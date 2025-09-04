Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру

Индийское Минобороны ведет переговоры о закупке дополнительных С-400, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах такого шага после боев с пакистанскими ВВС авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-400 «Триумф»

Министерство обороны Индии подтвердило начало переговоров о закупке дополнительных комплексов российской системы ПВО большой дальности С-400 после первого применения этих систем в боевых действиях высокой интенсивности против ВВС Пакистана 7–10 мая. Министерство обороны в октябре 2018 года подписало контракт на 5,43 миллиарда долларов на десять дивизионов С-400 и сосредоточило большинство комплексов у границы с Пакистаном. Высокая степень удовлетворенности ВВС Индии боевыми возможностями системы считается основным фактором, побудившим к намерению осуществить дополнительные закупки.

Комментируя работу комплекса, главнокомандующий ВВС Индии маршал авиации Амар Прит Сингх в начале августа отметил:

"Система С-400, которую мы недавно приобрели, стала переломным моментом... Дальность поражения этой системы не позволила их самолетам даже приблизиться на расстояние, с которого они могли бы применять свои дальнобойные авиационные вооружения, такие как планирующие бомбы большой дальности".

Источники в Минобороны Индии заявили, что С-400 ответственны за уничтожение как минимум пяти истребителей и одного крупного самолета, возможно самолета радиоэлектронной разведки или ДРЛОиУ. Уничтожение крупной цели произошло на дальности 300 километров, что подчеркнуло способность С-400 поражать цели глубоко в пакистанском воздушном пространстве с помощью ракет 40Н6. Ранее о боевых результатах комплекса высказывался премьер-министр Индии Нарендра Моди, который 13 мая отметил, что "такие платформы, как С-400, придали стране беспрецедентную силу".

С-400 является одной из двух ключевых систем воздушного боя, недавно приобретенных индийскими вооруженными силами. Второй системой стал французский истребитель Rafale, который, как считается, показал крайне низкую эффективность в столкновениях с Пакистаном. Главными недостатками истребителя стали малогабаритная и относительно слабая РЛС, ограниченные летные характеристики, а также чрезвычайно высокая стоимость — более 240 миллионов долларов за один самолет. Эти факторы делают маловероятными новые закупки Rafale для ВВС Индии. Недостатки французских самолетов и отсутствие у Индии в ближайшей перспективе возможности приобрести истребители пятого поколения делают значение С-400 для обороны страны еще более важным.