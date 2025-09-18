Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Пентагон празднует, но эксперты сомневаются: стоит ли верить в чудо-ракету AIM-120

Американские ВВС испытали ракету AIM-120 с рекордной дальностью, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О новой версии ракеты и ее соперниках авторы рассказывают в своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности
Фото: commons.wikimedia.org by Causa83, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Военно-воздушные силы США провели самый дальний воздушный бой в истории с использованием ракеты AIM-120, которая является основным оружием средней и большой дальности для Соединенных Штатов и их стратегических партнеров по всему миру. Производитель ракеты Raytheon объявил о достижении 16 сентября, отметив, что модернизированная версия прошла испытания на базе ВВС Эглин осенью 2024 года, где в качестве носителя использовался истребитель F-22. Испытания подтвердили расширенный профиль полета AIM-120 и показали, что новые улучшения в рамках программы Form, Fit, Function Refresh (F3R) существенно повысили характеристики ракеты. Протестирован был вариант AIM-120D3, разработанный в 2010-х годах в ответ на создание Китаем собственной ракеты "воздух-воздух" PL-15 для оснащения истребителей пятого поколения J-20.

Поступив на вооружение в 1991 году, AIM-120 имела дальность примерно 70 километров. Ее главным преимуществом перед устаревшей ракетой AIM-7 времен войны во Вьетнаме было наличие активного радиолокатора, что снижало зависимость от наведения со стороны самолета-носителя. Серьезные недостатки AIM-7, выявленные как во Вьетнаме, так и в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году, сделали принятие AIM-120 особенно важным шагом.

Программа создания ракеты имела приоритетный характер из-за появления у Советского Союза новейших ракет Р-27ЭР/ЭТ, которыми вооружались истребители Су-27. Сегодня дальность AIM-120D3, после последних улучшений, оценивается почти в три раза больше, чем у оригинального AIM-120A. Эти показатели идеально дополняют возросшие возможности по обнаружению целей у истребителей пятого поколения F-35, которые стали элитой американских и союзных ВВС. F-35 гораздо лучше справляется с наведением ракет на дальние цели по сравнению с предыдущими поколениями самолетов.

Есть вероятность, что программные изменения, позволившие значительно увеличить дальность AIM-120D, стали возможны благодаря исследованиям в ходе разработки новой ракеты AIM-260. Этот более совершенный образец начали создавать в 2017 году как ответ на китайскую PL-15, и сегодня он близок к серийному производству. Несмотря на улучшенные характеристики AIM-120D, остается неясным, насколько близко ее дальность подошла к уровням PL-15 и AIM-260.

Хотя Россия отстает от США и Китая в развитии ракет "воздух-воздух", страна недавно приняла на вооружение новую Р-77М, дальность которой превышала возможности AIM-120D до последнего обновления. Обновленная AIM-120 может сохранить преимущество по дальности над российскими истребителями даже без AIM-260. Однако у ракеты AIM-120 по-прежнему есть серьезные недостатки по сравнению с более новыми образцами. Прежде всего, речь идет об отсутствии активной фазированной антенной решетки (АФАР) в головке самонаведения, что делает ее более уязвимой к радиоэлектронным помехам и снижает эффективность против малозаметных целей. Считается, что PL-15 и AIM-260 оснащены такими радарами.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
