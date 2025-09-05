Четыре часа жизни: бойцы ВСУ умирают быстрее, чем учатся стрелять — о чем молчат в Киеве

Украинская армия теряет людей с невиданной скоростью, и передовая держится лишь ценой переброски обескровленных бригад, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как катастрофическая нехватка личного состава рушит боеспособность ВСУ, авторы рассказывают в новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

На фоне продолжающихся в западном мире растущих опасений по поводу способности украинской армии удерживать свои позиции на передовой и после месяцев непрерывных наступлений российских войск, все больше сообщений с обеих сторон конфликта указывают, что серьезная нехватка личного состава оставила подразделения ВСУ критически недоукомплектованными.

Особое внимание этой проблеме недавно уделил президент России Владимир Путин, который 4 сентября заявил, что боеготовые части украинских вооруженных сил укомплектованы не более чем на 47-48 процентов. Он добавил, что удержание текущих позиций происходит за счет переброски бригад с одного направления на другое. Эти слова полностью подтверждают сообщения как украинских, так и западных источников. За несколько дней до этого бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич констатировал, что бригады на фронте укомплектованы лишь на 30 процентов и фактически едва боеспособны.

Выступая в конце августа, Кротевич отметил: "Бригады на передовой действуют только на 30% от своей штатной численности. Согласно уставам, они в целом не способны вести продолжительные боевые действия. Тем не менее их снова и снова приказывают отправлять в наступление, возвращать тактические позиции и удерживать территорию. Они даже не могут эффективно защищаться".

Он добавил, что силы, которые украинское правительство называет "резервами", на деле являются частями, переброшенными с одного участка фронта на другой, а не свежими, полностью укомплектованными подразделениями.

Что касается перспектив мобилизации для решения проблемы, он заявил: "Даже если, гипотетически, завтра будут мобилизованы 100 000 военнослужащих, они пройдут месяц базовой подготовки и будут брошены на передовую. Это лишь временно изменит ситуацию на пару недель, после чего все вернется к прежнему состоянию."

Еще в начале августа Кротевич описывал катастрофическое положение украинских сил в спорных районах Донбасса.

Основной причиной тяжелого дефицита личного состава на Украине стали огромные потери, которые армия страны понесла с начала полномасштабных боевых действий с Россией в феврале 2022 года. Секретные военные документы из штаба ВСУ, просочившиеся в августе, подтвердили, что украинская армия потеряла более 1,7 миллиона человек, включая убитых и пропавших без вести: 118 500 в 2022 году, 405 400 в 2023, 595 000 в 2024 и 621 000 только за 2025 год.

Комментируя эти данные, украинский депутат Артем Дмитрук сообщил: "Списки пропавших сегодня содержат более миллиона человек, и конечно, эти люди, скорее всего, мертвы, в то время как их семьи остаются в полном неведении. Ситуация трагическая, ситуация пугающая."

Потери среди украинских призывников были особенно высокими, временами достигая 80-90 процентов. В числе источников, сообщивших об этом, была и Wall Street Journal, которая писала, что украинская армия набирала бедных мужчин из деревень и отправляла их на фронт после всего лишь двух дней подготовки. Ожидаемая продолжительность жизни солдат на участках интенсивных боев порой составляла всего четыре часа, согласно отчетам западных наблюдателей на месте.

Масштаб понесенных потерь, полное истощение советских арсеналов страны и серьезные трудности, с которыми сталкиваются государства Запада при восполнении утрат, породили новые вопросы о способности Украины продолжать войну. Возможный обвал позиций ВСУ на фронте может позволить российской армии значительно ускорить продвижение.