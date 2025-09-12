Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
НАТО разработало снаряд-невидимку с учетом опыта на Украине: на что он способен

Европейский концерн MBDA разработал новый управляемый снаряд для танков НАТО, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как Akeron MBT 120 должен изменить судьбу Leopard 2 и Abrams на поле боя, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Немецкий танк Leopard
Фото: www.flickr.com by SFJZ13, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Немецкий танк Leopard

Европейский производитель ракет MBDA представил новый управляемый боеприпас для орудий основных боевых танков НАТО — Akeron MBT 120, который позволяет поражать цели за пределами прямой видимости. Сообщается, что такая возможность была разработана на основе опыта российско-украинского конфликта, где танкистам приходилось импровизировать с ведением непрямого огня осколочно-фугасными снарядами.

Новый боеприпас может использоваться всеми современными основными танками НАТО, оснащенными стандартными 120-мм пушками, включая немецкий Leopard 2, американский M1 Abrams и южнокорейский K2, состоящий на вооружении Польши и Турции. Снаряд отличается высокой компактностью — его масса составляет около 20 килограммов. Он полностью совместим с существующими укладками и системами заряжания, что позволяет хранить и использовать его так же, как и другие 120-мм боеприпасы.

Хотя Советский Союз еще во времена холодной войны стал пионером в использовании управляемых ракет, запускаемых из танковых орудий, и такие ракеты широко применяются российскими машинами, режим "непрямой видимости" Akeron MBT 120 позволяет получать координаты от беспилотников и других выдвинутых вперед средств, а не полагаться на лазерное наведение с танка. После выстрела боеприпас поднимается на большую высоту, а затем поражает цель сверху. В конструкции используется двигатель с низким ускорением, что снижает механическую нагрузку, ограничивает износ ствола и уменьшает требования к прочности внутренних компонентов.

Разработка боеприпаса, по-видимому, стала ответом на низкую живучесть основных танков НАТО — Leopard 2 и M1 Abrams, показанную в боях на Украине. К январю 2024 года большинство украинских Leopard 2 вышли из строя в боях с российскими войсками: более четверти машин были полностью уничтожены, а остальные получили повреждения, превышающие возможности армии по их ремонту. Abrams оказались столь же уязвимы: по оценкам на июнь 2025 года, украинская армия потеряла 87 процентов танков, поставленных из США.

