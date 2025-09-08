Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Пять теней над Пекином: КНР впервые раскрыла весь флот истребителей-невидимок

5:03
Силовые структуры » Военные новости

Китай впервые показал все виды своих истребителей пятого поколения, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О новой силе ВВС КНР и судьбе программ J-20 и J-35 авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Истребитель J-20
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Истребитель J-20

Народно-освободительная армия Китая впервые показала все типы истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении, — все пять машин были представлены на военном параде 3 сентября, посвященном 80-й годовщине поражения Японии во Второй мировой войне. В феврале 2017 года Китай стал второй страной после США, которая ввела в строй собственный истребитель пятого поколения — J-20. За последние восемь лет самолет значительно эволюционировал: улучшились стелс-технологии и аэродинамика, были интегрированы новые двигатели, обновлена авионика. Программа J-20 стала важнейшей вехой для китайской боевой авиации и впервые в истории реактивной авиации вывела на уровень лидеров по возможностям воздушного боя страну, отличную от России и США. Хотя J-20 участвовал и в предыдущем параде в октябре 2019 года, в новом мероприятии были показаны сразу три его модификации, а также абсолютно новый истребитель пятого поколения J-35.

ВВС НОАК в настоящее время закупают четыре типа боевых самолетов: истребители пятого поколения J-20 и новый J-35, а также тяжелые J-16 и легкие J-10C четвертого поколения. Ранее оставался открытым вопрос, поступит ли J-35, средневесовый истребитель, созданный для дополнения более крупного и дальнобойного J-20, на вооружение ВВС, или же его разработали исключительно в палубной версии для флота и экспортной версии. В начале июля было подтверждено, что J-35 действительно принят ВВС, что обеспечило им уникальную комбинацию стелс-самолетов и сделало Китай первой страной в мире, одновременно закупающей два различных типа истребителей пятого поколения. Менее чем через две недели после этого появились первые кадры, подтверждающие, что палубная версия J-35 поступила на вооружение флота.

На параде 3 сентября Китай продемонстрировал беспрецедентное разнообразие своих стелс-истребителей. Первым был показан базовый J-20 с двигателями WS-10C китайского производства. Он попал на камеры во время дозаправки от нового танкера YY-20, который значительно расширяет и без того уникальную дальность этого истребителя.

Далее прошел J-20S — двухместный истребитель, единственный в мире стелс-самолет с двумя пилотами. Он был впервые показан в октябре 2021 года, а в июле 2025-го подтверждено, что он поступил на вооружение. Затем появился модернизированный вариант J-20, обозначаемый как J-20A или J-20B, который легко отличить по более плоскому фонарю кабины и характерному низкопрофильному силуэту с приподнятой "спиной" и носовым обтекателем радара. Ожидается, что эта версия получит двигатели нового поколения WS-15.

За модернизированным J-20 следовали два базовых J-20, самолет радиоэлектронной борьбы J-16D и новый J-35. Эти три класса тактических истребителей предполагается использовать совместно, чтобы максимально раскрыть их взаимодополняющие возможности. Затем в небе пролетела формация, включавшая пятый тип китайского стелс-истребителя — палубный вариант J-35, летевший вместе с четырьмя палубными J-15, среди которых был J-15DT в версии радиоэлектронной борьбы. В общей сложности на параде участвовали три ключевые модификации J-20, а также сухопутная и палубная версии J-35.

На фоне этого демонстративного парада встал вопрос о будущем китайских программ истребителей пятого поколения, ведь в декабре были представлены сразу два проекта истребителей шестого поколения, находящихся на стадии летающих прототипов. Высока вероятность, что с началом их серийного производства в начале 2030-х годов именно новые машины окажутся более выгодными для выполнения многих задач, что может привести к резкому сокращению производства и J-20, и J-35.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы кнр military watch magazine
Новости Все >
Тушь против ресниц: крошечная ошибка, которая превращает макияж в катастрофу
Маргарита Симоньян идёт на операцию: вот что заставило её прервать молчание о тяжёлой болезни
Часто снятся кошмары? Вот что они могут сигнализировать о вашем здоровье
Отказ от проверки алкотестером превращается в приговор: как водители теряют права на ровном месте
Поезд, который везёт не пассажиров, а целую историю: маршрут из Ханоя открывает тайны тысячелетий
Когда рвота у кошки или собаки опасна: советы ветеринаров при внезапной рвоте у питомцев
Минимум усилий — максимум вкуса: эти шоколадные батончики приготовит даже ребёнок
Трюк для стильных квартир: как сделать розетки невидимыми, не тратясь на ремонт
3 чая — и кишечник работает как часы: забудьте о проблемах с пищеварением
Простой тест, который видит болезнь Альцгеймера за годы до её начала
Сейчас читают
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Экономика и бизнес
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Последние материалы
Маргарита Симоньян идёт на операцию: вот что заставило её прервать молчание о тяжёлой болезни
Часто снятся кошмары? Вот что они могут сигнализировать о вашем здоровье
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи
Почему убийства в Ираке и Афганистане называли обыденной практикой — признания, от которых стынет кровь
Отказ от проверки алкотестером превращается в приговор: как водители теряют права на ровном месте
Поезд, который везёт не пассажиров, а целую историю: маршрут из Ханоя открывает тайны тысячелетий
Когда рвота у кошки или собаки опасна: советы ветеринаров при внезапной рвоте у питомцев
Минимум усилий — максимум вкуса: эти шоколадные батончики приготовит даже ребёнок
Лидеры стран БРИКС секретно обсудили меры противодействия тарифам США. Что известно?
Трюк для стильных квартир: как сделать розетки невидимыми, не тратясь на ремонт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.