Virgin Australia остались без туалетов на 6 часов: чем заменили унитазы на борту
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Засуха обнажила руины под плотиной: забытый город и кладбище вышли из воды
Три новых дракона Китая: ядерный сюрприз для Запада
Маникюр, который крадёт молодость ногтей — правда без фильтров
Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа
Золотой экспорт под замком? ЦБ раскрыл неожиданное решение
Гадюка во дворе — не всегда случайность: что на самом деле привлекает её на дачу
Сначала королева, потом — Примадонна: как Киркоров оценил будущее Чеботиной в шоу-бизнесе
В Европе новый культ: овощ из семейства мальвы оказался мощнее аптечной полки
Мир, дружба, жвачка? Чем закончилась попытка крокодила подкрасться к стаду бегемотов
Британская сеть ресторанов внедряет картофель в мундире: вот что нужно знать о новом хите
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.