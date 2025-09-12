Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Япония испытала пушку без пороха и взрывчатки: как это возможно и что это значит?

2:43
Япония провела успешные испытания электромагнитного рельсотрона, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как новая технология может изменить баланс сил в регионе, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by JGSDF, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Агентство по закупкам, технологиям и логистике Японии (ATLA) успешно завершило испытания стрельбы из электромагнитного рельсотрона. Новый образец оружия тестировался в июне и июле на испытательном судне Морских сил самообороны "Асука" и успешно произвел стрельбу на дальние дистанции. Впервые в ходе испытаний был поражен корабль-мишень.

Япония и Китай считаются мировыми лидерами в разработке рельсотронов: еще в 2018 году появились изображения крупного экспериментального орудия, установленного на корпус китайского десантного корабля Type 072III. Такие системы используют электромагнитную силу для запуска высокоскоростных снарядов с помощью скользящей арматуры, разгоняющейся по паре токопроводящих рельсов. Снаряды запускаются с крайне высокой скоростью: ATLA сообщило, что прототип достиг дульной скорости свыше 2500 метров в секунду, в то время как танковые пушки обеспечивают около 1750 метров в секунду.

Ожидается, что рельсотроны не будут использовать взрывные снаряды, а будут полагаться исключительно на кинетическую энергию удара для уничтожения цели. Тем не менее их значение оценивается как ограниченное по сравнению с развитием ракетных технологий, поскольку большинство морских боев между современными флотами ведется на дальностях около 1000 километров и более. Рельсотроны же не предполагают возможности поражения целей за горизонтом. Китай уже ввел в строй несколько классов корабельных гиперзвуковых крылатых и баллистических ракет, а Япония и США работают над созданием аналогичных систем для своих флотов.

Соединенные Штаты, напротив, приостановили работы по созданию собственного рельсотрона. Хотя в 2014 году планировались морские испытания такого оружия к 2017 году, они были отменены, по сообщениям, в связи с трудностями при разработке. Долгая история передачи Японией своих самых передовых оборонных технологий Соединенным Штатам повышает вероятность того, что успешные испытания ATLA в итоге откроют путь к появлению подобных систем и на вооружении ВМС США.

