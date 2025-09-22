Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта

Германия рассматривает возможность выхода из программы по созданию европейского истребителя FCAS, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах кризиса проекта и о том, какие альтернативы ищет Берлин, авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by Dylan Agbagni (CC0), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Rafale

Чиновники Министерства обороны Германии рассматривают варианты выхода из программы создания истребителя следующего поколения Future Combat Air System (FCAS), которая с 2018 года продвигается как панъевропейский проект по разработке первого на континенте класса стелс-истребителей. Программа велась Францией и Германией, к ней в 2019 году присоединилась Испания в роли младшего партнера, а позже — Бельгия. Немецкие официальные лица в настоящее время изучают, как оборонный сектор страны может выйти из программы, при этом представители ВВС Германии ранее на этой неделе информировали парламентариев по этому вопросу. Сообщения о попытках Франции доминировать в проекте, распределяя непропорционально большую долю работы в пользу своей промышленности, стали одной из ключевых причин интереса к альтернативам.

Германия не разрабатывала полностью собственный истребитель более 80 лет — со времен Второй мировой войны, а огромный разрыв между европейскими технологиями и промышленными возможностями и теми, которыми обладают Китай и США, означал, что даже при тесном сотрудничестве европейцы не могли рассчитывать на создание истребителей равного уровня.

В качестве альтернатив Берлин может рассматривать участие в американской программе истребителя шестого поколения F-47 для выпуска локального варианта или присоединение к британско-японской программе Global Combat Air Program, известной как Tempest. Ни один из этих вариантов не является оптимальным для немецкой промышленности.

Комментируя проблемы с проектом, канцлер Германии Фридрих Мерц отметил: "Мы разделяем оценку, что нынешняя ситуация неудовлетворительна. Мы не продвигаемся с этим проектом". Он добавил: "Мы ведем переговоры с французским правительством и хотим решения как можно скорее".

Сообщения о серьезных разногласиях между Францией и Германией по будущему программы FCAS впервые появились в июне, хотя ее жизнеспособность ставилась под сомнение еще несколько лет назад. Конфликты стали причиной больших задержек в технологической фазе разработки, что стало очередным примером того, как внутренние распри тормозят прогресс.

В июне глава подразделения воздушной мощи Airbus Defence and Space Жан-Брис Дюмон заявил: "Мы наблюдаем на этом этапе трудности в исполнении, и при решении проблемы есть разные взгляды, разные формулировки задач. Мы должны ускоряться. Думаю, это ключевой девиз программы. Мы должны ускориться". Он добавил: "Мы не прекращаем работу, мы размышляем над тем, как сделать это иначе, чтобы выполнить поставленные нациями задачи". Дюмон указал на проблемы с "связанностью, совместимостью" как на главные факторы, сдерживающие прогресс.

Не ожидается, что программа FCAS даст готовый истребитель менее чем через два десятилетия.

Генеральный директор Dassault Эрик Трапье еще в 2021 году отмечал: "[Цель 2040 года] уже сорвана, потому что мы застопорились, а обсуждения следующего этапа наверняка тоже будут долгими... так что мы скорее нацеливаемся на 2050-е".

Таким образом, европейский стелс-истребитель может войти в строй примерно на 20 лет позже американских и китайских машин шестого поколения, а возможно, и еще позже. Разрыв в возможностях между европейскими истребителями и самолетами Китая и США продолжает быстро расти: Китай добился значительного прогресса на пути к созданию первого в мире истребителя шестого поколения и в декабре 2024 года вывел на летные испытания сразу два класса машин нового поколения. Это вынудило США еще более активно развивать F-47, чтобы ввести его в строй в течение пяти лет после китайских соперников.

Подчеркивая текущее положение европейской авиационной отрасли, стоит отметить, что французский Rafale, который сегодня считается самым совершенным европейским истребителем, в мае 2025 года, по сообщениям, проиграл воздушные бои пакистанским J-10C, поставленным Китаем и относящимся к нижнему сегменту китайского арсенала. Разрыв в возможностях между нынешними европейскими истребителями и их самыми продвинутыми американскими и китайскими аналогами, такими как F-35 и J-20, считается особенно значительным.

F-35 неизменно выигрывает конкуренцию у европейских самолетов во всех тендерах, в которых участвует. Более того, даже передовые американские истребители четвертого поколения — F-18E/F, F-16E/F и F-15 — стабильно получали более высокие оценки потенциальных заказчиков, таких как Южная Корея, Сингапур, Финляндия и ОАЭ, чем их европейские конкуренты.

Европейские истребители, особенно Rafale, получали экспортные контракты в основном благодаря двум факторам: мощному политическому и экономическому давлению на клиентов с целью не закупать китайские или российские самолеты, а также значительно большей свободе, которую Франция предоставляет своим заказчикам по сравнению с ограничениями, которые накладывают США на использование своих самолетов.