Почему убийства в Ираке и Афганистане называли обыденной практикой — признания, от которых стынет кровь

Взрыв "Северных потоков" могли устроить только специалисты уровня британской разведки, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Одна из спецслужб, способная выполнить эту задачу — знаменитая британская Специальная лодочная служба. Это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений", — пояснил Патрушев.

Что собою представляет психический портрет личного состава Special Boat Service (SBS) наглядно свидетельствуют откровения служивых журналистам Великобритании.

Признание без наказания

Британская телерадиокорпорация BBC в мае текущего года опубликовала результаты журналистского расследования, основанного на свидетельствах бывших бойцов спецподразделений SAS и SBS, которые служили в Ираке и Афганистане более десяти лет назад.

Ветераны, нарушившие многолетнее молчание, заявили, что убийства мирных жителей и задержанных постепенно стали "обыденной практикой". По их словам, зверства тщательно маскировались под законные боевые действия.

Казни под видом операций

Один из ветеранов SAS рассказал, что видел, как задержанного подростка расстреляли, несмотря на то, что он явно не представлял угрозы. В других случаях людей связывали, надевали наручники, а затем расстреливали. Чтобы скрыть преступления, солдаты подбрасывали к телам оружие, фотографировали их и включали снимки в отчёты, которые затем корректировались так, чтобы не вызвать вопросов военной полиции.

"Все знали"

По признанию ветеранов, знание о таких действиях не ограничивалось отдельными подразделениями — информация доходила до командиров.

Один из бывших военных подчеркнул: "Все знали. Было негласное одобрение". Подразделения даже носили с собой "оружие для подбрасывания" — автоматы Калашникова, которые использовались для инсценировок.

Профессия — дегенераты

Ветеран спецподразделения SBS отметил, что часть бойцов поддавалась "менталитету толпы" и вела себя "варварски". По его словам, даже самые спокойные солдаты на операциях проявляли жестокость и "психопатические черты". Другие ветераны признавались, что убийства воспринимались как "захватывающее занятие", а целые группы военных были "опьянены этим чувством".

Масштабы и сокрытие

BBC получила свидетельские показания более 30 человек, служивших в Афганистане и Ираке. Они утверждают, что казни во сне, убийства задержанных, расстрелы в гостевых домах без разбора стали частью повседневной практики. Юристы и штабные офицеры, по словам ветеранов, нередко помогали "правильно формулировать" отчёты, чтобы действия выглядели законными.

Политический контекст

Расследование напоминает, что президент Афганистана Хамид Карзай неоднократно жаловался Лондону на ночные рейды британских спецназовцев. Его бывший советник Рангин Дадфар Спанта сообщил, что Карзай лично поднимал вопрос перед премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Генерал Дуглас Лют, бывший посол США в НАТО, подтвердил: жалобы афганского лидера были настолько частыми, что их невозможно было игнорировать.

Реакция властей

Министерство обороны Великобритании, комментируя новые свидетельства, заявило о полной поддержке публичного расследования предполагаемых военных преступлений. Ведомство призвало всех ветеранов, располагающих информацией, сотрудничать со следствием.

Уточнения

Особая лодочная служба (англ. Special Boat Service), сокращённо SBS) — подразделение специального назначения Королевского военно-морского флота Великобритании.

