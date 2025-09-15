Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Морозный щит: как Россия прикрыла 600 км арктического побережья

2:49
Силовые структуры » Военные новости

Российские комплексы "Бастион" нанесли учебные удары по целям в Арктике, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы объясняют роль ракет П-800 и их конкуренцию с "Цирконом".

Арктика
Фото: Freepik
Арктика

Российские пусковые установки крылатых ракет "Бастион" на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике нанесли удары ракетами П-800 по имитированным целям в рамках военных учений "Запад 2025". Системы были использованы для создания зон ограничения доступа и маневра в регионе, защищая арктическое побережье протяженностью более 600 километров.

Пусковые установки "Бастион" были развернуты на огневых позициях в течение нескольких минут и выполнили пуски ракет на скорости 2,5 Маха с дальностью 800 километров. Российский флот в значительной степени опирается на береговые ракетные комплексы для противостояния крупным флотам западного блока, поскольку резкое сокращение численности надводных кораблей после распада Советского Союза сделало существующий флот неспособным обеспечить адекватную оборону без поддержки наземных средств.

Россия сохранила значительное преимущество над своими противниками в возможностях наземных и корабельных противокорабельных крылатых ракет, при этом новая версия П-800М получила улучшенную маневренность и увеличенную дальность по сравнению с предыдущими вариантами ракеты.

П-800 была заменена на вооружении новейшим классом противокорабельных крылатых ракет ВМФ — "Цирконом", первые поставки которого начались в декабре 2019 года. Хотя ракеты "Циркон" развернуты на надводных кораблях и подводных лодках, наземная мобильная пусковая установка для них, подобная "Бастиону" для П-800, все еще находится в разработке. "Циркон" обладает не только большей дальностью — до 1000 километров против 800 километров у П-800, — но и в несколько раз большей скоростью, достигая 9 Махов, а также значительно большей маневренностью. Тем не менее ожидается, что П-800 продолжит производиться, и на его дальнейшее совершенствование могут выделяться средства, поскольку он считается значительно менее дорогим, чем его преемник.

Хотя был разработан авиационный вариант ракеты П-800, производящийся для ВВС Индии под названием "Брамос", такие ракеты не поступали на вооружение в России. В настоящее время ведется разработка авиационного варианта "Циркона".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы арктика military watch magazine военные учения
Новости Все >
Рука из металла — а ощущается как родная: мозг начал принимать робота за продолжение тела
Поэзия любви: как сборник стихов Алексея Воробьёва изменил его жизнь и привёл к семье
Котлеты тают во рту: вот что можно добавить в фарш вместо размоченного хлеба
Тепло или болезнь: врач объяснил, чем грозит сон с животными в одной постели
Фрукт вместо лекарства: сентябрьское угощение пернатым приносит саду больше, чем кажется
Власть бактерий: чем грозит постоянная сухость во рту по утрам — не игнорируйте этот симптом
Пострадавший ждёт выплату, а виновник улыбается без страховки: как взыскать ущерб с водителя напрямую
Топ продуктов для бодрости: забудьте про кофе и энергетики
Зачем Тимати 20 охранников: Буланова пристыдила пафосных звёзд за дешёвые понты
Эти мелочи делают из резюме магнит для работодателя — проверьте свое прямо сейчас
Сейчас читают
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Домашние животные
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Тепло или болезнь: врач объяснил, чем грозит сон с животными в одной постели
Фрукт вместо лекарства: сентябрьское угощение пернатым приносит саду больше, чем кажется
Власть бактерий: чем грозит постоянная сухость во рту по утрам — не игнорируйте этот симптом
Пострадавший ждёт выплату, а виновник улыбается без страховки: как взыскать ущерб с водителя напрямую
Топ продуктов для бодрости: забудьте про кофе и энергетики
Зачем Тимати 20 охранников: Буланова пристыдила пафосных звёзд за дешёвые понты
Эти мелочи делают из резюме магнит для работодателя — проверьте свое прямо сейчас
Секрет рассыпчатого риса: мелкая деталь, которая решает исход всей готовки
Магия в баночке или дорогая пустышка: вся правда о спортивной добавке ZMA
Рефинансирование или ожидание? Как ключевая ставка влияет на ваш кредит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.