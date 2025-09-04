Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру

Силовые структуры » Военные новости

Индийское Минобороны ведет переговоры о закупке дополнительных С-400, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах такого шага после боев с пакистанскими ВВС авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

ЗРК С-400 «Триумф»
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЗРК С-400 «Триумф»

Министерство обороны Индии подтвердило начало переговоров о закупке дополнительных комплексов российской системы ПВО большой дальности С-400 после первого применения этих систем в боевых действиях высокой интенсивности против ВВС Пакистана 7–10 мая. Министерство обороны в октябре 2018 года подписало контракт на 5,43 миллиарда долларов на десять дивизионов С-400 и сосредоточило большинство комплексов у границы с Пакистаном. Высокая степень удовлетворенности ВВС Индии боевыми возможностями системы считается основным фактором, побудившим к намерению осуществить дополнительные закупки.

Комментируя работу комплекса, главнокомандующий ВВС Индии маршал авиации Амар Прит Сингх в начале августа отметил:

"Система С-400, которую мы недавно приобрели, стала переломным моментом... Дальность поражения этой системы не позволила их самолетам даже приблизиться на расстояние, с которого они могли бы применять свои дальнобойные авиационные вооружения, такие как планирующие бомбы большой дальности".

Источники в Минобороны Индии заявили, что С-400 ответственны за уничтожение как минимум пяти истребителей и одного крупного самолета, возможно самолета радиоэлектронной разведки или ДРЛОиУ. Уничтожение крупной цели произошло на дальности 300 километров, что подчеркнуло способность С-400 поражать цели глубоко в пакистанском воздушном пространстве с помощью ракет 40Н6. Ранее о боевых результатах комплекса высказывался премьер-министр Индии Нарендра Моди, который 13 мая отметил, что "такие платформы, как С-400, придали стране беспрецедентную силу".

С-400 является одной из двух ключевых систем воздушного боя, недавно приобретенных индийскими вооруженными силами. Второй системой стал французский истребитель Rafale, который, как считается, показал крайне низкую эффективность в столкновениях с Пакистаном. Главными недостатками истребителя стали малогабаритная и относительно слабая РЛС, ограниченные летные характеристики, а также чрезвычайно высокая стоимость — более 240 миллионов долларов за один самолет. Эти факторы делают маловероятными новые закупки Rafale для ВВС Индии. Недостатки французских самолетов и отсутствие у Индии в ближайшей перспективе возможности приобрести истребители пятого поколения делают значение С-400 для обороны страны еще более важным.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы индия military watch magazine нарендра моди
Новости Все >
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Кофе для иммунитета: секретные ингредиенты, которые делают напиток лекарством
Эпоха 100-летних людей заканчивается, но причём тут детская смертность — вот что говорит наука
Удар, изменивший Землю, оказался ближе к нашему времени: новое датирование шокировало всех
Один пакет — десятки блюд: как замороженный перец превращается в лайфхак кулинаров
Азовское море станет родиной тропической креветки? Разработка уникальной технологии
Анчелотти признал: Неймар не вызван в сборную — это техническое решение
Настоящая Турция прячется в стороне от пляжей: где скрываются античные театры, заброшенные крепости и горные алтари
Не сон в разных кроватях: что за самом деле убивает страсть в парах
Работает в Мастерской: Никита Михалков взял на работу Михаила Ефремова
Сейчас читают
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Наука и техника
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Экономика и бизнес
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Экономика и бизнес
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Последние материалы
Баба с возу: Лебедев устроил разгром иноагенту Долину* после получения им нового паспорта
Морской леопард — Джек-Потрошитель Антарктики: зачем он играет с добычей, как с мячиком
С пляжа в реанимацию: российские туристы массово заболевают в Турции
Джокович объяснил раздражение публики на Открытом чемпионате США
Запасы угля почти на 1000 лет, а добыча падает: российская отрасль на перепутье
Этот овощ изменит ваше представление о лазанье: здоровая альтернатива для любителей итальянской кухни
Не хватает света? 5 растений, которые оживят тёмные углы вашей квартиры
Весь в крови: внуку-первокласснику Натальи Штурм пробили голову
Амазонка теряет дождь вместе с деревьями: как исчезает климатическая машина континента
Племянник Галкина* покинул Россию: продажа активов и новая жизнь за границей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.