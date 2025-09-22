Самолет длиннее футбольного поля: США готовят ответ китайскому Y-20

Американская компания Radia заявила о планах создать самый большой в мире военный транспортный самолет WindRunner, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О его предполагаемых возможностях и сомнениях в реальности проекта авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Китайский самолет Y-20

Американский оборонный производитель Radia подтвердил, что планируется работа по созданию военного транспортного самолета нового поколения под обозначением WindRunner, который, как заявила компания, станет крупнейшим в мире. Опубликованный рендер показал, что он может быть значительно больше и обладать в несколько раз большим внутренним объемом по сравнению с американским военно-воздушным C-5 Galaxy, который сегодня остается крупнейшим в эксплуатации. Компания описала новый самолет как сверхкрупный транспортник, призванный восполнить пробел в возможностях США и союзников по перевозке крупногабаритных грузов.

Его конструкция будет ориентирована на максимизацию внутреннего объема, а не массы полезной нагрузки. Такой подход должен позволить транспортировать целые системы без разборки, что оптимально для снабжения в условиях ограниченной инфраструктуры, разрушенной или оспариваемой противником. Это может оказаться неоценимым для планов по концепции Agile Combat Employment и распределенному базированию, где ключевым является снабжение сил и поддержание операций вдали от крупных военных объектов. Подобная гибкость особенно важна в условиях, когда противники располагают высокоэффективными средствами поражения таких объектов.

Производство C-5 Galaxy началось в 1968 году, последний самолет был построен в 1989 году, когда завершилась холодная война. Единственный сопоставимый по размеру транспортник — советский Ан-124 — прекратил выпуск в 2004 году, а в России в настоящее время ведутся разработки его замены. Таким образом, сегодня крупнейшим серийным транспортным самолетом является значительно меньший китайский Y-20, хотя сообщения указывают на то, что в Китае ведется разработка более крупной машины. По данным Radia, новый стратегический транспорт получит внутренний объем свыше 6800 кубических метров, что примерно в семь раз больше, чем у C-5, и способно радикально изменить логистику США и в целом западного блока. Это особенно ценно в Тихоокеанском регионе, где логистические возможности будут испытывать сильное давление из-за как высокой эффективности китайских средств перехвата, так и огромных расстояний, отделяющих регион от территории США.

Новый самолет сможет за один рейс перевозить 12 ударных вертолетов AH-64 Apache, шесть транспортных CH-47 Chinook или четыре конвертоплана CV-22, а также истребители F-16 или F-35C. При этом он будет способен работать с грунтовых взлетно-посадочных полос длиной около 1800 метров, что позволит поддерживать операции в труднодоступных, рассредоточенных или передовых районах.

При этом максимальная грузоподъемность окажется значительно ниже, чем у C-5 (130 тысяч килограммов) или Ан-124 (150 тысяч килограммов) — всего 72 575 килограммов. В конструкции сделан акцент на объем, что позволит перевозить крупные объекты, такие как собранные самолеты, но меньше подходит для транспортировки больших масс боеприпасов или тяжелой техники вроде основных боевых танков.

Размеры самолета впечатляют: длина 108 метров, размах крыла 80 метров и высота 24 метра. Однако все более серьезные проблемы, с которыми сталкивается американская авиационная промышленность, а также отсутствие программ по созданию крупнотоннажных транспортных самолетов более полувека вызывают серьезные сомнения в реализуемости этого проекта.