Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве

Эстонцы построят крупный завод по переработке редкозёмов прямо у границы с Россией. Речь идёт о городе Нарва. Строить объект будут канадцы. Сырьём послужат редкозёмы из далёкой Австралии. А потребителем готовой продукции станут страны Западной Европы и США. Но спрашивается — почему на границе "враждебной" для Запада России.

Фото: commons.wikimedia.org by Yamen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Старый город Таллина

Да, сама концепция этой логистической цепочки выглядит, по меньшей мере, странно.

Размещать важное производство прямо в пограничной зоне, образно говоря, на дистанции пистолетного выстрела с территории России, как-то легкомысленно для Запада. Да, современной Европе, в общем-то, свойственны лёгкость, поверхность и откровенная глупость суждений. Это мы видим каждый день.

Но также каждый день мы слышим и оголтелую антироссийскую риторику, в которой Россия спит и видит как бы напасть на Европу.

А уж сколько сценариев нападения за нас нарисовал Запад. И Нарва в этих сказках — довольно популярный сюжет. Тем более, в городе большой процент русскоязычного населения. Россия точно не сможет оставаться безучастной, если права соотечественников будут жёстко попираться.

Так где же здесь резон, в размещении стратегического предприятия в потенциально конфликтной зоне?

На первый взгляд не видно. Ни с точки зрения экономической географии, ни с точки зрения оптимизации потоков. Налицо очень длинное логистическое плечо. И это при всём том, что одним из заказчиков конечной продукции планируют стать США, а ведь Вашингтон последние годы и сам совсем не прочь перетащить себе побольше важных производственных активов. У них в разгаре новая индустриализация, по крайней мере в планах.

Тем более, речь идёт о редкоземельных металлах — таком важном в современной экономике сырье.

Сначала привезти под бок России, огибая всю Евразию, а потом снова увезти в обратном направлении в Западную Европу и США. Какие-то непонятные экономически не оправданные логистические метания. Чувствуется какой-то подвох.

Мало того, сообщается, что среди видов готовой продукции этого предприятия будут магниты для радиолокационных систем и систем наведения ракет. Ну, здрасьте, пожалуйста, приплыли. С точки зрения военной логики подсунуть под наши границы объект военно-промышленного комплекса — ну это надо быть полным идиотом. Берите меня голыми руками, вот он я.

Мы, конечно, привыкли считать западную элиту идиотами, но всё же давайте поищем в этом хоть какую-то логику. Есть ли вообще подобные примеры в нашем неспокойном мире? А есть. Вот, пожалуйста, — Тайвань. Вот уже много десятилетий спорная территория. Потенциально место вооружённого конфликта между США и Китаем. И ничего, никто не постеснялся в своё время разместить здесь критичное производство микрочипов, которые потребляет весь мир. Что это было? Ведь не безрассудство же? Скорее точный расчёт.

Китай, ударив по Тайваню, сделает плохо всему миру. Ну, врагам-то чёрт с ними, но и союзники же пострадают. И вот лишний раз задумаешься — а стоит ли овчинка выделки. И в этом смысле Тайвань своей микроэлектроникой прикрыт как пешка ферзем на шахматной доске.

Но подходит ли тайваньский пример в случае с Нарвой? Конечно, значимость Нарвы и Тайваня не сопоставима. Но какой-то элемент подобной логики наверняка присутствует.

Что ещё характерно для тайваньского кейса? Важное для мира производство надо всячески оберегать и оборонять. И вот вам, пожалуйста, милитаризация острова Тайвань — враждебный плацдарм у берегов Китая.

Стратегическое оборонное производство в Нарве потребует соответствующего военного прикрытия, то есть у западников появится обоснование для создания дополнительных объектов военной инфраструктуры прямо у наших важнейших стратегических транспортных узлов и промышленных комплексов Санкт-Петербурга и Ленобласти. Например, в 30 километрах от Нарвы — наш порт Усть-Луга, один из крупнейших портов.

А уж что там будут скрывать под крышей военного завода, можно только фантазировать.

Ещё раз вернёмся в начало. Строитель завода — канадская компания, сырье — из Австралии. Обе страны из британского содружества. Не тот ли это хрестоматийный случай, когда принято говорить "англичанка гадит"?