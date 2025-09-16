Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Подлодка с ракетами Циркон и Калибр: Запад назвал ее самой смертоносной

3:53
Силовые структуры » Военные новости

Ядерная подлодка "Архангельск" проекта Ясень-М нанесла ракетный удар в Арктике, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о возможностях субмарины и ее роли в учениях "Запад-2025".

Дизельная подводная лодка, ВМФ России
Фото: Вадим Савицкий
Дизельная подводная лодка, ВМФ России

Ядерная подводная лодка проекта Ясень-М "Архангельск" ВМФ России выполнила пуски крылатых ракет в Арктике в рамках продолжающихся учений "Запад-2025", проходящих в западных регионах страны.

Комментируя учения, Министерство обороны России сообщило: "В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" подводные силы Северного флота нанесли ракетный удар с применением высокоточного ракетного оружия большой дальности по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по морской цели выполнил из подводного положения экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Архангельск"

В ведомстве подчеркнули, что район ракетных пусков был временно закрыт для гражданского судоходства и полетов, добавив, что "по данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием".

Первая подводная лодка класса Ясень-М была введена в строй в середине 2021 года и была названа изданием National Interest "самой смертоносной подлодкой в мире", что отражало более широкие опасения на Западе в связи с их значительно улучшенными возможностями по сравнению с предыдущими российскими многоцелевыми субмаринами.

Президент России Владимир Путин 24 июля подтвердил поручение продолжать серийное производство этих кораблей, при этом особое внимание было уделено их оснащению высокоточным оружием, а также современными системами навигации, связи и гидроакустики.

В марте возможности подлодок по ракетному вооружению были значительно расширены, когда на корабль класса Ясень-М впервые были интегрированы гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон" для боевого применения. Первый пробный пуск "Циркона" с корабля данного класса был проведен в октябре 2021 года. Эти ракеты обеспечивают дальность поражения до 1000 километров и поражают цели на скоростях до Маха 9 при высокой маневренности, что делает их крайне сложными для перехвата. Каждая субмарина несет вертикальные пусковые установки на 32 крылатые ракеты, а также оснащена десятью торпедными аппаратами и системой ПВО малой дальности "Игла-М".

Продолжая освещать учения, Минобороны отметило, что в рамках "Запад-2025" силы Северного флота отрабатывают оборонные мероприятия по защите прибрежных объектов и гарнизонов, демонстрируют управление разнородными силами в зонах их действия, а также осуществляют комплексное применение высокоточного вооружения.

Основная цель этих учений — подготовка к обороне прибрежной инфраструктуры в Арктике. В рамках маневров также были задействованы береговые комплексы "Бастион", которые выполнили пуски крылатых ракет по условным целям в регионе. Российская система противодействия вражеским военным кораблям в значительной степени опирается на подводный флот страны, береговые ракетные установки и авиационные пуски крылатых ракет с самолетов, таких как бомбардировщик Ту-22М3, что отражает асимметричный подход, уменьшающий зависимость от более дорогостоящих надводных боевых кораблей, таких как эсминцы.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы арктика military watch magazine военные учения
