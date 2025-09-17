В Европе придумали способ уничтожать российские дроны Герань

Перехватчики дронов становятся новым оружием в Европе, пишет журналистка американского издания DefenseNews Элизабет Госселин-Мало. О том, как они должны бороться с "Геранями" и другими беспилотниками, автор рассказывает в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.
Перехватчики дронов становятся новейшим видом боеприпаса, который, как утверждают европейские производители, может стать относительно недорогим способом борьбы с роем ударных беспилотников.
Эти системы, созданные для уничтожения вражеских дронов путем тарана с использованием кинетической энергии или подрыва небольшой боевой части рядом с ними, получили распространение после их применения против произведенных в России дронов "Герань" на Украине.
Директор Агентства оборонных закупок Украины Арсен Жумадилов сообщил Defense News на выставке DSEI, что развертывание таких перехватчиков является приоритетом для страны и в ближайшие месяцы производство должно быть увеличено.
На Украине такие платформы смогли догонять более медленные дроны типа "Герань" перед их уничтожением.
Интерес к этим системам, похоже, распространяется и в других странах Европы: на прошлой неделе несколько компаний продемонстрировали свои новые варианты на выставке.
"Перехватчики дронов — это новые современные ракеты. Их себестоимость намного ниже, чем у "Гераней", а высокая скорость позволяет значительно ускорить цикл поражения вражеских систем", — заявил в интервью Defense News генеральный директор британской компании Marine and Remote Sensing Solutions (MARSS) Йоханнес Пинль.
MARSS представила одну из последних версий своего перехватчика Interceptor MR со встроенным искусственным интеллектом в варианте средней дальности, который, по словам главы компании, может развивать скорость до 288 километров в час. Компания планирует протестировать его против роя дронов, когда один оператор сможет запускать и управлять сразу несколькими перехватчиками.
Ожидается, что серийное производство Interceptor MR начнется в 2026 году. В последние недели несколько таких систем уже были проданы одной стране Персидского залива. В ближайшие месяцы планируется оценка комплекса в одной из стран НАТО.
Швейцарский производитель вооружений Destinus также продемонстрировал свою новую систему перехватчиков Hornet, предназначенную для уничтожения дешевых дронов и роев. Перед выставкой британский стартап Cambridge Aerospace представил Skyhammer, показанный здесь впервые, как "дешевый и быстро масштабируемый перехватчик для крылатых ракет и крупных дронов".
По словам Пинля, важным сдвигом в современной войне, во многом вызванным стремительным развитием технологий на Украине, стало сокращение времени реакции, которым располагают войска для отражения угрозы беспилотников.
Если несколько лет назад у солдат было несколько минут, чтобы отреагировать на приближающийся дрон, находящийся еще в километрах, то теперь, подчеркнул он, это окно в некоторых случаях сократилось до 30 секунд.
В прошлом месяце Министерство обороны Великобритании в партнерстве с международной Коалицией по дроновым возможностям опубликовало запрос информации о потенциале дрона-перехватчика как средства борьбы с реактивными беспилотниками-камикадзе. Эти системы могут оказаться особенно опасными, так как способны действовать на скоростях свыше 350 км/ч и на высотах более 12 000 футов.
"Их массовое распространение представляет собой серьезную и растущую угрозу как для развернутых войск, так и для критически важной национальной инфраструктуры", — говорится в уведомлении Минобороны Великобритании.
Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.