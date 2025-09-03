Три новых дракона Китая: ядерный сюрприз для Запада

Китай продемонстрировал три новых класса межконтинентальных баллистических ракет, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как Пекин усиливает свой ядерный арсенал и что это значит для США и России, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Истребители J-20A ВВС Китая

На военном параде, посвященном 80-й годовщине поражения Японской империи, Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая представили три новых класса межконтинентальных баллистических ракет, которые, судя по всему, значительно укрепят возможности страны по ядерному сдерживанию в отношении противников на Западе. Отсутствие у Китая глобальной сети военных баз для проекции силы против своих соперников сделало развертывание дальнобойных средств, включая межконтинентальные ракеты, особенно важным для его способности сдерживать атаки и, если потребуется, отвечать на удары со стороны государств, находящихся на огромных расстояниях. Две из трех новых ракет являются модификациями уже существующих классов — DF-5C и DF-31BJ. DF-5 остается единственным шахтным ракетным комплексом страны и самой тяжелой ракетой в ее арсенале, способной нести бо́льшую полезную нагрузку, включая большее количество боевых блоков. DF-31 — это мобильная на колесном шасси ракета, которая поступила на вооружение в середине 2000-х и в настоящее время составляет основу мобильных ядерных сил Китая.

На предыдущем параде НОАК в октябре 2019 года была показана первая замена DF-31 — DF-41. Последний парад ознаменовался демонстрацией еще одного нового класса мобильных межконтинентальных баллистических ракет — DF-61, что поднимает вопрос о том, могла ли она заменить DF-41 в производстве. О возможностях трех новых ракет известно мало, однако весьма вероятно, что DF-31BJ и DF-61 обладают более быстрым временем подготовки и запуска по сравнению с предшественниками. Также можно предположить, что все три класса получили выгоду от масштабных усилий по разработке новых поколений гиперзвуковых планирующих блоков.

Ранее единственной страной, подтвердившей интеграцию гиперзвуковых планирующих блоков в свои межконтинентальные ракеты, была Россия, хотя пока лишь в ограниченных количествах. Такие боевые блоки позволяют наносить удары на скоростях свыше 27 Махов, с неожиданных направлений и на гораздо большие расстояния, что создает крайне серьезные проблемы для вражеской противовоздушной обороны.

Демонстрируя возможности Китая в области межконтинентальных ракет, в середине 2021 года был проведен знаковый тест, в ходе которого НОАК запустила межконтинентальный гиперзвуковой планирующий аппарат, который облетел вокруг света — событие, не имевшее аналогов в истории.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Хайтон в ноябре того же года заявил об этом испытании: "Они запустили дальнобойную ракету. Она облетела вокруг света, сбросила гиперзвуковой планирующий аппарат, который вернулся в Китай и поразил цель в Китае".

Он подчеркнул, что аппарат показал возможность наносить точные удары по целям в любой точке мира, что вызывает серьезную тревогу для интересов США.

Вероятно, что по меньшей мере часть новых межконтинентальных баллистических ракет Китая оснащена подобными планирующими блоками. По мере быстрого наращивания ядерного арсенала, ожидается, что производство межконтинентальных баллистических ракет в стране продолжит опережать совокупные объемы всех остальных стран мира, что позволит Китаю сокращать разрыв между своим арсеналом и арсеналами США и России. Разработка новых ракет позволяет НОАК компенсировать меньший размер своего арсенала МБР растущим преимуществом в уровне технологической сложности.