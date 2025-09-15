США демонстративно ставят под сомнение единство НАТО на учениях Запад-2025

Военные учения "Запад-2025" впервые за многие годы посетили представители Пентагона. Грамотная работа Москвы и Минска обозначила крупный раскол в НАТО.
С 12 сентября Россия и Белоруссия проводят масштабные военные учения "Запад-2025". По данным Минска, на них с двух сторон участвуют около 6,8 тысяч человек.
Ажиотаж в СМИ вызвало присутствие на полигоне под Борисовым (Белоруссия) военного атташе США в Минске и его помощника, а также военных атташе из таких стран НАТО как Турция и Венгрия. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин поручил показать американцам "абсолютно всё, что их интересует".
На фоне спокойного поведения Пентагона соседи Белоруссии — члены НАТО Литва, Латвия, Эстония и Польша ведут себя крайне истерично. Они закрыли воздушное пространство, а Варшава провела масштабные манёвры с участием более 30 тысяч польских солдат и военнослужащих НАТО из Западной Европы для отработки гипотетических "ответных действий". В западных СМИ пишут о "надвигающейся войне", "плане Путина против восточного фланга НАТО" и даже о возможном "ядерном ударе по Варшаве".
Развязана психологическая кампания, чтобы оправдать милитаризацию Европы. И тут такой облом — союзники по альянсу эту истерику сводят на нет своим присутствием на учениях.
Налицо разделение НАТО на два лагеря, которые совершенно не согласуют своё поведение в отношении России.
"Дональд Трамп не желает занимать жесткую позицию в отношении Москвы или ещё больше изолировать российского лидера", — пишет The Guardian, комментируя присутствие американских наблюдателей.
Военные учения в международных отношениях призваны показать потенциальному противнику, на что теоретически способна противоположная сторона. В этом смысле "Запад-2025" — не исключение. Лишнего натовцам не покажут, но всё будет сделано для того, чтобы они поняли реальные способности и потенциал ВС РФ.
Как сообщают военные ведомства РФ и Белоруссии, в учениях были показаны:
В Баренцевом море:
От России на учениях присутствует заместитель министра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров.
В декабре 2024 года РФ и Белоруссия подписали договор о безопасности, что поставило Минск под защиту "ядерного зонтика" России. В этом году в Белоруссии будет размещена российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник".
Белорусские вооружённые силы являются продолжением Западного военного округа России и прикрывают смоленское направление, по которому всегда двигались европейские агрессоры на Москву. Союзные военные силы взаимодействуют на всех уровнях — тактическом, оперативном и стратегическом.
