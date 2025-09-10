Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Польша становится новым бронесердцем НАТО: чего ждать после прибытия Bradley к границам РФ

Силовые структуры » Военные новости

США готовят к переброске в Польшу более 100 боевых машин Bradley и тысячи солдат, отмечают журналисты американского военного журнала The National Interest (TNI). О сложной подготовке, скрытых задачах и реальных причинах этой операции авторы рассказывают в своём новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

БМП Bradley
Фото: commons.wikimedia.org by Calab Franklin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
БМП Bradley

Bradley — легкобронированная боевая машина пехоты, предназначенная для быстрой переброски пехоты на поле боя и огневой поддержки против вражеской пехоты и укреплений.

Армия США готовится перебросить в Польшу 100 боевых машин пехоты M2/M3 Bradley и тысячи военнослужащих. Хотя это часть стандартной ротации войск, американские силы окажутся в Польше в момент, когда напряжённость с соседней Россией остаётся высокой из-за конфликта на Украине.

Почему армия отправляет Bradley в Польшу?

Армия подготовила более 100 машин M2/M3 Bradley в Германии для поддержки следующей ротации американских войск в Польше.

Подготовить к оперативному развёртыванию более 100 M2/M3 Bradley — задача не из лёгких. Здесь слишком много движущихся частей, чтобы обеспечить войска не только боеготовыми машинами, но и всем необходимым инструментарием и поддержкой, чтобы M2/M3 могли вести длительные боевые действия при необходимости. На весь процесс ушло несколько месяцев, армейский персонал и подрядчики работали совместно.

"Мы еженедельно докладывали Командованию материально-технического обеспечения армии США и командованию армии США в Европе и Африке о состоянии этих Bradley с августа прошлого года", — сообщил майор армии США Алек Веласко, исполнительный офицер 405-й бригады материально-технической поддержки армии, в официальном пресс-релизе.

"Между гражданскими армейскими специалистами, военными, а также командой подрядчиков, которые делают 90 процентов всей тяжёлой работы по подготовке этих машин, это была огромная совместная работа", — добавил офицер.

Наполеон Бонапарт однажды заметил: "Армия марширует на своём желудке". Более 200 лет спустя слова французского лидера о военной логистике остаются справедливыми. Даже самая хорошо обученная и оснащённая армия мира окажется в невыгодном положении, если не сможет эффективно перемещать материальные средства и логистику.

"Сначала казалось, что задача невыполнима. Сначала прогресс был медленным, мы проводили необходимые технические проверки и заказывали все нужные детали. Как только начали поступать запчасти, мы тут же начинали их устанавливать. Как только какой-то из систем удавалось привести в порядок, мы проводили тесты по всем системам и часто находили новые проблемы. Но мы не сдавались, и этой весной и летом прогресс резко ускорился, чтобы мы оказались там, где находимся сегодня", — отметил Веласко.

О БМП Bradley

Год принятия на вооружение: 1981
Произведено: более 6700 (все варианты)
Длина: 6,55 м
Полная боевая масса: 30,4 короткие тонны
Подвеска: торсионная
Двигатель: дизель Cummins VTA-903T; 600 л.с. (450 кВт)
Вооружение: 25-мм автоматическая пушка M242 Bushmaster; два ПТРК BGM-71 TOW; 7,62-мм пулемёт M240
Максимальная скорость: 66 км/ч
Дальность хода: около 400 км
Экипаж: 3 человека + десант

M2/M3 Bradley — это основная боевая машина пехоты армии США. Машина, выпускаемая компанией BAE Systems, обладает широким спектром вооружения, что позволяет ей противостоять различным противникам. Для своей защиты она использует модульную композитную броню, которая может включать в себя и динамическую защиту (Explosive Reactive Armor, ERA).

Хотя машина легкобронированная, она создана для переброски пехоты к полю боя и обеспечения огневой поддержки против вражеской пехоты и укреплений. В умелых руках M2/M3 Bradley способны противостоять даже основным боевым танкам, как это показали украинцы в дуэли с российским танком Т-90. США передали Украине сотни M2/M3 Bradley, и несмотря на некоторые потери, эта машина показала себя хорошо в конфликте.

M2 — это версия боевой машины пехоты, предназначенная для перевозки и поддержки пехоты в ближнем бою, а M3 — это кавалерийская версия, созданная для ведения вооружённой разведки и поддержки механизированных частей. По сути, обе машины идентичны, главное отличие заключается в используемых системах вооружения.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы нато польша
