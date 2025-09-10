Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара

3:26
Силовые структуры » Военные новости

Факты в отношении "тайного" удара ВВС Израиля по штаб-квартире переговорщиков политического крыла ХАМАС в столице Катара Дохе говорят о "договорняке".

Сектор газа
Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice
Сектор газа

В атаке, согласно израильским источникам, участвовали 15 истребителей, которые нанесли более десяти авиаударов и поразили цель с интервалом в несколько секунд.

  1. Не сработала система ПВО, а это американские Patriot PAC-3 и норвежские NASAMS, защищающие в Эль-Удейде штаб-квартиру Центрального командования США и базу на десять тысяч военнослужащих. Учтём, что все эти системы управляются американскими специалистами. Также не у дел оказались катарские ВВС, связанные с ПВО в единую систему. Они располагают самолётами Rafale с ракетами BVRAAM Meteor, самолётами Typhoon, оборудованными для нанесения точных ударов и многоцелевого завоевания превосходства в воздухе, а также истребителями F-15QA — модифицированным катарским вариантом, оснащённым новейшей авионикой, системами радиоэлектронной борьбы и оружием дальнего радиуса действия. В июне система отлично сработала против иранских ракет.
  2. Судя по данным мониторинговых ресурсов, американские и британские топливозаправщики кружили над Дохой во время удара. Расстояние от Израиля до Дохи составляет около 2200 километров, примерно столько же, сколько насчитывает общая дальность полёта ударных самолётов F-35, используемых Израилем. А это значит, что для возвращения в Израиль самолёты были дозаправлены в воздухе.
  3. Авиакомпания Qatar Airways, штаб-квартира которой находится в международном аэропорту Хамад на юге Дохи, подтвердила, что инцидент в столице не повлиял на её работу и полёты. То есть не волновалась катарская авиакомпания, а должна была, если бы не была в курсе.

Это говорит о том, что план расправы над переговорщиками ХАМАС был разработан и осуществлён совместно Израилем, США и Катаром, хотя антикриз они включили на полную мощность. Дональд Трамп разразился сожалениями о "несчастном случае" и пообещал, что "такого больше не повторится". Однако это не несчастный случай, а подтверждение факта, что недавнее предложение президента США о соглашении с ХАМАС, который и собрался в Дохе, чтобы его обсудить, было ловушкой.

ХАМАС в заявлении сообщил, что ударом не удалось уничтожить переговорную группу движения, но погибли шесть человек, включая директора офиса движения в Дохе.

Израильские источники сообщают, что на данном этапе лидером переговоров станет Египет, что сразу вызывает массу вопросов. Сектор Газа, судя по позиции невмешательства арабского и мусульманского мира, ждёт печальная участь полного уничтожения и аннексии Израилем. Для России главный вывод из этой истории состоит в том, что никому верить нельзя: ни Трампу, ни его советникам, ни посредникам. Даже юридическое оформление итогов СВО не гарантирует России мира. Только армия и флот, которые будут присутствовать на новых старых рубежах России.

Уточнения

До́ха (араб. الدوحة‎, Эд-Доха) — столица и крупнейший город арабского государства Катар, расположенный у побережья Персидского залива. Административный центр муниципалитета Ад-Доха.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы доха хамас катар израиль сектор газа дональд трамп
