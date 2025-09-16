Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Су-34М превращается в рабочую лошадку ВКС РФ: в США отметили мощь истребителя

Воздушно-космические силы России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34М, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах роста темпов производства и новых возможностях этих самолетов авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Beltyukov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Воздушно-космические силы России получили новую партию ударных самолетов Су-34М. Служба продолжает закупать эти машины в куда более высоких объемах, чем другие классы тактической боевой авиации, чтобы восполнять потери военного времени и расширять парк. 

Хотя Су-34 формально классифицируется как бомбардировщик, его возможности во многом сопоставимы с истребителями благодаря продвинутым возможностям ведения воздушного боя и высоким летным характеристикам, что необычно для самолета такого размера. При этом машина сохраняет дальность полета и грузоподъемность, превышающие показатели большинства истребителей.

Су-34 стал прямым наследником фронтового бомбардировщика Су-24М, который ранее был самым массовым классом боевых самолетов в российском парке. Он также рассматривался в качестве замены основного штурмовика страны Су-25 — аналога американского А-10, а потенциально и дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Будучи производным от истребителя Су-27, новый самолет примерно на 50 процентов тяжелее и имеет самую большую дальность среди всех истребителей в мире — более чем вдвое выше, чем у западных фронтовых самолетов вроде F-35 и F-16.

С 2020 года производство перешло на улучшенный вариант Су-34М с существенно расширенными возможностями в воздушном бою и разведке, а также улучшенными характеристиками для ударных задач. В июле 2025 года стало известно, что три варианта универсального разведывательного комплекса "Сыч" позволяют самолету выполнять более широкий спектр миссий и собирать данные в реальном времени, оставаясь при этом полностью вооруженным для ударов. Согласно прогнозам, это должно усилить спрос на машину в качестве тактической разведывательной платформы.

Су-34 закупается Минобороны России в гораздо больших объемах, чем любой другой класс истребителей после распада СССР. Масштаб производства более чем удвоился с начала 2022 года, достигнув примерно 30 самолетов в год. Предыдущие партии были поставлены в начале августа и начале июля, а появление небольшого числа машин в пустынной окраске породило слухи о возможном экспортном контракте — вероятнее всего с Алжиром.

Комментируя значительное расширение масштабов производства Су-34, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил:

"Предприятия ОАК последовательно поддерживают высокий темп выпуска боевой техники, выполняя обязательства перед Воздушно-космическими силами в срок. Этот месяц установил рекорд по количеству поставленных самолетов.

Наши сотрудники на заводах, понимая важность поставок авиационной техники войскам, не только выполняют план, но и постоянно совершенствуют процессы, чтобы поддерживать еще более высокие объемы выпуска — как для Минобороны, так и для других программ".

Эту информацию подтвердил и представитель "Ростеха":

"Наши авиазаводы значительно увеличили производство этих самолетов и ведут ритмичные серийные поставки войскам". С учетом нынешних темпов парк Су-34 ожидается довести более чем до 400 единиц к началу 2030-х годов".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
