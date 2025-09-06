Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру

Силовые структуры » Военные новости

Учения "Запад-2025" с анонсированием удара "Орешником" и планированием ответного удара ядерным оружием — первое союзное учение с применением ТЯО, развёрнутого в Белоруссии после обращения Лукашенко.

Учения Запад-2025 с ядерным ответом
Фото: ChatGPT: Учения Запад-2025 с ядерным ответом by ChatGPT 5.0 is licensed under Свободно распространяемое изображение
Учения Запад-2025 с ядерным ответом

Западные СМИ и политики даже успели испугаться, прочитав слово "применение", — Москва и Минск позже успокоили, речь о планировании применения, реального боевого применения ТЯО на учениях "Запад-2025" не будет.

Все учения "Запад" издавна — это отражение атак, вторжения, нападения. Как отмечают эксперты, по легенде манёвров "Запад-2025", Союзное государство подвергается массированным ударам высокоточным оружием со стороны противника. Это ставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность России и Белоруссии.

Первым ответным шагом становится отражение нападения с применением систем противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Далее союзные силы приступают к полномасштабной операции по подавлению ПВО противника — на военном языке SEAD/DEAD.

Контратака: от дронов до гиперзвука

Следующим этапом становится контрнаступление. В ход идут беспилотники армий РФ и РБ, баллистические (ОТРК) и крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, а также активные действия РЭБ, РСЗО, войск…

Эта операция создает "окно" для главного удара: в этот момент в ход идёт гиперзвуковой комплекс "Орешник" (модифицированный "Рубеж").

Главная интрига заключается в статусе его боевой части. По другую сторону линии соприкосновения противник будет вынужден гадать, несёт ли ракета ядерный заряд, или это "всего лишь" неядерная, но невероятно мощная шестиголовая боевая часть.

Виртуальная "ядерка" и роль Лукашенко

Параллельно с неядерным сценарием отрабатывается и ядерная составляющая. В манёврах задействованы переданные Белоруссии комплексы "Искандер-М", способные нести ядерное оружие, а также Су-24.

Однако их применение остаётся сугубо виртуальным. На картах и в учебных приказах для "демонстрации силы и принуждения к миру" в таком случае имитируются:

  • удары по эшелонированной обороне противника,
  • демонстрационный удар (или удары) по безлюдным территориям
  • удары по складам, малолюдным базам

и т. д.

Выбор конкретной опции остаётся за организаторами учений — насколько жёсткий сигнал они захотят передать НАТО (дескать, "если что, будем бить по…").

Как у НАТО в Steadfast Noon, "Запад-2025" станет реальной проверкой на скорость, "прочность" и совместную работоспособность командно-штабной вертикали и ядерной связности. Будет отработана синхронизация целераспределения, логистики, маскировки и, что особенно важно, совместное управление порогом применения тактического ядерного оружия (ТЯО), пишут аналитики проекта Mayday.

Военные эксперты предполагают, что инициатива для применения ядерного оружия, скорее всего, будет исходить от Александра Лукашенко.

Здесь возникает "вилка" — будет ли Батька сам "жать кнопку" (которая не кнопка, конечно), или просто передавать запрос.

  1. У Лукашенко есть свой "ядерный чемоданчик" и "красная кнопка", а ядерное оружие, которое находится в Белоруссии, вправе применить только белорусский лидер, заявлял секретарь Совбеза Белоруссии.
  2. В основах ядерной госполитики (пункт 16 "ж") прописана "централизация управления применением ядерного оружия, в том числе размещённого за пределами территории Российской Федерации". А в пункте 18 — о том, что именно и только Россия имеет право применить ЯО для защиты себя и Республики Беларусь.

В любом случае президент Белоруссии будет использовать какое-то устройство спецсвязи для подачи запроса. А уж ядерный ли это чемоданчик (облегчённая версия "Чегета" системы "Казбек"), или спецтерминал — мы увидим на учениях. Или не увидим в случае секретности.

