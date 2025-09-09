Американский F-35 теряет позиции: мечта о суперистребителе США разбилась вдребезги

Попытки модернизировать американский истребитель пятого поколения F-35 до стандарта Block 4 столкнулись с очередной волной задержек и сокращением функционала, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, рассказывается, почему будущее самого массового истребителя США оказалось под угрозой на фоне прорыва китайской авиации.

F-35

Попытки модернизировать истребитель пятого поколения F-35 до стандарта Block 4 сталкиваются с растущими задержками: для разработки и установки запланированных улучшений потребуется ещё два года, несмотря на значительное сокращение объёма модернизации, говорится в новом отчете Счетной палаты правительства США. Доклад основан на аудите программы F-35, проведенном этим ведомством, и отражает двадцатилетнюю историю серьезных задержек и недостатков, а также частое "размывание" требований к характеристикам ради сокращения сроков.

В отчете отмечается, что Block 4 теперь будет "иметь меньше возможностей, столкнется с задержками и неизвестными расходами". Эти задержки происходят на фоне усиления китайских ВВС, что делает модернизацию F-35 всё более срочной задачей.

Согласно отчету Счетной палаты, программа F-35 все ещё испытывает трудности с завершением давно откладывавшейся технологической модернизации Technology Refresh 3 (TR-3), которая обеспечивает вычислительную мощность и программное обеспечение для новых улучшений Block 4.

"По словам представителей программы, Lockheed Martin планирует начать поставки боеготовых самолетов с TR-3, которые позволят реализовать возможности Block 4, в 2026 году, что означает трёхлетнюю задержку из-за проблем с "железом" и программным обеспечением", — говорится в отчете.

Там же отмечается, что проблемы с цепочками поставок продолжают сказываться на производстве самолетов и двигателей, что приводит к всё более поздним поставкам. Все возможности, которые изначально должны были быть реализованы на F-35 Block 4 в середине 2020-х, теперь перенесены на начало 2030-х годов. В отчете Директора по операционным испытаниям и оценке в начале 2025 года отмечалось, что F-35 "по-прежнему не соответствует" показателям, установленным в изначальном документе по разработке возможностей, где также говорится, что "улучшить и поддерживать показатели пригодности самолета очень сложно".

Будущее программы F-35 становится все более неопределенным, поскольку как Китай, так и США, по-видимому, готовятся принять на вооружение свои первые истребители шестого поколения в 2030-х годах. Китай уже стал первой страной в мире, представившей истребитель шестого поколения: кадры, опубликованные 26 декабря, показали самолеты сразу из двух таких программ на продвинутой стадии прототипов. Оба этих самолета с тех пор интенсивно проходят летные испытания и, как ожидается, поступят на вооружение в начале следующего десятилетия.

Акции главного подрядчика F-35, Lockheed Martin, заметно упали после презентации китайских истребителей именно из-за высокой вероятности снижения спроса на F-35, который останется "на поколение позади".

Ожидание серьёзных задержек и проблем с разработкой американского истребителя шестого поколения F-47 вынудило Lockheed Martin предложить улучшенный вариант F-35, названный "5+ поколение", в котором интегрируется ряд технологий шестого поколения как альтернатива.

Однако серьезные недостатки всех предыдущих попыток существенно улучшить F-35, включая задержки с доведением до стандарта Block 4, создают высокую вероятность того, что более амбициозные модернизации не будут признаны жизнеспособными. Будущее программы F-35 имеет особое значение для баланса сил в различных регионах мира, ведь это не только самая масштабная программа вооружений в истории, но и единственный в мире истребитель своего поколения, который производится в сколь-либо заметных количествах за пределами Китая и по своим возможностям сравним с китайскими J-20 и J-35.