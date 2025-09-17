Трудные решения: Зеленский готовит грандиозную провокацию накануне выборов в Молдавии

Зеленский пообещал принять "трудные решения", если ситуация на фронте будет ухудшаться. Как загнанный волк он способен устроить грандиозную провокацию.

Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский и Майя Санду

Что имеет ввиду Зеленский под трудными решениями

На закрытой встрече встрече с депутатами своей партии "Слуга народа" Владимир Зеленский пообещал принять "трудные решения, если ситуация на фронте будет ухудшаться". Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук в интервью "Украинской правде".

Можно было бы подумать, что речь идёт об отступлении из Донбасса и переходу к предложениям России по перемирию, достигнутых в Анкоридже. Но депутат Рады Георгий Мазурашу в соцсети рассказал о намерении Зеленского продолжать воевать, по его словам, на войну в следующем году нужно 120 млрд долларов, "половину из которых ещё непонятно где брать". Ещё один депутат — Ярослав Железняк, в соцсети процитировал Зеленского, который пообещал, что "не будет отдавать Донбасс России и уверен в победе ВСУ".

То есть разговор с фракцией "слуг" был в форме лозунгов, потому что откуда взяться победе ВСУ, если, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, общее превосходство по боевому составу ВС РФ над ВСУ составляет один к трём, а то и один к шести. Отсюда очевидно, что "трудные решения" — это закрытие выезда за границу 18-22- летних и всеобщая мобилизация молодёжи, а также женщин.

Главная опасность для ВСУ — прорыв ВС РФ на Запорожье

Какого ухудшения на фронте боится Зеленский? Оно уже есть, и самым опасным является прорыв ВС РФ в Днепропетровской области в тыл гуляйпольской группировке ВСУ в общем направлении на запад — на город Запорожье. Первая линия наступления идёт на Новосёловку, Сосновку, Берёзовое и Новониколаевку с глубиной прорыва — до 10 км. Вторая линия идёт южнее — на Новоивановку и Ольговское уже в Запорожской области. Эти участки вместе составляют по фронту около 25 км. Выход российских войск к Запорожью и Днепропетровску с активной работой дронами по периферии этих городов фактически остановит работу важнейшего промышленного и логистического узла Украины, что резко снизит её экономический и военный потенциал. Причём тактика по переброске резервов уже не сработает, так как живой силы закрыть все дыры в обороне у ВСУ не хватает.

Зеленский готовит провокацию в Приднестровье

В интервью SkyNews Зеленский попытался откровенно надавить на Трампа, заявив, что США и страны Европы должны думать об Украине, а не устраивать торги по поводу антироссийских санкций.

"Я считаю, что Америка достаточно сильна, чтобы принимать решения самостоятельно, дать системы ПВО и ввести санкции" — сказал он, добавив, что каждый день торговли США с Европой стоит "много-много" жизней граждан Украины, что "очень опасно и нечестно".

Зеленский опасен тем, что готов повышать ставки. Особенно опасна провокация на границе с Приднестровьем во время выборов в парламент Молдавии, которые запланированы на 28 сентября. Вторжение произойдет в тот момент, когда президент Майя Санду поймёт, что ей любым способом необходимо исключить голосование в ПМР, чтобы удержать власть.

Готовится сценарий, в котором провал партии PAS будет объяснён "внешним воздействием", что создаёт почву для потенциальных чрезвычайных мер, как это предрекают некоторые аналитики. Повторяющиеся в последнее время заявления о "хрупкой демократии" в Молдавии призваны легитимировать вмешательство извне "братской Украины".