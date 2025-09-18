Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Монстр океанов: новый эсминец Южной Кореи бросает вызов Китаю и США

Новый эсминец Dasan Jeong Yakyong ВМС Южной Кореи увеличил рейтинг флота страны, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О возможностях корабля и его роли в противоракетной обороне авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Флаг Южной Кореи
Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Второй эсминец класса KDX-III Batch-II Jeongjo the Great был спущен на воду для службы в ВМС Республики Корея. Новый корабль Dasan Jeong Yakyong обладает возможностями, которые ставят его в число самых передовых надводных боевых единиц в мире. С водоизмещением около 12 000 тонн этот класс эсминцев уступает по размерам лишь китайскому классу Type 055 и примерно на 24 процента больше американских кораблей класса "Arleigh Burke" водоизмещением 9700 тонн.

Одной из наиболее примечательных особенностей новых кораблей является сочетание американской пусковой установки Mk 41 и местных систем KVLS и KVLS-II. Вооружение включает 48 ячеек Mk 41, 16 ячеек K-VLS и 24 ячейки KVLS-II. Mk 41 рассчитаны на размещение противоракет SM-3 и SM-6, причем последние могут также обеспечивать ограниченные возможности по поражению морских целей на коротких дистанциях. KVLS интегрирует южнокорейские зенитные ракеты малой дальности, тогда как в KVLS-II размещаются дальнобойные ракеты L-SAM, в перспективе способные нести и баллистические ракеты.

Эсминцы класса Jeongjo the Great оснащены четырьмя газотурбинными двигателями и двумя вспомогательными установками. Основной акцент сделан на противоракетной обороне, что отражает вызовы, связанные с обширным и все более разнообразным арсеналом баллистических ракет КНДР. Системы KVLS и KVLS-II были разработаны с расчетом на будущие поколения перехватчиков, а южнокорейская оборонная промышленность постепенно выходит в мировые лидеры по противоракетным технологиям.

Испытания северокорейских ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками, начавшиеся в 2021 году, вызвали опасения, что существующие системы ПРО окажутся недостаточными для комплексной защиты и поставили новые задачи в планировании противоракетной обороны. Новый корабль пройдет ходовые испытания и войдет в состав ВМС в конце 2026 года. Ожидается, что он будет развернут в составе Командования мобильного флота. Dasan Jeong Yakyong укрепит позиции южнокорейских эсминцев, которые считаются четвертыми по силе в мире после флотов США, Китая и Японии.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
