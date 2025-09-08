Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Мечта длиной в век: Турция создала свой первый боевой танк

Лицензионное производство южнокорейских танков К2 в Турции официально стартовало 5 сентября, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как поражения немецких Leopard 2 подтолкнули Анкару к созданию собственного тяжелого Altay, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Танк K2
Фото: wikimedia commons by Simta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Танк K2

После нескольких лет задержек лицензионное серийное производство южнокорейских основных боевых танков К2 в Турции, а именно глубоко модифицированного местного варианта Altay, официально началось 5 сентября. Производство организовано автомобильным концерном BMC Otomotiv. Это первый в истории танк, произведенный в Турции, выпуск которого осуществляется в Анкаре на предприятии в специализированной индустриальной зоне аэрокосмической и авиационной промышленности.

Председатель совета директоров BMC Фуат Тосяли назвал это осуществлением "100-летней мечты" оборонной отрасли страны.

"Эта великая мечта теперь стала реальностью. Президент следил почти за каждым этапом этого проекта и оказал большую поддержку", — добавил он.

Хотя лицензионное производство К2 ранее началось в соседней Польше, долгий опыт польской оборонной промышленности в сфере танкостроения времен холодной войны и значительно меньшие требования к модификации первых партий сделали этот процесс более гладким.

Интерес Турции к закупке танков К2 возник в 2000-х, когда ее давний противник Сирия обладала одной из крупнейших танковых армий в мире, оснащенной современными Т-72. Потребность в новых танках возросла после того, как турецкая армия развернула свои самые мощные на тот момент боевые машины — поставленные Германией Leopard 2 — для операций против террористов в середине 2010-х. Это привело к катастрофическим потерям.

Издание Stars and Stripes отметило, что репутация немецких танков была разрушена в боях с теоррористами, а National Interest охарактеризовал их боевое применение как "шокирующую иллюстрацию" того, что они "оказались не таким уж хорошим бронем". В итоге они "показали позорную уязвимость в бою", несмотря на то что не сталкивались с хорошо вооруженным противником. Высокопоставленные турецкие офицеры называли первые столкновения Leopard 2 с боевиками-экстремистами "травмой" для армии. Это поставило серьезные вопросы о живучести Leopard 2 и еще менее совершенного M60, который составлял основу турецкого парка, в бою против современной армии.

Танк Altay отличается от оригинального К2 рядом особенностей конструкции. Турецкий вариант значительно крупнее, имеет удлиненный корпус с семью вместо шести пар колес и усиленную пассивную броню, что заметно увеличивает его массу. Это сказалось на подвижности. Существенным недостатком турецкой версии является отсутствие автомата заряжания, что увеличивает экипаж с трех до четырех человек и снижает скорострельность с двенадцати до шести выстрелов в минуту.

Поскольку К2 широко считается самым мощным танком НАТОвского стандарта в мире, а современные незападные модели — такие как российский Т-90М и северокорейский Chonma-2 — не смогли выйти на ближневосточный рынок, Altay, как ожидается, станет главным претендентом на звание самого мощного танка региона. Устаревший парк турецких танков делает масштабные закупки новых машин на базе К2 особенно преобразующим фактором для баланса сил на суше.

Однако свержение сирийского правительства при поддержке Турции, Запада и Израиля в декабре 2024 года и фактический коллапс сирийских вооруженных сил могут привести к сокращению планов по выпуску Altay, так как главная цель турецкого военного наращивания фактически перестала существовать.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
