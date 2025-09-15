Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Польша скупает десятки Abrams: зачем Варшаве эти машины и при чем тут Украина?

Силовые структуры » Военные новости

38 новейших танков M1A2 SEPv3 Abrams поступили в армию Польши, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как Варшава становится крупнейшим иностранным оператором Абрамсов и почему Украина теряет эти машины десятками, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

M1A2 SEPv3 Abrams
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Army photo by Sgt., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
M1A2 SEPv3 Abrams

Новая партия из 38 основных боевых танков M1A2 SEPv3 Abrams была поставлена в армию Польши, что ставит эту службу на путь к тому, чтобы стать крупнейшим иностранным оператором американского танкового класса, а также его единственным иностранным оператором в НАТО. Танки были заказаны в апреле 2022 года по контракту на сумму 4,8 миллиарда долларов, а последняя партия стала третьей по счету. Ей предшествовал заказ на 116 менее совершенных подержанных танков M1A1, последняя партия которых была поставлена в июле 2024 года, всего через 13 месяцев после прибытия первых машин в страну 28 июня 2023 года.

По сравнению с M1A1, M1A2 SEPv3 имеет более толстую броню башни и лобовой части корпуса, проще в обслуживании, обладает увеличенными возможностями по генерации и распределению электроэнергии, а также улучшенными возможностями ведения сетево-центрической войны, кроме того, он совместим с новым кинетическим противотанковым боеприпасом M829A4. Предыдущая партия M1A2 SEPv3 была поставлена в мае 2025 года.

Быстрые закупки танков Abrams, а также параллельные закупки еще большего числа южнокорейских танков K2 позволили польской армии вывести из эксплуатации свои прежние парки немецких Leopard 2 и советских T-72 и PT-71, передав эти машины Украине в значительном количестве. Число поставленных Польшей Т-72 оценивается примерно в 350 единиц, и эти поставки, наряду с быстрыми потерями более сложных украинских Т-64, привели к тому, что Т-72 быстро стал основой ее танкового парка.

Хотя Соединенные Штаты также поставили танки Abrams Украине, их боевые характеристики были оценены украинскими экипажами негативно. Жалобы касались технических проблем, включая уязвимость электронных компонентов к конденсации, а также продемонстрированной уязвимости в боевых условиях. В феврале 2024 года танки впервые вступили в бой с российскими силами, понеся тяжелые потери от дронов, противотанковых ракет и пушек танков Т-72. По оценкам на июнь 2025 года, украинская армия потеряла 87 процентов американских машин, которые она получила.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу польша military watch magazine
Новости Все >
Роза Хутор представил опыт использования искусственного интеллекта в туризме на международной выставке ОТДЫХ Leisure 2025
10 минут на укладку — и вы икона стиля: прическа, что стирает возрастные границы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Щит на границе с НАТО: казачество стало новой опорой обороны
Электрификация меняет правила: кроссовер с зимным пакетом становится событием сезона
Каменные мышцы оживают за 5 минут: это устройство работает быстрее массажиста
Сухая трава оборачивается уголовным делом: как дачники могут потерять не только деньги
Гормоны переписывают законы питания: как кето-диета разделила мужчин и женщин
Природная чистюля оказалась жертвой плохой репутации: этому животному позавидует любой педант
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Сейчас читают
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Авто
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Последние материалы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Щит на границе с НАТО: казачество стало новой опорой обороны
Электрификация меняет правила: кроссовер с зимным пакетом становится событием сезона
Каменные мышцы оживают за 5 минут: это устройство работает быстрее массажиста
Сухая трава оборачивается уголовным делом: как дачники могут потерять не только деньги
Гормоны переписывают законы питания: как кето-диета разделила мужчин и женщин
Природная чистюля оказалась жертвой плохой репутации: этому животному позавидует любой педант
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Знаешь что, Таня: Собчак и Буланова обменялись колкостями о вокале и хореографии
Польша скупает десятки Abrams: зачем Варшаве эти машины и при чем тут Украина?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.