Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Почему убийства в Ираке и Афганистане называли обыденной практикой — признания, от которых стынет кровь

3:44
Силовые структуры » Военные новости

Взрыв "Северных потоков" могли устроить только специалисты уровня британской разведки, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

группа морских пехотинцев Великобритании
Фото: commons.wikimedia by U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Marthaellen L. Ball, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
группа морских пехотинцев Великобритании

"Одна из спецслужб, способная выполнить эту задачу — знаменитая британская Специальная лодочная служба. Это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений", — пояснил Патрушев.

Что собою представляет психический портрет личного состава Special Boat Service (SBS) наглядно свидетельствуют откровения служивых журналистам Великобритании.

Признание без наказания

Британская телерадиокорпорация BBC в мае текущего года опубликовала результаты журналистского расследования, основанного на свидетельствах бывших бойцов спецподразделений SAS и SBS, которые служили в Ираке и Афганистане более десяти лет назад.

Ветераны, нарушившие многолетнее молчание, заявили, что убийства мирных жителей и задержанных постепенно стали "обыденной практикой". По их словам, зверства тщательно маскировались под законные боевые действия.

Казни под видом операций

Один из ветеранов SAS рассказал, что видел, как задержанного подростка расстреляли, несмотря на то, что он явно не представлял угрозы. В других случаях людей связывали, надевали наручники, а затем расстреливали. Чтобы скрыть преступления, солдаты подбрасывали к телам оружие, фотографировали их и включали снимки в отчёты, которые затем корректировались так, чтобы не вызвать вопросов военной полиции.

"Все знали"

По признанию ветеранов, знание о таких действиях не ограничивалось отдельными подразделениями — информация доходила до командиров.

Один из бывших военных подчеркнул: "Все знали. Было негласное одобрение". Подразделения даже носили с собой "оружие для подбрасывания" — автоматы Калашникова, которые использовались для инсценировок.

Профессия — дегенераты

Ветеран спецподразделения SBS отметил, что часть бойцов поддавалась "менталитету толпы" и вела себя "варварски". По его словам, даже самые спокойные солдаты на операциях проявляли жестокость и "психопатические черты". Другие ветераны признавались, что убийства воспринимались как "захватывающее занятие", а целые группы военных были "опьянены этим чувством".

Масштабы и сокрытие

BBC получила свидетельские показания более 30 человек, служивших в Афганистане и Ираке. Они утверждают, что казни во сне, убийства задержанных, расстрелы в гостевых домах без разбора стали частью повседневной практики. Юристы и штабные офицеры, по словам ветеранов, нередко помогали "правильно формулировать" отчёты, чтобы действия выглядели законными.

Политический контекст

Расследование напоминает, что президент Афганистана Хамид Карзай неоднократно жаловался Лондону на ночные рейды британских спецназовцев. Его бывший советник Рангин Дадфар Спанта сообщил, что Карзай лично поднимал вопрос перед премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Генерал Дуглас Лют, бывший посол США в НАТО, подтвердил: жалобы афганского лидера были настолько частыми, что их невозможно было игнорировать.

Реакция властей

Министерство обороны Великобритании, комментируя новые свидетельства, заявило о полной поддержке публичного расследования предполагаемых военных преступлений. Ведомство призвало всех ветеранов, располагающих информацией, сотрудничать со следствием.

Уточнения

Особая лодочная служба (англ. Special Boat Service), сокращённо SBS) — подразделение специального назначения Королевского военно-морского флота Великобритании.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы война расследование великобритания
Новости Все >
Маргарита Симоньян идёт на операцию: вот что заставило её прервать молчание о тяжёлой болезни
Часто снятся кошмары? Вот что они могут сигнализировать о вашем здоровье
Отказ от проверки алкотестером превращается в приговор: как водители теряют права на ровном месте
Поезд, который везёт не пассажиров, а целую историю: маршрут из Ханоя открывает тайны тысячелетий
Когда рвота у кошки или собаки опасна: советы ветеринаров при внезапной рвоте у питомцев
Минимум усилий — максимум вкуса: эти шоколадные батончики приготовит даже ребёнок
Трюк для стильных квартир: как сделать розетки невидимыми, не тратясь на ремонт
3 чая — и кишечник работает как часы: забудьте о проблемах с пищеварением
Простой тест, который видит болезнь Альцгеймера за годы до её начала
Обвинение предъявлено: Чекалиным грозит тюрьма за незаконные валютные операции
Сейчас читают
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Еда и рецепты
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Последние материалы
Маргарита Симоньян идёт на операцию: вот что заставило её прервать молчание о тяжёлой болезни
Часто снятся кошмары? Вот что они могут сигнализировать о вашем здоровье
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи
Почему убийства в Ираке и Афганистане называли обыденной практикой — признания, от которых стынет кровь
Отказ от проверки алкотестером превращается в приговор: как водители теряют права на ровном месте
Поезд, который везёт не пассажиров, а целую историю: маршрут из Ханоя открывает тайны тысячелетий
Когда рвота у кошки или собаки опасна: советы ветеринаров при внезапной рвоте у питомцев
Минимум усилий — максимум вкуса: эти шоколадные батончики приготовит даже ребёнок
Лидеры стран БРИКС секретно обсудили меры противодействия тарифам США. Что известно?
Трюк для стильных квартир: как сделать розетки невидимыми, не тратясь на ремонт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.