США демонстративно ставят под сомнение единство НАТО на учениях Запад-2025

Военные учения "Запад-2025" впервые за многие годы посетили представители Пентагона. Грамотная работа Москвы и Минска обозначила крупный раскол в НАТО.

Виктор Хренин встречает военнослужащих США на учениях "Запад- 2025"

Европа в шоке: Пентагон присутствует на учениях Запад-2025

С 12 сентября Россия и Белоруссия проводят масштабные военные учения "Запад-2025". По данным Минска, на них с двух сторон участвуют около 6,8 тысяч человек.

Ажиотаж в СМИ вызвало присутствие на полигоне под Борисовым (Белоруссия) военного атташе США в Минске и его помощника, а также военных атташе из таких стран НАТО как Турция и Венгрия. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин поручил показать американцам "абсолютно всё, что их интересует".

На фоне спокойного поведения Пентагона соседи Белоруссии — члены НАТО Литва, Латвия, Эстония и Польша ведут себя крайне истерично. Они закрыли воздушное пространство, а Варшава провела масштабные манёвры с участием более 30 тысяч польских солдат и военнослужащих НАТО из Западной Европы для отработки гипотетических "ответных действий". В западных СМИ пишут о "надвигающейся войне", "плане Путина против восточного фланга НАТО" и даже о возможном "ядерном ударе по Варшаве".

Развязана психологическая кампания, чтобы оправдать милитаризацию Европы. И тут такой облом — союзники по альянсу эту истерику сводят на нет своим присутствием на учениях.

Налицо разделение НАТО на два лагеря, которые совершенно не согласуют своё поведение в отношении России.

"Дональд Трамп не желает занимать жесткую позицию в отношении Москвы или ещё больше изолировать российского лидера", — пишет The Guardian, комментируя присутствие американских наблюдателей.

НАТО покажут реальную силу ВС РФ

Военные учения в международных отношениях призваны показать потенциальному противнику, на что теоретически способна противоположная сторона. В этом смысле "Запад-2025" — не исключение. Лишнего натовцам не покажут, но всё будет сделано для того, чтобы они поняли реальные способности и потенциал ВС РФ.

Как сообщают военные ведомства РФ и Белоруссии, в учениях были показаны:

бой с применением беспилотных летательных аппаратов, стрельбой с закрытых огневых позиций танковыми подразделениями, пусками противотанковых управляемых ракет, ударами FPV-дронов, действиями маневренных огневых групп (полигон под Борисовым);

десантирование российских десантников на самолетах Ил-76 в тыл условного противника;

уничтожение диверсионно-разведывательных групп.

В Баренцевом море:

бой с применением ракет против десантного отряда условного противника на Севморпути,

патрулирование дальними бомбардировщиками Ту-22М3,

запуски ракет "Циркон" с фрегата, "Кинжал" — с МиГ- 31, " Оникс" — с расчётов комплексов "Бастион" по "корабельной группировке" условного противника у Земли Франца-Иосифа.

От России на учениях присутствует заместитель министра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

Белоруссия — форпост России

В декабре 2024 года РФ и Белоруссия подписали договор о безопасности, что поставило Минск под защиту "ядерного зонтика" России. В этом году в Белоруссии будет размещена российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник".

Белорусские вооружённые силы являются продолжением Западного военного округа России и прикрывают смоленское направление, по которому всегда двигались европейские агрессоры на Москву. Союзные военные силы взаимодействуют на всех уровнях — тактическом, оперативном и стратегическом.