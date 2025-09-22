Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья

ВСУ уже три недели отступают под ударами ВС РФ на днепропетровском и запорожском направлениях. Украинские источники определяют их как наиболее опасные.

Фото: Яндекс-карты by Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей

ВС РФ наступают на Запорожье и Днепропетровск

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили Калиновское, наступая от Березового в Днепропетровской области, и движутся к важной дороге Гуляйполе-Покровское, до неё около 15 км (см. схему).

Наступление на стыке областей ведётся по фронту в 25 км от Березового на севере до Ольговского на юге. Оборона ВСУ здесь не сплошная из-за нехватки живой силы, а организована в виде отдельных позиций, опорных пунктов и рубежей. В прорехи между ними и устремляются клиньями российские штурмовые группы, а затем, продвигаясь и расширяя фланги, разрушают оборону противника.

На запорожском направлении российская армия от Ольговского обходит с востока позиции ВСУ, которые развёрнуты на юг, с главными опорниками в городах Гуляйполе и Орехов. Наступление идёт так успешно, что командующий ВСУ Александр Сырский уволил ответственного за этот участок фронта командира 20-го армейского корпуса генерала Китугина.

Когда ситуация станет для ВСУ критической

Украинский военный аналитик Константин Машовец считает, что ситуация здесь выглядит "куда как опаснее нежели на покровском, купянском или лиманском (северском) направлениях". ВСУ не удаётся стабилизировать ситуацию из-за краткого превосходства ВС РФ в силах и средствах, особенно в количестве боеспособной пехоты, указывает Машовец в Telegram. При этом, по его словам, уровень укомплектованности передовых украинских батальонов составляет 30-40% от штатной численности.

Украинский боец с позывным "Мучной" пишет на той же платформе, что если на запорожском направлении ВС РФ полностью закрепятся в Полтавке, Охотничьем, Успеновке и прилегающих селах, а в Днепропетровской области — дойдут до Вербового и заберут Орестополь и Великомихайловку, то "ситуация станет критической и будет угрожать стабильности фронта".

Он отмечает, что обхват Полтавки идёт не только от Ольгинского, но из района Малиновки — с юга. Российский Телеграм-канал "Шёпот фронта" сообщает, что российская армия вплотную подошла к Орестополю на днепропетровском направлении.

Наступление на город Запорожье с востока поддерживается действиями с юга, где ВС РФ после освобождения Каменского наступают в районе Степногорска. Здесь большое значение имеет психологический фактор, так как до Запорожья от Степногорска — 20 км.

Стратегическое значение освобождения Запорожья

Южные пригороды города Запорожье в настоящее время подвергаются интенсивному обстрелу корректируемыми авиабомбами (КАБами), дронами и из РСЗО. В ночь на 22 сентября местные ресурсы сообщали о серии сильных взрывов — всего их насчитали около двадцати. Удары были нанесены по предприятиям оборонного комплекса, где, по предварительным данным, подвергся разрушениям завод "Мотор Сич". Многочисленные видео с точными прилётами показывают, что ВСУ не смогли подобрать ключ к противодействию очередной доработки российских авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Авторы текста в Myśl Polska определяют срок в две недели, за который Украина должна подтянуть резервы, иначе оборона посыплется.

Как сообщает украинское издание "Страна", выход российских войск к Запорожью и Днепропетровску — это наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на фронте, так как это важнейшие логистические узлы ВСУ, а также ключевой промышленный кластер, который, в случае приближения к этим городам фронта, фактически остановит свою работу, парализованный дронами — что резко снизит экономический и военный потенциал Украины