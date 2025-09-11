Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым

Силовые структуры » Военные новости

Алжир стал единственной страной в арабском мире, построившей непроницаемую систему противовоздушной обороны, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах этой уникальности авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

После первого в истории израильского авиаудара по Катару, который 9 сентября поразил руководство палестинской политической партии ХАМАС в столице Дохе, все чаще задается вопрос о том, как далеко может простираться мощь израильских ВВС в арабском мире. После свержения сирийского правительства и ликвидации Сирийской Арабской Армии в декабре 2024 года, которая долгое время сдерживала израильское влияние, Израиль расширил атаки на региональные цели: удары наносились по Ирану, Ливану, Тунису и Йемену наряду с продолжающейся кампанией против Газы.

Это стало возможным, несмотря на возраст израильского истребительного парка, который в основном состоит из устаревших модификаций F-15 и F-16, лишенных современных РЛС с фазированной решеткой и других характеристик "поколения 4+". При небольшом числе современных F-35 на вооружении военная дальнобойность Израиля обеспечивалась скорее слабостью его противников, чем силой собственных возможностей.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке только Алжир сделал крупные вложения в современные системы ПВО, закупая их не у западных поставщиков. Его сеть радаров и зенитно-ракетных комплексов, а также парки истребителей и перехватчиков были полностью получены из Китая и России. Алжир ускорил наращивание этих возможностей в начале 2010-х годов после того, как соседняя Ливия подверглась ничем не спровоцированной массированной западной воздушной атаке, которая завершилась казнью ее лидера и погружением страны в более чем десятилетний хаос.

Основу алжирской ПВО составляют ЗРК большой дальности С-300ПМУ-2, С-400 и китайские HQ-9, крупный парк из более чем 70 тяжелых истребителей Су-30MKA, недавно закупленные истребители завоевания превосходства Су-35, а также системы средней дальности "Бук-М2" и истребители МиГ-29М. Эта сеть совершенно уникальна в регионе по уровню угроз, которые она представляет для потенциальных атак Израиля, Турции или государств западного блока. В среднем алжирский парк истребителей значительно моложе израильского и турецкого.

Хотя многие государства арабского мира также вкладывались в закупку современных боевых самолетов и систем ПВО, уровень подготовки их личного состава, как правило, оставался ниже, чем в Алжире. Кроме того, политическое давление Запада привело к тому, что почти все крупные закупки приходились на западные системы. Эти системы не только сильно урезаются при продаже большинству арабских клиентов — показательным примером является египетский парк F-16, — но и строго ограничиваются в использовании: западный контроль над исходными кодами гарантирует невозможность их применения против интересов Западного блока.

Это обеспечивает свободу действий для западных, израильских и турецких авиаударов по странам Ближнего Востока и Северной Африки. В результате подавляющей зависимости от западной техники в таких странах, как Саудовская Аравия, Иордания и Египет, а также недоинвестирования в системы ПВО в таких странах, как Иран, Алжир остается единственной страной в регионе, чье воздушное пространство действительно защищено от подобных атак.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы хамас алжир military watch magazine
