Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше

Российские дроны "Гербера" использовались Украиной для контрабанды в Польшу, а затем для провокации 10 сентября. Беспилотный скандал выгоден Украине и "хромым" правительствам Европы.

Фото: соцсети by Maciej Podstawka is licensed under сеть Х Maciej Podstawka БПЛА "Герань" продаётся в соцсетя на Украине.

Российские "Гербера" доступны украинцам на чёрном рынке

За три дня до "атаки" дронов "Гербера" по Польше украинский источник заявил, что они давно используются Украиной в качестве перевозчиков контрабанды в Польшу.

7 сентября беспилотник разбился в селе Майдан-Селец Люблинского воеводства, примерно в 50 километрах от границы с Украиной. Одна из версий, выдвинутая представителем министерства национальной обороны Янушем Сеймеем в интервью Wirtualna Polska, заключалась в том, что это был дрон, перевозивший контрабанду.

"Контрабанда — одна из версий, связанная с приграничной зоной, но мы открыты для всех других более серьёзных сценариев", — заявил представитель районной прокуратуры в Замостье Рафал Кавалец.

По мнению военного эксперта украинского сайта "Милитарный" Михаила Люксикова, опознавшего дрон, это был российский беспилотник-ловушка "Гербера". В польских соцсетях заметили (см. фото выше), что эти дроны давно доступны на чёрном рынке на Украине.

То есть украинцы собирают "Гербера", так как они падают, не взрываясь, и используют для контрабанды в Польшу.

Украинцы накопили "Гербера" для атаки на Польшу

То, что Польша открыта и для других сценариев было продемонстрировано 10 сентября, когда поляки насчитали от 12 до 20 "Гербера", нарушивших границу. Совсем не обязательно, что дроны летели с территории Украины, в Польшу можно завезти всё что угодно и организовать польскую "Паутину". В провокацию неосознанно была подключена Белоруссия, через территорию которой они также летели. Отсюда появилась белорусская версия о сбитии с курса российских "Гербера", которые в этот день работали во Львовской области.

Российская сторона отреагировала вполне адекватно. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш после получения ноты протеста в МИД заявил, что "никаких доказательств российского происхождения этих беспилотников представлено не было".

"Когда в Польше что-то происходит, когда ситуация чрезвычайная, во всём обвиняют Россию", — заявил он.

Минобороны РФ предложило Варшаве провести консультации. Напомним, что только в одном случае было подтверждено происхождение военного объекта, проникшего на территорию Польши. Это произошло в ноябре 2022 года, и это была украинская ракета.

Кому это выгодно

России не выгодна эскалация с Польшей, а Украина тут же запросила новые системы ПВО и прочую солидарность, вплоть до закрытия украинского неба силами НАТО. Также Киев отомстил Варшаве (там перепугались до смерти) за нападки на бандеровскую идеологию и прочие недружественные шаги, в том числе по препятствованию торговли с ЕС без квот. История также выгодна европейским глобалистам, которые должны как-то убедить избирателей, почему их бюджеты идут не на собственные нужды, а на Украину. Либералы во Франции, Британии, ФРГ — на грани потери власти в следующих избирательных циклах.

Ожидалась также реакция президента США Дональда Трампа, но он просто переговорил с президентом Польши Каролем Навроцким, что было расценено в Варшаве как грандиозный успех.

"Сам факт того, что самый сильный союзник НАТО разговаривает с президентом Польши всего через несколько часов после инцидента, является чрезвычайно важным политическим и дипломатическим жестом", — заявил представитель Навроцкого Рафал Лескевич.

А теперь Трампу будет не до Польши — в США убили видного деятеля движения MAGA. Польше надо бы успокоиться, её час ещё не пришёл, хотя она давно де-факто в состоянии войны с Россией, осуществляя основную логистику для ВСУ.

Российские беспилотники "Гербера", находящиеся на вооружении с 2024 года, способны развивать скорость до 160 километров в час и подниматься на высоту до трёх километров, не имеют боекомплекта и предназначены для выявления систем ПВО противника.