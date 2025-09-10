Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В погоне за гиперзвуком: китайские YJ-19 встревожили Пентагон

Силовые структуры » Военные новости

Китайская армия усиливает флот подводных лодок гиперзвуковыми ракетами YJ-19, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как новое вооружение может перевернуть баланс сил на море, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая, по всей видимости, значительно увеличит ракетную мощь своих ударных подводных лодок благодаря интеграции новых гиперзвуковых крылатых ракет YJ-19 с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, что может полностью изменить возможности флота по борьбе с надводными целями. Ракета YJ-19 имеет меньший диаметр по сравнению с другими крылатыми ракетами на вооружении, включая недавно представленные YJ-17 и YJ-20, и, судя по всему, специально спроектирована для запуска из 533-миллиметровых торпедных аппаратов подлодок, а не из вертикальных пусковых установок. Это позволит размещать её наряду с другими гиперзвуковыми ракетами большего диаметра, такими как YJ-21, значительно увеличивая общий боезапас китайских субмарин.

По сравнению с более крупными гиперзвуковыми ракетами, YJ-19, как ожидается, будет иметь меньшую дальность и боевую часть, при этом ее максимальная дистанция может ограничиваться примерно 500 километрами. Среди признаков того, что эта ракета предназначена именно для подлодок, а не для надводных кораблей, выделяются необычная белая окраска, отличающаяся от синей, используемой для других классов ракет, а также отсутствие видимых подвесных креплений.

В настоящее время только Россия, Китай и КНДР, как считается, располагают гиперзвуковыми противокорабельными ракетами морского базирования: ВМФ России получил первые ракеты "Циркон" в декабре 2019 года, в то время как КНДР продемонстрировала свой класс гиперзвуковой противокорабельной ракеты в апреле 2025 года и провела испытательный пуск с нового эсминца "Чхве Хён". Китай впервые ввел в эксплуатацию морскую гиперзвуковую ракету YJ-21 в начале десятилетия, и её характеристики позволили многим аналитикам признать её самым мощным противокорабельным оружием такого класса в мире.

Ракета YJ-19 впервые была представлена 3 сентября на параде в честь годовщины победы Китая и союзников над Японской империей в 1945 году и является одной из нескольких гиперзвуковых противокорабельных ракет, находящихся на вооружении. Новая ракета, как ожидается, поступит на вооружение шести атомных подводных лодок дальнего действия Type 093 и большой флотилии дизель-электрических подлодок среднего радиуса действия Type 039, из которых в настоящее время на вооружении находится 33 единицы.

Гиперзвуковые крылатые ракеты не только эффективнее, преодолевают большие расстояния с ограниченным запасом топлива, но и значительно сложнее для обнаружения, отслеживания и перехвата. Они резко сокращают время реакции противника и наносят серьезный ущерб за счет высокой кинетической энергии при ударе.

