Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру

Учения "Запад-2025" с анонсированием удара "Орешником" и планированием ответного удара ядерным оружием — первое союзное учение с применением ТЯО, развёрнутого в Белоруссии после обращения Лукашенко.

Западные СМИ и политики даже успели испугаться, прочитав слово "применение", — Москва и Минск позже успокоили, речь о планировании применения, реального боевого применения ТЯО на учениях "Запад-2025" не будет.

Все учения "Запад" издавна — это отражение атак, вторжения, нападения. Как отмечают эксперты, по легенде манёвров "Запад-2025", Союзное государство подвергается массированным ударам высокоточным оружием со стороны противника. Это ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность России и Белоруссии.

Первым ответным шагом становится отражение нападения с применением систем противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Далее союзные силы приступают к полномасштабной операции по подавлению ПВО противника — на военном языке SEAD/DEAD.

Контратака: от дронов до гиперзвука

Следующим этапом становится контрнаступление. В ход идут беспилотники армий РФ и РБ, баллистические (ОТРК) и крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, а также активные действия РЭБ, РСЗО, войск…

Эта операция создает "окно" для главного удара: в этот момент в ход идёт гиперзвуковой комплекс "Орешник" (модифицированный "Рубеж").

Главная интрига заключается в статусе его боевой части. По другую сторону линии соприкосновения противник будет вынужден гадать, несёт ли ракета ядерный заряд, или это "всего лишь" неядерная, но невероятно мощная шестиголовая боевая часть.

Виртуальная "ядерка" и роль Лукашенко

Параллельно с неядерным сценарием отрабатывается и ядерная составляющая. В манёврах задействованы переданные Белоруссии комплексы "Искандер-М", способные нести ядерное оружие, а также Су-24.

Однако их применение остаётся сугубо виртуальным. На картах и в учебных приказах для "демонстрации силы и принуждения к миру" в таком случае имитируются:

удары по эшелонированной обороне противника,

демонстрационный удар (или удары) по безлюдным территориям

удары по складам, малолюдным базам

и т. д.

Выбор конкретной опции остаётся за организаторами учений — насколько жёсткий сигнал они захотят передать НАТО (дескать, "если что, будем бить по…").

Как у НАТО в Steadfast Noon, "Запад-2025" станет реальной проверкой на скорость, "прочность" и совместную работоспособность командно-штабной вертикали и ядерной связности. Будет отработана синхронизация целераспределения, логистики, маскировки и, что особенно важно, совместное управление порогом применения тактического ядерного оружия (ТЯО), пишут аналитики проекта Mayday.

Военные эксперты предполагают, что инициатива для применения ядерного оружия, скорее всего, будет исходить от Александра Лукашенко.

Здесь возникает "вилка" — будет ли Батька сам "жать кнопку" (которая не кнопка, конечно), или просто передавать запрос.

У Лукашенко есть свой "ядерный чемоданчик" и "красная кнопка", а ядерное оружие, которое находится в Белоруссии, вправе применить только белорусский лидер, заявлял секретарь Совбеза Белоруссии. В основах ядерной госполитики (пункт 16 "ж") прописана "централизация управления применением ядерного оружия, в том числе размещённого за пределами территории Российской Федерации". А в пункте 18 — о том, что именно и только Россия имеет право применить ЯО для защиты себя и Республики Беларусь.

В любом случае президент Белоруссии будет использовать какое-то устройство спецсвязи для подачи запроса. А уж ядерный ли это чемоданчик (облегчённая версия "Чегета" системы "Казбек"), или спецтерминал — мы увидим на учениях. Или не увидим в случае секретности.

В условиях агрессии НАТО он запрашивает у Москвы разрешение на ограниченный ядерный удар. После получения запроса Кремль (владельцы "ядерных чемоданчиков" — президент Владимир Путин, министр обороны Андрей Белоусов, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов) даёт добро.

Виртуальные "Искандеры" или фронтовые "сушки" наносят удары по цели (или целям), и на картах появляются условные очаги ядерного поражения.

Отдельно стоит отметить, что даже виртуально в XXI веке не практикуются наступательные операции через эпицентр ядерного взрыва, как это было на известных Тоцких учениях 1954 года в СССР или на пяти американских учениях Desert Rock.

Тогда десятки тысяч солдат после реальных ядерных взрывов имитировали наступление — власти обеих супердержав таким образом убеждались: "солдаты и техника могут пройти живыми и работоспособными через эпицентр".

Сегодня во всех странах, обладающих ядерным оружием, моделируется наступление в "ослабленной полосе обороны" противника. При этом радиационно-опасные зоны предписывается обходить.

Кстати, в 2024 году Россия провела учения нестратегических ядерных сил — в ответ на заявления на Западе о возможной отправке войск на Украину. Были задействованы войска Южного военного округа (включая Крым), Ленинградского и ВМФ, белорусская сторона.

Уточнения

«Я́дерный чемода́нчик» — устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного арсенала и находящееся у высшего военного и политического руководства страны. «Ядерный чемоданчик» президента РФ является портативным абонентским терминалом АСУ стратегическими ядерными силами «Казбек»



То́цкие войсковы́е уче́ния — советские войсковые тактические учения с применением ядерного оружия под кодовым названием «Снежок». Задача учений заключалась в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Тоцкий полигон был выбран в связи с тем, что рельеф местности там напоминает типичный рельеф Западной Европы — как считалось, наиболее вероятного места начала Третьей мировой войны.



«Оре́шник» — российский ракетный комплекс и одноимённая первая в мире баллистическая ракета средней дальности с разделяющейся головной частью, применённая в боевых условиях. По оценкам военных экспертов, «Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж».

