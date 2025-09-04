Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Китай показал ракету, способную достать Америку из любой точки Азии

3:16
Силовые структуры » Военные новости

Китай впервые показал новую баллистическую ракету подводного базирования JL-3, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как это оружие меняет баланс сил и какие возможности открывает перед Пекином, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Атомная подводная лодка USS Plunger
Фото: ID:DNSC8506050 by Service Depicted: Navy Camera Operator: PHCS R. L. LAWSON, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Атомная подводная лодка USS Plunger

На военном параде 3 сентября, приуроченном к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны в Азии, Народно-освободительная армия Китая впервые представила новую межконтинентальную баллистическую ракету подводного базирования JL-3, которая стала основой морского стратегического сдерживания страны. Ракета внешне напоминает своего предшественника JL-2, показанного на предыдущем военном параде 1 октября 2019 года. Сообщается, что новая ракета поступила на вооружение в начале 2021 года.

После интеграции на подводные лодки ВМС НОАК класса 094А JL-3 значительно увеличивает их боевой потенциал и позволяет поражать цели по всей Европе и на американском материке из любой точки Северо-Восточной Азии благодаря гораздо большей дальности по сравнению с JL-2. Также предполагается, что новый класс ракет сможет нести большее количество боеголовок и оснащаться боеголовками с большим числом блоков индивидуального наведения.

Морское стратегическое сдерживание Китая пока остается существенно более ограниченным по возможностям по сравнению с Россией и США: в составе флота служат всего шесть подлодок класса 094, каждая из которых может нести лишь 12 баллистических ракет JL-2 или JL-3. Для сравнения: ВМФ России располагает 13 подлодками стратегического назначения, включая пять устаревающих кораблей класса "Дельфин-IV" и восемь современных класса "Борей".

Каждая из таких ракет может нести по 16 баллистических ракет. При этом число ракет относительно водоизмещения у российских кораблей меньше: они вытесняют 24 тысячи тонн, тогда как китайский "094" — всего 11 тысяч тонн. ВМС США эксплуатируют 18 подлодок класса "Огайо", которые заметно больше китайских — 18,75 тысячи тонн, и способны нести до 20 баллистических ракет.

Так как Китай располагает гораздо меньшим числом подлодок и более легкими кораблями, развертывание передового класса баллистических ракет имеет потенциал частично сократить разрыв в возможностях до начала поступления на вооружение более современных субмарин класса 096, что ожидается в начале-середине 2030-х годов. Несмотря на то, что Китай сумел достичь паритета или даже превзойти США и Россию по ряду направлений военного строительства, включая возможности самых современных надводных боевых кораблей, НОАК пока значительно отстает по характеристикам своего подводного флота.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы китай military watch magazine
