Пять жизней Т-90М: секрет бессмертия новейшего танка России

Российская армия получила новую партию танков Т-90М, сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM). О том, как меняется баланс сил на поле боя благодаря модернизации и росту производства танков, авторы рассказывают в материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Основной боевой танк Т-90МС

Российская армия, а именно разведывательно-штурмовая бригада имени Невского добровольческого корпуса, получила новую партию основных боевых танков Т-90М. Расширенное производство этих машин до уровней, в несколько раз превышающих довоенные, позволило намного быстрее поставлять танки в войска.

С момента начала боевых действий с Украиной и поддерживающими ее западными странами в феврале 2022 года возможности этих танков были существенно улучшены, особое внимание уделялось выживанию на поле боя против дронов и ракет. Танки изначально были гораздо лучше защищены, чем более старые российские модели, за счет мощной базовой брони и применения динамической защиты "Реликт", а также изолированного размещения боекомплекта внутри машины, что значительно снижает уязвимость к детонациям.

После этого живучесть танков была ещё больше повышена за счет установки противодроновых "клеток", защищающих машину от ударов сверху, а в августе 2024 года было подтверждено, что на танки интегрирована активная система защиты "Арена-М".

Интеграция системы "Арена-М" стала самым значимым апгрейдом Т-90М с момента его поступления на вооружение. Система включает радар, который непрерывно отслеживает обстановку вокруг танка, а при обнаружении подлетающего боеприпаса автоматически отслеживает его, рассчитывает траекторию и запускает защитные боеприпасы для перехвата и уничтожения угрозы ещё до того, как она достигнет танка.

"Арена-М" способна перехватывать ракеты, снаряды и кумулятивные боеприпасы со скоростью до 1000 метров в секунду на дистанции до 50 метров. Она может противостоять и противотанковым ракетам с ударом сверху. Наряду с выдающейся живучестью, Т-90М превосходит своих предшественников и по огневой мощи: новый автомат заряжания и основное орудие позволяют использовать более длинные снаряды APFSDS с гораздо большей бронепробиваемостью. Основное орудие более раннего танка Т-72Б3 уже демонстрировало возможность уничтожать поставленные США украинские танки M1 Abrams, которые считаются одними из самых защищённых на Западе, поэтому значительно более мощное вооружение Т-90М ожидаемо способно пробивать любой существующий основной боевой танк в лоб.

Т-90М поступил на вооружение российской армии в апреле 2020 года, через два месяца после завершения государственных испытаний. С конца 2022 года конфигурация бронирования этих танков была скопирована для повышения живучести старых Т-72. По размерам Т-90М составляет лишь около двух третей от западных танков, которые могут весить 70–80 тонн (для усиленных американских и немецких машин), что обеспечивает гораздо меньший расход топлива и простоту обслуживания, а также существенно облегчает транспортировку.

Благодаря меньшим габаритам танк становится меньшей целью для противника и может использовать дороги и мосты, рассчитанные на гражданский транспорт, по которым большинство западных танков просто не пройдет.