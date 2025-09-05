Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Британия хоронит Eurofighter: почему символ Европы превратился в авиамусор

5:25
Силовые структуры » Военные новости

Британское Минобороны подтвердило списание истребителей Eurofighter, ставших символом обороны ЕС, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Причины провала европейского проекта и выбор Лондона в пользу F-35 авторы анализируют в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Еврофайтер Тайфун — многоцелевой истребитель
Фото: airliners.net by Chris Lofting is licensed under GNU Free Documentation License
Еврофайтер Тайфун — многоцелевой истребитель

Министерство обороны Великобритании подтвердило планы начать вывод из эксплуатации истребителей Eurofighter, а также представило цифры по их утилизации. Министр обороны Мария Игл подтвердила, что первые закупленные Eurofighter, самолеты Tranche 1, будут сняты с вооружения к 2027 году, а за ними последует вывод из эксплуатации самолетов Tranche 2 и Tranche 3 к 2040 году.

Она добавила, что в составе британских вооруженных сил отсутствуют самолеты Tranche 3A. Хотя ранее ожидалось, что Министерство обороны разместит заказы на истребители Tranche 4 или Tranche 5, этого так и не произошло, главным образом из-за приоритета, отданного закупкам новейших истребителей пятого поколения F-35A и F-35B из США.

Eurofighter был совместно разработан четырьмя странами-партнерами, включая Великобританию, Германию, Испанию и Италию, причем все четыре государства испытывали давление со стороны местной промышленности для размещения новых заказов, несмотря на значительно больший боевой потенциал F-35A при сопоставимой стоимости.

Раскрывая дальнейшие планы по выводу Eurofighter из эксплуатации, министр Игл заявила: "26 из 30 самолетов Tranche 1 Typhoon были утилизированы по состоянию на 1 июля 2025 года; это составляет 87% парка Tranche 1".

Оставшиеся истребители Tranche 1 должны быть сняты с вооружения в течение ближайших двух лет. Она отметила, что в строю находятся только четыре самолета Tranche 1, а также 67 самолетов Tranche 2 и 40 самолетов Tranche 3 — всего 111 машин.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Министерство обороны приняло решение закупить F-35 вместо Eurofighter.

Тогда неназванный британский чиновник сказал в интервью изданию Jane’s относительно планируемых закупок: "У нас есть "нога" в обоих лагерях [F-35 и Eurofighter], и для Королевских ВВС я совершенно точно считаю, что именно F-35 — это то, где мы ищем способы нарастить боевой потенциал. Мы привержены дальнейшим закупкам [F-35], именно туда направлен наш взгляд".

В июне 2025 года было подтверждено, что наряду с продолжением закупок F-35B, Министерство обороны впервые профинансирует закупку истребителей F-35A.

Помимо небольшой продажи 12 самолетов Австрии в 2000-х годах, программа Eurofighter не получила контрактов за пределами Персидского залива, проиграв все тендеры, в которых конкурировала с F-35, от Южной Кореи и Сингапура до Финляндии и Бельгии. Министерство обороны Великобритании в июле объявило, что активно поддерживает усилия по экспорту Eurofighter, что жизненно важно для сохранения производственной линии самолета в Уортоне.

Министр обороны Игл тогда отметила, что в условиях разочарования в ожиданиях новых заказов для Королевских ВВС экспорт крайне важен для поддержания производства. Ожидается, что эти усилия будут сосредоточены в основном на странах, которые по политическим причинам не могут закупать F-35, в частности, государствах арабского мира и Турции.

Хотя ряд усовершенствованных истребителей четвертого поколения, таких как американский F-15EX и китайский J-16, остаются конкурентоспособными даже в эпоху пятого поколения, боевой потенциал Eurofighter значительно более ограничен. До 2019 года самолеты страдали от продолжающейся зависимости от радара с механическим сканированием, который считался давно устаревшим, так как США, Россия и другие крупные производители начали переход на радиолокационные станции с активной фазированной антенной решеткой десятилетиями ранее.

Eurofighter и шведский Gripen стали последними в мире программами, отказавшимися от механических радаров. По сравнению с F-15EX или J-16, Eurofighter ограничен гораздо меньшими возможностями по размеру радара и вооружения, а также значительно более скромными характеристиками полета, включая меньшую рабочую высоту и меньшую дальность. Сообщения о результатах участия самолета в имитационных воздушных боях неизменно указывали на серьезные ограничения, что резко контрастирует с "звездными" результатами F-35.

