Польша скупает десятки Abrams: зачем Варшаве эти машины и при чем тут Украина?

38 новейших танков M1A2 SEPv3 Abrams поступили в армию Польши, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, как Варшава становится крупнейшим иностранным оператором Абрамсов и почему Украина теряет эти машины десятками, авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Army photo by Sgt., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ M1A2 SEPv3 Abrams

Новая партия из 38 основных боевых танков M1A2 SEPv3 Abrams была поставлена в армию Польши, что ставит эту службу на путь к тому, чтобы стать крупнейшим иностранным оператором американского танкового класса, а также его единственным иностранным оператором в НАТО. Танки были заказаны в апреле 2022 года по контракту на сумму 4,8 миллиарда долларов, а последняя партия стала третьей по счету. Ей предшествовал заказ на 116 менее совершенных подержанных танков M1A1, последняя партия которых была поставлена в июле 2024 года, всего через 13 месяцев после прибытия первых машин в страну 28 июня 2023 года.

По сравнению с M1A1, M1A2 SEPv3 имеет более толстую броню башни и лобовой части корпуса, проще в обслуживании, обладает увеличенными возможностями по генерации и распределению электроэнергии, а также улучшенными возможностями ведения сетево-центрической войны, кроме того, он совместим с новым кинетическим противотанковым боеприпасом M829A4. Предыдущая партия M1A2 SEPv3 была поставлена в мае 2025 года.

Быстрые закупки танков Abrams, а также параллельные закупки еще большего числа южнокорейских танков K2 позволили польской армии вывести из эксплуатации свои прежние парки немецких Leopard 2 и советских T-72 и PT-71, передав эти машины Украине в значительном количестве. Число поставленных Польшей Т-72 оценивается примерно в 350 единиц, и эти поставки, наряду с быстрыми потерями более сложных украинских Т-64, привели к тому, что Т-72 быстро стал основой ее танкового парка.

Хотя Соединенные Штаты также поставили танки Abrams Украине, их боевые характеристики были оценены украинскими экипажами негативно. Жалобы касались технических проблем, включая уязвимость электронных компонентов к конденсации, а также продемонстрированной уязвимости в боевых условиях. В феврале 2024 года танки впервые вступили в бой с российскими силами, понеся тяжелые потери от дронов, противотанковых ракет и пушек танков Т-72. По оценкам на июнь 2025 года, украинская армия потеряла 87 процентов американских машин, которые она получила.