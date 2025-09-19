В США раскрыли классификацию ядерных держав: кто сегодня держит мир в страхе

7:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Прошло 80 лет с момента первого применения ядерного оружия, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, они дают обзор скрытых арсеналов и классификацию стран по уровню их ядерных возможностей.

Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ядерный взрыв

Восемьдесят лет спустя после первого и единственного применения ядерного оружия во время Второй мировой войны распространение самых мощных взрывчатых веществ в мире продолжает обеспечивать все большее число стран все более разнообразными средствами для нанесения ядерных ударов.

Хотя Договор о нераспространении ядерного оружия ограничил владение ядерными боеголовками всего пятью странами — США, Китаем, Россией, Францией и Великобританией, сегодня в общей сложности пятнадцать стран сохраняют хотя бы ограниченные известные возможности нанесения ядерных ударов. К ним относятся четыре государства, не подписавшие договор, и шесть стран, участвующих в соглашениях о ядерном обмене.

Эти государства проходят подготовку для использования либо американских, либо российских ядерных боеприпасов, хранящихся на их территории, с расчетом на то, что в случае крупномасштабного конфликта им предоставят к ним доступ. Страны с ядерным оружием можно условно разделить на четыре категории в зависимости от размера, возможностей и разнообразия их арсеналов и средств доставки. Ниже представлен обзор ядерных арсеналов мира.

Уровень первый: США, Россия и Китай

США, Россия и Китай — единственные государства, обладающие полноценными ядерными триадами и возможностями нанесения ударов межконтинентальной дальности. Это означает, что они разворачивают ядерное оружие на наземных ракетных системах, стратегических бомбардировщиках и подводных лодках, способных поражать цели на расстоянии более 5600 км. Все три страны располагают как тактическими, так и стратегическими ядерными средствами. При этом китайский арсенал составляет менее одной пятой от размеров арсеналов двух других ядерных сверхдержав, а доктрина его применения является одной из самых осторожных и оборонительных в мире.

У каждой из этих стран есть свои сильные и слабые стороны: Россия развернула большее количество боеголовок, располагает значительным арсеналом тактических баллистических ракет с ядерным оснащением и гиперзвуковыми глайдерами межконтинентальной дальности. США остаются единственной страной, развернувшей тактическое ядерное оружие на малозаметных истребителях и бомбардировщиках. Однако их арсенал межконтинентальных баллистических ракет заметно устарел, так как базовые образцы были созданы еще в 1970-е годы. Россия, в свою очередь, ответила на угрозу со стороны американских бомбардировщиков, вооружив свои перехватчики единственными в мире ядерными ракетами класса "воздух-воздух".

Уровень второй: КНДР, Индия, Пакистан, Израиль

КНДР, Индия, Пакистан и Израиль разработали ядерное оружие вне рамок Договора о нераспространении. Израиль сделал это при серьезной поддержке Франции. Все четыре страны располагают разнообразными средствами доставки, при этом у всех, кроме КНДР, подтверждены возможности нанесения ядерных ударов с воздуха. Северная Корея и Израиль входят в число всего пяти стран, обладающих межконтинентальными баллистическими ракетами.

Арсенал КНДР во многом считается наиболее мощным: ее ракетные силы уступают по разнообразию лишь Китаю. Пхеньян располагает баллистическими и крылатыми ракетами, запускаемыми с подводных лодок, ракетами средней дальности с гиперзвуковыми блоками, подводными ядерными дронами и эсминцами с крылатыми ракетами с ядерным оснащением. КНДР является единственной из этих четырех стран, чьи ядерные силы в первую очередь предназначены для межконтинентальных ударов, а не для сдерживания соседей. Пакистан остается единственным государством, развернувшим ядерные боеприпасы для артиллерийских систем, что позволяет наносить удары тактического уровня.

Уровень третий: Великобритания и Франция

Великобритания и Франция располагают ограниченными ядерными возможностями, в основном за счет подводных лодок с баллистическими ракетами. Франция также сохраняет ограниченные тактические возможности с использованием истребителей Rafale, однако возраст этих самолетов и отсутствие у них малозаметности создают серьезные ограничения.

Великобритания намерена восстановить тактические ядерные возможности через соглашение о ядерном обмене с США, которое позволит ее истребителям F-35A использовать американские бомбы B61-12, размещенные на территории страны, в случае полномасштабной войны. При этом у Лондона отсутствует независимая тактическая ядерная мощь. Несмотря на наличие собственных стратегических сдерживающих сил, обе страны страдают от крайне ограниченного разнообразия средств доставки и от серьезных недостатков в тактической составляющей.

Уровень четвертый: Германия, Нидерланды, Турция, Бельгия, Италия и Белоруссия

США поддерживают соглашения о ядерном обмене с пятью своими союзниками — Германией, Нидерландами, Турцией, Бельгией и Италией, а вскоре аналогичное соглашение будет заключено и с Великобританией. Эти договоренности фактически позволяют Вашингтону расширять распространение ядерного оружия. Подобная практика остается спорной, так как по сути создает новых ядерных государств, что, как широко подчеркивают западные аналитики, нарушает статьи I и II Договора о нераспространении.

Все участники соглашений используют только авиационные ядерные бомбы B61, которые подвешиваются на истребители F-16 или F-35A, а в Германии — на устаревшие Tornado. Белоруссия в 2023 году заключила соглашение о ядерном обмене с Россией и развернула боеголовки на ракетных комплексах "Искандер-М". Белорусский арсенал, как ожидается, будет расширен к концу 2025 года за счет гиперзвуковых ракет средней дальности "Орешник", а возможно и за счет ядерных реактивных артиллерийских систем. Страны, участвующие в соглашениях о ядерном обмене, не обладают автономией в использовании своего арсенала, и доступ к ядерному оружию может быть заблокирован Вашингтоном или Москвой.