В условиях агрессии НАТО он запрашивает у Москвы разрешение на ограниченный ядерный удар. После получения запроса Кремль (владельцы "ядерных чемоданчиков" — президент Владимир Путин, министр обороны Андрей Белоусов, глава Генштаба РФ Валерий Герасимов) даёт добро.

Виртуальные "Искандеры" или фронтовые "сушки" наносят удары по цели (или целям), и на картах появляются условные очаги ядерного поражения.

Отдельно стоит отметить, что даже виртуально в XXI веке не практикуются наступательные операции через эпицентр ядерного взрыва, как это было на известных Тоцких учениях 1954 года в СССР или на пяти американских учениях Desert Rock.

Тогда десятки тысяч солдат после реальных ядерных взрывов имитировали наступление — власти обеих супердержав таким образом убеждались: "солдаты и техника могут пройти живыми и работоспособными через эпицентр".

Сегодня во всех странах, обладающих ядерным оружием, моделируется наступление в "ослабленной полосе обороны" противника. При этом радиационно-опасные зоны предписывается обходить.

Кстати, в 2024 году Россия провела учения нестратегических ядерных сил — в ответ на заявления на Западе о возможной отправке войск на Украину. Были задействованы войска Южного военного округа (включая Крым), Ленинградского и ВМФ, белорусская сторона.

Уточнения

«Я́дерный чемода́нчик» устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного арсенала и находящееся у высшего военного и политического руководства страны. «Ядерный чемоданчик» президента РФ является портативным абонентским терминалом АСУ стратегическими ядерными силами «Казбек»

То́цкие войсковы́е уче́ния — советские войсковые тактические учения с применением ядерного оружия под кодовым названием «Снежок». Задача учений заключалась в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Тоцкий полигон был выбран в связи с тем, что рельеф местности там напоминает типичный рельеф Западной Европы — как считалось, наиболее вероятного места начала Третьей мировой войны.

«Оре́шник» — российский ракетный комплекс и одноимённая первая в мире баллистическая ракета средней дальности с разделяющейся головной частью, применённая в боевых условиях. По оценкам военных экспертов, «Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж».

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы белоруссия владимир путин андрей белоусов валерий герасимов александр лукашенко
Новости Все >
Маленькая хитрость, которая заставляет комнатные растения взрываться бутонами
Растительное питание обещает лёгкость и здоровье — но на старте скрываются ловушки, о которых многие не подозревают
Кот с кисточками на ушах и уханием вместо мяу: камышовый кот ломает привычный образ
Неожиданное лакомство: это блюдо вовсе не диетическое, но Клаудия Шиффер ест его постоянно
Остаться молодой после 45 лет: эти утренние упражнения для женщин действительно работают
Из прозрачной — в опасную: когда бутылка воды становится токсичной ловушкой
Осень превращает спорт в удовольствие: какие занятия стоит попробовать, пока сезон не ушёл
Умирающий цветок за ночь становится пышным кустом — проверенный трюк
Ночь, наручники и роковое решение: новый фильм Софи Брукс расскажет о любви по-новому
Поздравление мужу обернулось кошмаром: Приходько атаковали за выбор языка
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Их житие — всего страница, но пример — на века: память о мучениках Адриане и Наталии
Умирающий цветок за ночь становится пышным кустом — проверенный трюк
Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела
Ночь, наручники и роковое решение: новый фильм Софи Брукс расскажет о любви по-новому
Поздравление мужу обернулось кошмаром: Приходько атаковали за выбор языка
Что скрывают женские привычки — и почему правда шокирует
Пылесос с ароматом ванили и зеркало, отполированное чаем: 4 трюка, которые работают лучше дорогой химии
Осень зовёт в дорогу: куда в России ехать, чтобы увидеть магию сентября
Вкуснее, чем мясные: секрет сочных и недорогих котлет
Водители под ударом из-за медицины: лекарства, из-за которых водителей лишают прав
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.