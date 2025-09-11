НАТО стягивает Apache к граница Белоруссии: чем ответит Минск

Армия США перебросила ударные вертолеты Apache для учений у границ Белоруссии, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как это связано с планами НАТО и закупками новых машин Минском, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: https://www.dvidshub.net/image/5513349/mountaintop-apaches by CW2 Cameron Roxberry, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вертолет AH-64 Apache ВВС США

1-я бронетанковая дивизия армии США перебросила ударные вертолеты AH-64 Apache для проведения учебных боевых стрельб в Литве у белорусской границы. В ходе маневров вертолеты выполнили скоординированные ударные миссии и уничтожили условные позиции противника. 1-я боевая авиационная бригада дивизии сообщила об учениях: "Тренировка усиливает нашу способность быстро и точно реагировать в поддержку региональной безопасности".

Переброска совпала с военными учениями "Запад", которые Белоруссия проводит совместно с Россией, и произошла спустя 14 месяцев после того, как Китай впервые направил сухопутные войска в Белоруссию для участия в крупных совместных маневрах. Белоруссия остается единственной страной в Европе, находящейся вне сферы влияния западного блока, и в последние годы быстро модернизировала свои вооруженные силы, закупив в больших масштабах преимущественно российскую технику.

Несмотря на относительно небольшой оборонный бюджет, Белоруссия сохранила мощный парк ударных вертолетов со времен распада СССР. Советский аналог "Апача" — Ми-24 — продолжает находиться в строю с высокой степенью боеготовности и проходит консервативную модернизацию. Ранее предполагалось, что Белоруссия может закупить более современные ударные вертолеты Ми-28, которые значительно новее и во многих отношениях превосходят Apache, однако заказ был сделан на Ми-35М. Первые такие машины были поставлены в августе 2023 года. Ми-35М является глубоко модернизированным вариантом Ми-24, с которым у него сохраняется значительное родство. Этот вертолет не является исключительно ударным, как более дорогие Ми-28 и Ка-52, он также предназначен для перевозки десанта. Вертолет успешно применялся в наступательных операциях на Украине.

После четырех десятилетий службы Apache остается самым старым классом тяжелых ударных вертолетов, который до сих пор производится в мире. Его разработка в годы холодной войны была приоритетной задачей для США, чтобы ликвидировать разрыв в возможностях с советским Ми-24, который на протяжении 15 лет фактически не имел равных по характеристикам. В последние годы растет обеспокоенность надежностью "Апача": только в первые 44 дня 2024 года разбились четыре таких вертолета, включая два за три дня в марте. Несмотря на возраст, Apache продолжает проходить модернизацию, а его развертывание в Восточной Европе, как ожидается, будет расширяться. Это связано с планами вооруженных сил Польши закупить 96 таких вертолетов. Быстрый рост военной мощи Польши стал одним из ключевых факторов давления на систему обороны Белоруссии наряду с параллельным усилением армий других членов НАТО.