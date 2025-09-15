Морозный щит: как Россия прикрыла 600 км арктического побережья

2:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские комплексы "Бастион" нанесли учебные удары по целям в Арктике, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы объясняют роль ракет П-800 и их конкуренцию с "Цирконом".

Фото: Freepik Арктика

Российские пусковые установки крылатых ракет "Бастион" на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике нанесли удары ракетами П-800 по имитированным целям в рамках военных учений "Запад 2025". Системы были использованы для создания зон ограничения доступа и маневра в регионе, защищая арктическое побережье протяженностью более 600 километров.

Пусковые установки "Бастион" были развернуты на огневых позициях в течение нескольких минут и выполнили пуски ракет на скорости 2,5 Маха с дальностью 800 километров. Российский флот в значительной степени опирается на береговые ракетные комплексы для противостояния крупным флотам западного блока, поскольку резкое сокращение численности надводных кораблей после распада Советского Союза сделало существующий флот неспособным обеспечить адекватную оборону без поддержки наземных средств.

Россия сохранила значительное преимущество над своими противниками в возможностях наземных и корабельных противокорабельных крылатых ракет, при этом новая версия П-800М получила улучшенную маневренность и увеличенную дальность по сравнению с предыдущими вариантами ракеты.

П-800 была заменена на вооружении новейшим классом противокорабельных крылатых ракет ВМФ — "Цирконом", первые поставки которого начались в декабре 2019 года. Хотя ракеты "Циркон" развернуты на надводных кораблях и подводных лодках, наземная мобильная пусковая установка для них, подобная "Бастиону" для П-800, все еще находится в разработке. "Циркон" обладает не только большей дальностью — до 1000 километров против 800 километров у П-800, — но и в несколько раз большей скоростью, достигая 9 Махов, а также значительно большей маневренностью. Тем не менее ожидается, что П-800 продолжит производиться, и на его дальнейшее совершенствование могут выделяться средства, поскольку он считается значительно менее дорогим, чем его преемник.

Хотя был разработан авиационный вариант ракеты П-800, производящийся для ВВС Индии под названием "Брамос", такие ракеты не поступали на вооружение в России. В настоящее время ведется разработка авиационного варианта "Циркона".